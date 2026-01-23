L’alleanza consentirà l’integrazione della piattaforma di intelligenza artificiale di IndraMind in uno degli ambienti tecnologici più esigenti nel mondo dello sport

Indra Group, multinazionale spagnola leader nei settori della tecnologia e della difesa, annuncia un accordo di collaborazione con il team francese di Formula 1 BWT Alpine Formula One Team per rafforzare l’impegno di entrambe le organizzazioni verso l’innovazione tecnologica, l’intelligenza avanzata e l’eccellenza operativa nell’ambito del Campionato del Mondo di Formula 1.

L’accordo prevede l’integrazione di IndraMind, la piattaforma sovrana di intelligenza artificiale di Indra Group, nell’ecosistema operativo del team, consentendone l’implementazione e la validazione in uno degli ambienti tecnologici più complessi ed esigenti al mondo: la Formula 1, soprattutto in previsione del nuovo ciclo regolamentare che inizierà nella stagione 2026. Questa integrazione consentirà di analizzare e correlare in tempo reale gli enormi volumi di dati generati ogni fine settimana di gara, ottimizzare il processo decisionale strategico e anticipare scenari critici in uno sport in cui ogni millisecondo è cruciale.

Grazie alla sua architettura modulare, interoperabile e progettata per funzionare in qualsiasi cloud o ambiente estremo, IndraMind offre capacità predittive avanzate, efficienza operativa e superiorità cognitiva nella competizione.

Angel Escribano, Presidente Esecutivo di Indra Group: “La Formula 1 rappresenta la massima espressione di competitività, innovazione e precisione tecnologica. L’alleanza con il BWT Alpine Formula One Team ci consente di collaborare con un progetto sportivo d’élite e di dimostrare il valore delle nostre capacità in contesti reali e impegnativi”.

José Vicente de los Mozos, CEO di Indra Group, ha dichiarato: “In Indra Group vogliamo contribuire attivamente allo sviluppo delle tecnologie che plasmeranno il futuro, rafforzando la portata globale dell’azienda e il nostro impegno per l’innovazione. Questa collaborazione dimostra anche come l’unione dei settori tecnologico, industriale e sportivo possa moltiplicare l’impatto di iniziative strategiche per il nostro Paese, come il Gran Premio, e proiettare il brand Spagna a livello internazionale”.

Flavio Briatore, Executive Advisor del team di Formula 1 BWT Alpine, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Indra Group come partner ufficiale del BWT Alpine Formula One Team. L’impegno di Indra Group per l’eccellenza tecnologica, l’innovazione e l’intelligence avanzata si allinea perfettamente con le nostre aspirazioni come team di gara. La nostra collaborazione ci consentirà di implementare IndraMind e di integrare la sua piattaforma di intelligenza nei nostri ecosistemi ingegneristici. Ciò ottimizzerà ulteriormente le nostre operazioni in pista e ci consentirà di sviluppare innovazioni tecnologiche rivoluzionarie in un momento in cui la Formula 1 sta entrando in una nuova era tecnologica”.

Questa collaborazione permetterà a Indra Group di presentare la tecnologia sviluppata in Spagna su un palcoscenico globale, come la Formula 1, dimostrandone l’applicabilità a operazioni altamente complesse e la capacità di generare reali vantaggi competitivi. In questo modo, Indra Group rafforza la sua posizione internazionale nell’intelligenza avanzata, nella sicurezza completa e nelle tecnologie strategiche in grado di operare negli ambienti più sofisticati del mondo.