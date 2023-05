Secondo il report di Linkdelta il Festival di Sanremo e il chatbot GPT sono gli argomenti di tendenza in Italia.

Cresce l’interesse e la curiosità nei confronti dell’Intelligenza Artificiale, in particolare nei confronti di ChatGPT, la popolare piattaforma di intelligenza artificiale generativa che ha subito un blocco momentaneo da parte del Garante e che, insieme al Festival di Sanremo, è addirittura uno degli argomenti più di tendenza in Italia.

Lo conferma Linkdelta nel suo ultimo report. Questi i dati rilevanti riguardo l’interesse e l’utilizzo di ChatGPT nel Belpaese:

ChatGPT è stato l’argomento più discusso negli ultimi dodici mesi dopo il Festival di Sanremo (+4350%), con un incremento del 2000% nelle ricerche su Google . Questa tendenza conferma l’enorme interesse del pubblico italiano per la piattaforma, anche in seguito al blocco imposto per via delle richieste del Garante della Privacy , che ha acceso un vivace dibattito nella penisola su come bilanciare privacy ed innovazione tecnologica.

A commentare i risultati relativi agli argomenti più di tendenza in Italia è Angelo Sorbello, Amministratore Delegato di Linkdelta.com, che sottolinea l’importanza delle tecnologie di intelligenza artificiale come ChatGPT per l’Italia, dichiarando: “Siamo entusiasti di vedere un crescente interesse per ChatGPT e la sua applicazione in vari settori della nazione. Questo dimostra che il Paese è pronto ad abbracciare l’innovazione e a sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza e la qualità del lavoro in molti ambiti. Siamo fiduciosi che questi dati possano contribuire a stimolare ulteriori approfondimenti e collaborazioni tra aziende, istituzioni e cittadini, per promuovere l’adozione responsabile dell’IA e il suo sviluppo in Italia“.