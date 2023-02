Scopriamo quali sono le tendenze del momento per quanto riguarda le bomboniere

Quando si tratta di organizzare un matrimonio, le bomboniere rimangono sempre ai primi posti tra i dettagli da scegliere perché devono essere ordinate con un certo anticipo. Quali sono però le tendenze del momento? Scopriamolo insieme.

# Bomboniere solidali

In cima alla classifica delle bomboniere di maggior tendenza nel 2023 troviamo ancora i portaconfetti solidali, che continuano a spopolare e la cosa non stupisce affatto. D’altronde, non parliamo di semplici doni da consegnare agli invitati ma di bomboniere che nascondono un significato ed un valore ben più profondo. Il ricavato della loro vendita viene infatti utilizzato dall’organizzazione che le propone per finanziare i propri progetti umanitari. Save the Children ad esempio, che offre la possibilità di ordinare le bomboniere solidali direttamente online sul sito dedicato, impiega l’intero ricavato dalla vendita per fornire aiuti concreti ai bambini meno fortunati in Italia e nel mondo. Le bomboniere solidali che propone non hanno nulla da invidiare a quelle classiche: visita questa pagina per scoprire tutto il catalogo!

# Bomboniere ecologiche

Un’altra tendenza che ha preso già piede negli scorsi anni e che sembra essersi confermata anche in questo 2023 è quella delle bomboniere ecologiche. In questa categoria rientrano in realtà varie tipologie di doni, accomunati dal fatto di avere un significato green. Tra le più gettonate troviamo le ormai famose matite sprout, la cui particolarità sta nel fatto che sulla loro sommità è presente una capsula contenente dei semi. Una volta che la matita è consumata e diventa dunque inutilizzabile per scrivere o disegnare, la si può piantare direttamente in un vaso con della terra per veder crescere un fiore o una piantina. Le matite sprout si possono trovare anche nel catalogo di Save the Children e dunque nella versione solidale oltre che ecologica!

# Bomboniere da gustare

Tra le bomboniere di maggior tendenza del 2023 troviamo anche quelle da gustare: generalmente si tratta di un vasetto di confettura o di miele, confezionato naturalmente in modo carino ed adeguato all’occasione. Alcuni vi abbinano anche un piccolo sacchettino portaconfetti, mentre altri le lasciano così nella loro semplicità e sono sempre molto apprezzate dagli invitati alla cerimonia. D’altronde, le bomboniere da mangiare non rischiano di finire abbandonate in un cassetto e sono dunque un’opzione antispreco che merita di essere presa in considerazione.

# Saponette biologiche

Un’ultima idea di tendenza è quella delle saponette biologiche, che in realtà sono molto meno popolari rispetto alle precedenti bomboniere ma che possono comunque rivelarsi un’opzione originale.

Indipendentemente dalla tipologia di bomboniera che si sceglie, al giorno d’oggi l’obiettivo principale sembra essere sempre lo stesso: evitare il consumismo puro ed optare per dei portaconfetti che abbiano un significato, come quelli solidali ad esempio. Non solo: ormai un obiettivo comune è anche quello di contrastare gli sprechi ed è per questo motivo che tra le bomboniere di tendenza del momento troviamo solo opzioni che hanno a che fare con il sociale o che comunque si possono utilizzare in qualche modo.