Per accelerare la trasformazione ecologica bisogna raggiungere cinque obiettivi chiave emersi in una tavola rotonda che ha coinvolto leader italiani e francesi.

Sostenibilità e transizione ecologica sono le sfide più importanti e più urgenti dei nostri tempi. Su questo sono d’accordo tutti: istituzioni, imprese e cittadini. Secondo la survey condotta a livello globale dal Gruppo Veolia, azienda mondiale operante nei servizi ambientali, ed Elabe, società di ricerca e consulenza, “Il Barometro della Trasformazione Ecologica”, infatti, emerge che 6 italiani su 10 sono disposti ad accettare il 100% dei cambiamenti che le soluzioni green comporteranno a patto che non presentino alcun rischio per la salute, siano davvero efficaci e i costi siano equamente ripartiti.

Italia e Francia insieme per la transizione ecologica: cinque gli obiettivi da perseguire

Prendendo spunto dai risultati della survey i dirigenti di gruppi italiani e francesi leader nei loro settori di riferimento e che si sono confrontati nella tavola rotonda “Come accelerare la trasformazione ecologica: il ruolo e la visione della aziende”, tenutasi a Palazzo Diamante, sede del gruppo BNP Paribas in Italia, organizzata dalla CCI France Italie nell’ambito del Club CSR e promossa da Siram Veolia, hanno individuato cinque obiettivi concreti per accelerare il processo di transizione ecologica nel mondo delle imprese:

Importanza del dialogo e del confronto tra le Aziende rafforzando anche la collaborazione di filiera. Comunicazione improntata alla trasparenza e concretezza dei dati. Regolamentare i claim aziendali sui temi ambientali nelle attività di comunicazione. Identificazione di indicatori comuni per la misurazione dell’impatto ambientale. Creazione di database a livello istituzionale per rendere i dati omogenei e comparabili.

Dichiarazioni

“Le imprese hanno una grande responsabilità e un importante ruolo da giocare nella lotta al cambiamento climatico”, ha dichiarato Denis Delespaul, Presidente della CCI France Italie. “Per questo nel 2020 abbiamo lanciato il Club CSR della Chambre, uno spazio di dialogo e scambio sui temi legati allo sviluppo sostenibile, che ora vede la partecipazione di 21 grandi gruppi italiani e francesi appartenenti a diversi settori. Solo attraverso una visione condivisa e azioni concrete e coordinate sarà possibile promuovere un’economia sostenibile per il futuro”.

“La transizione ecologica e la sostenibilità sono le urgenze del nostro tempo; ma la sfida nella sfida è anche saper favorire questi cambiamenti in modo concreto, gestibile ed equo”, è il commento di Luca Ranieri, Head of ESG & External Relations BNL BNP Paribas. “Nel settore finanziario è necessario implementare una base- dati comune ed una metodologia condivisa, in modo da rendere misurabili e confrontabili gli interventi. Tutto ciò potrà portare a passi in avanti in un’ottica davvero inclusiva, con uno sguardo globale per non lasciare nessuno indietro”.