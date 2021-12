FiberCop e Wielab firmano l’accordo di co-investimento per accelerare la diffusione della fibra in Italia e coprire il 75% delle aree grigie e nere entro il 2025.

FiberCop, operatore di infrastrutture del Gruppo TIM, e WirLab, hanno siglato un accordo che consentirà di sviluppare il mercato dell’accesso Fiber-to-the-Home (FTTH) attraverso la partecipazione di WirLab al progetto di co-investimento su rete FiberCop. Con questa partnership si prosegue, quindi, la diffusione della fibra in Italia

In base a tale accordo WirLab utilizzerà la rete di accesso secondaria in fibra ottica fino alle abitazioni di FiberCop per sviluppare il mercato dell’accesso Fiber-to-the-Home (FTTH) su 9 Comuni della Campania: Ischia, Procida, Casamicciola, Forio, Pompei, Scafati, Sant’Antonio Abate, Santa Maria La Carità e Lioni.

L’adesione di WirLab all’offerta di co-investimento – che il Gruppo TIM realizza tramite FiberCop – fa seguito a quella di altri importanti operatori e conferma la validità del piano di investimenti FiberCop che, con la diffusione della fibra in Italia, assicurerà la copertura FTTH al 75% delle aree grigie e nere del Paese entro il 2025.

L’intesa raggiunta conferma l’efficacia del modello del co-investimento che consente a tutti gli operatori interessati di partecipare allo sviluppo e alla diffusione della fibra in Italia in un quadro di competizione infrastrutturale. Inoltre, accelera il superamento del digital divide sul territorio nazionale e permette a famiglie e imprese di scegliere connessioni ultra-broadband con velocità superiori a 1 Gigabit al secondo.