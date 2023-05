Secondo l’indagine di Altair l’industria automobilistica adotta la tecnologia dei gemelli digitali per raggiungere obiettivi di sostenibilità.

La tecnologia ha un ruolo fondamentale anche per creare prodotti e processi più sostenibili. Ci sono soluzioni innovative che aiutano alcuni settori, come l’industria automobilistica, a ridurre il proprio impatto sull’ambiente; tra queste ci sono i digital twin.

Altair, realtà mondiale che opera nella scienza computazionale e nell’intelligenza artificiale (AI), ha pubblicato i risultati di un’indagine indipendente che rivela un’elevata adozione della tecnologia Digital Twin nell’industria automobilistica e la sua prevista crescita come mezzo per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. L’indagine globale, condotta su oltre 2.000 professionisti di diversi settori e in 10 Paesi, ha analizzato l’adozione della tecnologia digital twin e ha valutato il modo in cui le aziende la utilizzano, i suoi vantaggi commerciali e l’impatto sulle iniziative di sostenibilità.

L’industria automobilistica e i digital twin

“Tra la domanda dei consumatori, le aspettative dei governi e gli obiettivi globali in materia di emissioni, le case automobilistiche sono in corsa per garantire la produzione di veicoli elettrici“, ha dichiarato il Dottor Royston Jones, Vicepresidente Senior del settore automobilistico di Altair. “I risultati di questo rapporto dimostrano l’importanza della tecnologia digital twin per il raggiungimento di questi obiettivi. Sebbene molti abbiano già adottato questa tecnologia nei loro processi, c’è ancora un enorme spazio per la formazione sui vantaggi che porteranno a una rapida espansione del suo utilizzo in tutto il settore e oltre“.

I dati dell’indagine suggeriscono che, tra tutti gli 11 settori presi in esame, l’industria automobilistica è il secondo maggior fruitore della tecnologia digital twin, dietro solo al settore delle attrezzature pesanti. Tuttavia, mentre il 76% degli intervistati del settore automobilistico ha dichiarato che le proprie aziende hanno già adottato la tecnologia digital twin, gli utenti del settore sembrano essere nelle fasi iniziali dell’adozione e sono curiosi di conoscerne i vantaggi e i casi d’uso. Solo il 35% degli intervistati si considera “altamente informato sulle soluzioni digital twin“, la seconda percentuale più bassa tra tutti i settori intervistati.

Prodotti e processi diventano più sostenibili

Quasi tutti gli intervistati dell’industria automobilistica (92%) che hanno dichiarato di utilizzare la tecnologia digital twin hanno affermato che questa li ha aiutati a creare prodotti e processi più sostenibili, e il settore automobilistico è stato il più propenso (63%) a utilizzare le tecnologie digital twin per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Le soluzioni di digital twin riducono lo spreco di materiale consentendo agli ingegneri di eseguire simulazioni durante il processo di progettazione e di testare le funzioni prima di passare al prototipo, riducendo così il numero di prototipi fisici necessari.

Il passaggio ai veicoli elettrici (EV), che costituirà un aspetto importante della lotta per mitigare il cambiamento climatico e ridurre le emissioni di carbonio, sta guidando la rapida trasformazione dell’industria automobilistica. L’interesse e la domanda di veicoli elettrici da parte dei consumatori sono in crescita, mentre il governo statunitense sta adottando normative più severe per incentivare le case automobilistiche ad abbandonare i tradizionali veicoli con motore a combustione interna. La tecnologia del Digital Twin può aiutare l’industria automobilistica a immettere sul mercato un maggior numero di veicoli elettrici in tempi più brevi e a prezzi accessibili.

Altri risultati importanti dell’indagine

Riduzione dei costi e prodotti migliori : Quasi tutti gli intervistati (97%) hanno dichiarato che le soluzioni di Digital Twin consentono di migliorare lo sviluppo di nuovi prodotti. È importante notare che il 70% di coloro che utilizzano soluzioni Digital Twin ha dichiarato di aver ridotto in modo significativo i costi di manutenzione e di garanzia. L’industria automobilistica è stata la più propensa a prevedere che le soluzioni Digital Twin miglioreranno la qualità dei prodotti realizzati in futuro (50%). Il 38% degli intervistati del settore automobilistico ha dichiarato di ritenere che la tecnologia digital twin renderà obsoleta la prototipazione fisica entro i prossimi quattro anni o poco prima.

Impatto sostenibile : Ben il 92% degli intervistati dell’industria automobilistica ha dichiarato che la tecnologia digital twin ha aiutato le loro organizzazioni a creare prodotti e processi più sostenibili. Il 63% utilizza soluzioni Digital Twin per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità e ritiene che i prodotti e i servizi siano più facilmente ricondizionabili e/o riutilizzabili (51%). Il 78% degli intervistati ha dichiarato che la tecnologia aiuta la propria organizzazione generando risparmi energetici e/o consentendo un uso efficiente delle risorse.

