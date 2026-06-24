Complessivamente le prime 9 realtà fatturano 354 milioni di euro e rappresentano il segmento più maturo del tech italiano.

L’ecosistema tech italiano continua a crescere e, soprattutto, a consolidarsi. Se negli ultimi anni il dibattito si è concentrato prevalentemente sulla nascita di nuove startup innovative, oggi emerge con sempre maggiore evidenza un fenomeno differente: quello delle aziende tecnologiche capaci di scalare rapidamente il mercato, strutturarsi e avvicinarsi concretamente alla soglia del miliardo di euro di valutazione. È proprio da questa evoluzione che nasce il concetto di “Soonicorn”, introdotto per la prima volta dall’Italian Tech Landscape 2026, il principale studio sul settore tecnologico italiano realizzato da La Tech Made in Italy in collaborazione con Altermind, che dal 2024 mappa, classifica e valorizza l’eccellenza tecnologica italiana con l’obiettivo dichiarato di renderla visibile e competitiva a livello globale.

Il termine “Soonicorn”, fusione tra “soon” e “unicorn”, viene utilizzato per descrivere quelle scaleup già strutturate, con modelli di business consolidati, ricavi significativi, mercati di riferimento ampi e metriche di crescita compatibili con un futuro raggiungimento della valutazione da un miliardo di euro. Tutti insieme i 9 “Soonicorn” identificati fatturano complessivamente 354 milioni di euro, un numero già destinato a crescere. Il primo è Unobravo, piattaforma italiana specializzata nella psicologia online, seguono BizAway, società attiva nel business travel management B2B, e Musixmatch, il più grande database mondiale di testi musicali. Le prime tre aziende concentrano da sole quasi il 90% dei ricavi complessivi dell’intero gruppo, evidenziando una forte concentrazione di valore e una crescente polarizzazione del mercato verso player sempre più strutturati. Completano l’elenco dei Soonicorn italiani CoreView, D-Orbit, Buzzoole, Leaf Space, Exein e Akamas. Nelle ultime settimane anche WeRoad e Lexroom con grandi rounds presi, hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per entrare presto in questa élite.

L’identificazione delle aziende è avvenuta attraverso una metodologia proprietaria basata su crescita dei ricavi, dimensione del mercato di riferimento, posizionamento competitivo e benchmark di valutazione settoriali. Il risultato è una fotografia precisa della fascia più avanzata dell’ecosistema tech italiano che rappresenta oggi il segmento più maturo e ambizioso dell’innovazione made in Italy. “Questi nove nomi dimostrano che il tech italiano ha superato la fase delle sole promesse ed è entrato in quella della maturità industriale.” – spiega Max Brigida, Founder de La Tech Made in Italy. – “Parliamo di aziende che generano valore reale, occupazione qualificata e competitività internazionale. I Soonicorn rappresentano oggi il segmento più vivo del nostro ecosistema e il prossimo unicorno italiano è probabilmente già tra loro.”

Quello dei Soonicorn è del resto un fenomeno che valica i confini nazionali. Secondo i dati pubblicati dal professor Ilya Strebulaev della Stanford Graduate School of Business, nel mondo esistono oltre 4.400 Soonicorn distribuiti in più di 77 paesi. A guidare la classifica globale sono gli Stati Uniti, con 2.194 aziende pari al 49% del totale, seguiti dalla Cina con 1.030 (21%) e dal Regno Unito con 222 (5%). Completano la top 10 India (174), Francia (106), Germania (79), Canada (64), Israele (59), Giappone (45) e Spagna (45). In questo contesto, l’Italia si colloca al 15° posto mondiale con 34 Soonicorn in totale, sesta in Europa dopo Regno Unito (222), Francia (106), Germania (79), Svezia (39) e Spagna (45), e davanti a paesi come Australia (33), Belgio (27), Paesi Bassi (23) e Svizzera (22). Un posizionamento che conferma come l’ecosistema tech italiano stia emergendo con sempre maggiore autorevolezza anche sul palcoscenico internazionale.

Si tratta di realtà appartenenti a comparti molto differenti tra loro, dalla space economy alla cybersecurity, passando per cloud management, intelligenza artificiale, creator economy e software enterprise, ma accomunate da una forte vocazione internazionale e da importanti prospettive di crescita. Il report evidenzia inoltre come il settore tech italiano stia attraversando una fase di progressiva maturazione industriale. “L’introduzione del segmento Soonicorn rappresenta in questo contesto un ulteriore passo evolutivo: non più soltanto startup emergenti, ma aziende che iniziano a mostrare dimensioni, ricavi e capacità competitive tipiche dei grandi player internazionali. La vera sfida adesso è creare le condizioni affinché queste realtà possano continuare a crescere in Italia e diventare campioni globali.” conclude Brigida.

A sostenere questa crescita è anche e soprattutto il rapido ampliamento dell’intero panorama tecnologico italiano. L’Italian Tech Landscape 2026 censisce infatti oltre 1.000 soluzioni tech distribuite in più di 20 categorie, confermando la crescente varietà e specializzazione del comparto. Ecco quindi i primi 9 Soonicorn italiani identificati: