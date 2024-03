Si prevedono oltre 1000 partecipanti e un programma ricco di k-note speech e workspeech con esperti di innovazione, economia, marketing e sostenibilità come Maria Rosaria Taddeo, Carlo Carraro, David Pearl e Giuseppe Stigliano

Torna per la sua terza edizione, il 12 e il 13 aprile, ABCD: A Bari Capitale Digitale. L’evento, a cui il capoluogo pugliese fa da sfondo, pone al centro tematiche come southworking e occupazione, innovazione, economia, social marketing e sostenibilità nel Mezzogiorno e si preannuncia essere già un grande successo con oltre 1000 partecipanti. Anche quest’anno, con un programma ricco di ospiti di rilevo nazionale e internazionale che contribuiranno a ispirare e a formare, ABCD accoglierà infatti la sfida di confermarsi come il punto d’incontro per piccole e grandi aziende, startupper, giovani professionisti, studenti e istituzioni. Una sfida che sarà poi rilanciata al pubblico per cogliere le opportunità offerte dal PNRR e creare il cambiamento di mindset necessario per innovare e fare impresa al Sud.

L’evento, nato nel 2021 da un’idea dell’economista barese under 40, Nicolò Andreula, sostenitore del southworking e founder della società di consulenza strategica Disal Consulting che organizza l’evento in collaborazione con la Regione Puglia. Quattro i principali macro-temi che saranno approfonditi attraverso workspeech interattivi e k-note speech a cui prenderanno parte relatori come Maria Rosaria Taddeo, Professore Associato a Oxford e una delle massime esperte in campo di digitale e AI; l’economista Carlo Carraro; il business innovator inglese David Pearl; il Global CEO di Spring punto di riferimento per i giovani imprenditori, Giuseppe Stigliano. Tutto il programma di ABCD si articolerà dunque attorno a questi quattro filoni tematici con l’obiettivo di stimolare idee e dialoghi costruttivi per il futuro del Sud Italia:

SOME LIKE IT HOT? La cére se strúsce…

Energia, iperconsumismo e sostenibilità: coraggiosi, codardi e scippatori di emissioni;

CHANGE OR DIE OF AI? Sott o’uast ven u’aggiust

Dati, algoritmi, intelligenza artificiale: strategie di attacco e difesa, il rischio di analisi-paralisi;

NO PAIN, ALL GAIN? Ava vní Baffon!

Lavoro, produttività e benessere: tempi, spazi, paradossi e incontri-scontri intergenerazionali;

OPEN WORDS, OPEN WATERS? A Bari nessuno è straniero, nemmeno Guerrero

Migrazioni, diversità, declini demografici: sfide di gestione, comunicazione e inclusione.

Ma ABCD, per sua vocazione, non è solo occasione di formazione e ispirazione perché è anche tanto intrattenimento volto a stimolare il networking: una possibilità concreta per mostrare come non sia vero che “a Bari non c’è mai niente da fare”, luogo comune a cui Andreula si oppone. Con questa edizione nascerà infatti anche un “ABCD Daffor”, ovvero, una serie di eventi collaterali organizzati nel cuore della città vecchia in cui fare rete e confrontarsi ascoltando e cantando buona musica dal vivo.

“ABCD 2024 guarda al futuro e lo fa in grande, quest’anno raddoppiando i palchi e le tematiche da affrontare” – commenta Nicolò Andreula, Founder di ABCD. “Con le edizioni passate abbiamo toccato i 1000 partecipanti, cifra che raggiungeremo e probabilmente supereremo con le sole date del 12 e del 13 aprile. Questo per noi è già un grande successo perché significa che questo evento, nato un po’ per gioco e un po’ per sfida dopo un anno sabbatico da una carriera internazionale, è diventato un punto di riferimento per chi vuole impegnarsi a trasformare il sogno di vivere e lavorare (d)al Sud in realtà. E questo può avvenire solo creando occasioni per condividere esperienze e idee tra professionisti, imprenditori e policymaker, favorendo il networking e mettendo in circolo – attraverso momento di formazione e di intrattenimento – storie di successo e idee per ispirare chi vuole lavorare dal Sud e al Sud. Vorrei infatti che, in questo, a tendere ABCD e Bari fossero solo uno dei tanti fari per accendere una luce sul Mezzogiorno e il potenziale del suo territorio e dei suoi talenti. La nostra ricetta funziona e siamo pronti a condividerla con chiunque abbia il coraggio di supportarla”.

Anche per il 2024 sono tante le aziende che hanno scelto di credere e investire in questo progetto: NTT Data, GVM Care&Research, Fincons, Sidea Group, Planetek, Dot Academy, Au Pair America, Mondelli Agrofarma, Caroli Hotels, VSB Energy. Numerosi sono anche i partner, a partire da La Content che ha fornito preziosissimo supporto logistico e organizzativo e poi le community e gli speaker di Learnn, Start2Impact, Marketing Espresso, Newton, Global Shapers Bari e Puglia Women Lead.

Per saperne di più e registrarsi all’evento, che è totalmente gratuito, è possibile visitare: https://abaricapitaledigitale.com/