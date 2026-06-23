AI, laptop, videochiamate, Wi-Fi e lavoro ibrido sono classificate dai CEO globali come le cinque innovazioni più importanti di sempre sul posto di lavoro.

Il panorama lavorativo sta attraversando la trasformazione più profonda della sua storia. A confermarlo sono i leader aziendali intervistati nel nuovo report “IWG: 300 Years of Office Innovation”, promosso da International Workplace Group (IWG) – leader globale nelle soluzioni di lavoro ibrido – in occasione del 300° anniversario della nascita del primo ufficio moderno al mondo: l’Old Admiralty Building, inaugurato a Londra nel 1726 per sostenere la rapida espansione delle attività navali globali britanniche e della pubblica amministrazione.

Dallo studio emerge un dato chiaro: per i CEO, la rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo oggi ha una portata pari – se non superiore – a qualsiasi altra trasformazione avvenuta negli ultimi tre secoli, superando in importanza l’avvento della macchina da scrivere, dello smartphone o di Internet stesso.

Top 5 delle innovazioni per i CEO: l’era della connettività e della flessibilità

La classifica delle tecnologie che hanno impresso la svolta più significativa all’ambiente di lavoro vede il trionfo degli strumenti che supportano la flessibilità e l’operatività da remoto, strumenti oggi profondamente consolidati in tutta la rete globale di IWG, che comprende marchi come Spaces e Regus:

1. Intelligenza Artificiale (36%)

2. Laptop e tablet (35%)

3. Videochiamate e videoconferenze (Teams/Zoom) (31%)

4. Wi-Fi e Bluetooth (29%)

5. Lavoro ibrido (26%)

Il lavoro ibrido si afferma come il mutamento caratterizzante delle modalità, dei luoghi e delle motivazioni del lavoro. Rispetto a soli dieci anni fa, il 35% dei CEO sottolinea come la tecnologia abbia reso incredibilmente semplice lavorare da qualsiasi luogo, mentre per il 30% del campione le riunioni virtuali hanno ormai quasi interamente sostituito quelle in presenza.

Anni ’20 vs Anni ’90: accelerazione digitale e gap generazionale

Se gli anni ’90 sono ricordati come la seconda era più influente, quando Internet, e-mail e le prime tecnologie informatiche hanno connesso per la prima volta i luoghi di lavoro su scala globale, sono gli anni 2020 a essere definiti dai leader aziendali come il decennio più trasformativo di sempre, trainato dall’adozione dell’AI, dell’automazione e dei modelli di lavoro flessibili.

Questo balzo in avanti ha creato anche un curioso divario generazionale e un pizzico di nostalgia (provata dal 68% dei CEO). Strumenti iconici degli anni ’90 sono oggi quasi sconosciuti ai lavoratori più giovani: solo il 20% saprebbe descrivere il funzionamento di un fax e appena il 16% conosce l’utilità di un floppy disk, nonostante veda quotidianamente l’icona per salvare i documenti.

Allo stesso tempo, non tutte le innovazioni resistono alla prova del tempo. Tra le tecnologie che i CEO consideravano rivoluzionarie ma che si sono rivelate mode passeggere spiccano gli smart glasses (41%), i tapis roulant da scrivania (39%) e le lavagne interattive (35%).

Ufficio moderno: il motore della produttività

L’evoluzione tecnologica non ha solo cambiato il lavoro, ma ne ha decisamente migliorato l’efficacia. Il 35% dei leader indica l’Intelligenza Artificiale come il fattore che ha avuto il maggiore impatto sulla produttività aziendale, posizionandola davanti a laptop e videochiamate.

Nel complesso, l’83% dei CEO giudica positivamente i recenti cambiamenti nel modo di lavorare, e l’81% ritiene che l’ufficio moderno, sempre più integrato in una rete di spazi distribuiti sul territorio, sia meglio progettato per favorire collaborazione e produttività.

Mark Dixon, CEO e Fondatore di International Workplace Group plc, ha dichiarato: “Negli ultimi 300 anni, l’ufficio si è continuamente evoluto di pari passo con ogni grande ondata di innovazione tecnologica. Oggi, con l’avvento e la rapidissima adozione dell’Intelligenza Artificiale, siamo di fronte a una delle rivoluzioni più significative e dirompenti di questo intero periodo.”