Presto conosceremo i vincitori della seconda edizione di “Paperless & Digital Awards”, il premio delle buone pratiche digitali. I finalisti sono 32.

In un mondo sempre più digitale è fondamentale adottare delle buone pratiche, per garantire sicurezza ai processi aziendali e alle persone che vi lavorano. E, proprio per premiare le buone pratiche di digitalizzazione per offrire casi di studio ed esempi di come le tecnologie possano contribuire al benessere delle aziende e della società, è stata istituita la competizione Paperless & Digital Awards, giunta quest’anno alla sua seconda edizione.

L’iniziativa, ideata da Nicola Savino, CEO di Savino Solution società benefit e considerato tra i massimi esperti di digitalizzazione a norma dei processi aziendali e documentali, e organizzata da Paperless Network, portale sulla digital transformation, vede la partecipazione di più attori gareggiare in diverse categorie: tra grandi e medie, piccole e micro imprese, pubbliche amministrazioni, startup e spinoff, strutture sanitarie, sia pubbliche che private ed enti no profit.

Appuntamento al 23 giugno per la finale di Salerno

La finalissima che decreterà i vincitori si terrà il 23 giugno a Salerno, presso Palazzo Innovazione e il Castello Arechi (dalle ore 15 in poi).

“Già la prima edizione di “Paperless & Digital Awards” ci aveva stupito per il numero di partecipanti. Nella seconda siamo riusciti a fare ancora meglio, con oltre 60 progetti presentati, di cui 32 sono stati selezionati dalla nostra giuria tecnica per la finale, provenienti da 13 Regioni italiane. Questo dimostra come l’Italia stia facendo grandi progressi verso l’adozione di pratiche digitali, è cresciuta la cultura, ma soprattutto è aumentata la consapevolezza”, spiega Nicola Savino, ideatore del premio e CEO di Savino Solution.

Tra i partner dell’iniziativa: Savino Solution, RDS, Wall Street Italia, Sellalab, Studio Torta, Fondazione Saccone, Fondazione Comunica, DigitalMeet, Up2Lab, Palazzo Innovazione, Virvelle e Gruppo Stratego, come partner strategico.

Il programma della finalissima di “Paperless & Digital Awards”

La finalissima di Paperless & Digital Awards si aprirà con una tavola rotonda sul tema “Il presente è sostenibile e digitale” moderata da Massimo Cerofolini, giornalista di Radio1Rai e conduttore del programma “Eta Beta”.

Tavola rotonda che vedrà la partecipazione di Nicola Savino, Mario Vento (pro-rettore Università di Salerno, esperto di IA e Cybersecurity), Alex Giordano (Docente di Marketing e Trasformazione Digitale 4.0 Università Federico II), Massimo Canducci (CIO Engineering SpA), Massimiliano Montefusco (General Manager RDS) e Paola Olivares (Direttrice Osservatorio Droni, Digital B2b del Politecnico di Milano), Fabio Ferrara (Presidente Comitato Scientifico AssoRTD), Gianni Potti (Presidente Fondazione Comunica, Consigliere Camera Commercio Padova, Advisor Digital Innovation Hub di Confindustria Veneto).