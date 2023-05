In questo articolo scopriamo la nuova collezione griffata Armani

La borsa rappresenta un accessorio irrinunciabile per una donna. Non si limita semplicemente a contenere oggetti ed effetti personali, ma racconta molto del proprio modo di essere e della propria personalità. Ogni anno, le maison della moda presentano nuovi modelli, caratterizzati da dimensioni, materiali e stili differenti.

Quante sono alla ricerca di una borsa elegante e femminile, realizzata con materie prime di elevata qualità e contraddistinta da un iconico design Made in Italy trovano nella collezione griffata Armani la risposta ad ogni esigenza. Dai modelli mini a quelli voluminosi, passando per proposte che si distinguono per forme inedite e per l’estetica innovativa. Ecco, di seguito, i cinque must-have per la primavera estate 2023.

Bauletti rigidi, da portare rigorosamente a mano

Da Louis Vuitton a Chanel, tutte le più grandi griffe della moda, per la stagione 2023, hanno inserito nelle proprie collezioni borse a bauletto, caratterizzate da forme rigide e strutturate. Ricoperte da tessuto bouclé o realizzate in vera pelle, declinate in tinte fluo o in nuance più tradizionali: si tratta di accessori dal fascino unico, da portare esclusivamente a mano.

Naturalmente, anche il brand Armani ha dato forma a diverse proposte, perfettamente in linea con questa tendenza. Il modello CUBO LOGO è caratterizzato da una forma squadrata. In poliestere nelle sfumature del rosa, presenta inserti a contrasto bianchi e una fascia con fibbia, su cui figura il logo metallico.

Altrettanto moderna è la borsa SMALL OPENS WOMAN, in color cachemire. È in finta pelle ed è ricoperta su tutta la superficie dal nome del brand, impresso a contrasto. Presenta due ampi scomparti, ha una comoda chiusura a cerniera e, in aggiunta, è disponibile anche una pratica tracolla.

Borse con catena extra-bold, il dettaglio che fa la differenza

È stata la maison Bottega Veneta ad introdurre sul mercato questa novità: borse impreziosite da catene maxi e bold, fatte di anelli doppi e decisamente appariscenti. Questo particolare voluminoso contraddistingue molti dei modelli di tendenza per la stagione 2023, dalle tracolle alle classiche hand-bag.

Le varianti più raffinate presentano catene dorate o in versione silver, mentre i modelli giovanili e casual hanno catene bold in materiali plastici o sono declinate in colori accesi e fluo, che spaziano dal fucsia al giallo.

Se ami sfoggiare accessori chic ed eleganti, non potrai che apprezzare la MINI BAG PUBBLE SET firmata Armani. Si tratta di un modello a mano dotato di tre ampi scomparti, decorato da una sottile catenina argentata. Altrettanto graziosa è la borsa total-white, sempre impreziosita da una catena silver, decorata a sua volta da un pendente con il logo monogram del marchio.

Spazio, naturalmente, anche a borse più grintose, ideali per sfoggiare il proprio lato rock. Un esempio? La borsa a tracolla black. Mini e contraddistinta da linee piuttosto semplici, include una maxi catena nera in versione lucida, che troneggia sulla zona anteriore.

Tanto chic quanto casual, il secchiello è il miglior alleato per tutta la giornata

Elegante e alla moda, caratterizzata da uno charme vintage e retrò, la borsa a secchiello è un’autentica icona del mondo fashion, che arriva direttamente dagli anni ’70. Si tratta di un accessorio dalle linee dolci e sinuose, super pratico e perfetto per tantissime occasioni.

Attenzione però, se in passato la bucket bag si distingueva per le dimensioni maxi, oggi s’incontrano anche modelli più piccoli e graziosi, da indossare rigorosamente dopo le 18.00. Insomma, la borsa a secchiello è un vero e proprio must in ogni stagione, tanto che viene scelta da star del calibro di Gigi Hadid e Rihanna.

E per quanto riguarda le borse Armani in offerta online? Naturalmente, le alternative tra cui scegliere sono numerose. Super sofisticato è il modello nero in finta pelle con chiusura con laccetti, su cui è raffigurato l’iconico logo dell’aquila. Quante, invece, prediligono una borsa a secchiello più casual ed informale possono approfittare di quella in nylon, con dettagli a contrasto in color argento.

Pratici e versatili, gli zainetti in cuoio

Se fino a qualche anno fa gli zainetti erano destinati unicamente alla vita lavorativa o all’università, oggi le cose sono cambiate. Si dimostrano, infatti, accessori molto trendy, perfetti per tutte coloro che cercano un look casual e disinvolto. Con un modello total-black non si può sbagliare, ma per la stagione 2023 s’incontrano anche versioni fluo e colorate, impreziosite da charm, catenelle e pendenti decorativi.

Alcuni esempi? Nella collezione griffata Armani figurano molteplici proposte. Ottimo per distinguersi con un’eleganza unica è il modello nero lucido, con logo goffrato all-over. Presenta un ampio scomparto centrale e piccole tasche anteriori, per riporre tutto il necessario.

Se desideri un accessorio più chic, invece, ti consigliamo di puntare sullo zainetto nude, in versione trapuntata. Ha una comoda chiusura magnetica e una coulisse regolabile. Inoltre, è decorato con una graziosa catenella argento e con un pendente con le iniziali del marchio.

Piccolissime e dalle forme inedite, le mini bag conquistano le passerelle anche nel 2023

Terminiamo questa panoramica con una borsa che, ormai da anni, domina le passerelle del mondo fashion. Naturalmente, stiamo parlando della mini bag. Piccolissima, concepita per ospitare esclusivamente lo stretto necessario, è caratterizzata da linee particolari, forme inaspettate e colori accesi.

Se prediligi i modelli a tracolla non potrai fare a meno della CAMERA CASE Armani, in una raffinata sfumatura di azzurro. Con chiusura a cerniera, è decorata da una maxi fibbia nella parte anteriore, che raffigura il logo della Maison.

Infine, WOMANS SHOULDER in tonalità Mirage, è l’opzione ideale per un aperitivo in compagnia. Caratterizzata da una moderna forma a mezzaluna, si porta rigorosamente a tracolla e comprende un unico ampio scomparto centrale.