L’accordo con Equinix rafforza il percorso avviato da A2A per promuovere lo sviluppo sostenibile del settore dei data center e valorizzare le opportunità offerte dalla crescente domanda di capacità digitale. Il Gruppo ha già avviato progetti nel recupero del calore proveniente da queste infrastrutture in Lombardia e continua a sviluppare soluzioni innovative per integrare fonti decarbonizzate all’interno delle proprie reti di teleriscaldamento. La nuova partnership conferma la volontà delle due aziende di sviluppare un modello industriale capace di coniugare crescita digitale, efficienza energetica ed economia circolare, contribuendo concretamente agli obiettivi di sostenibilità e resilienza energetica delle aree urbane.