La nuova infrastruttura Synology creata per PAFF! garantisce file disponibili sempre e ovunque, accesso rapido alle istantanee e protezione della condivisione per utente.

PAFF! International Museum of Comic Art di Pordenone si è affidata a Synology e al partner Soft System per sviluppare la propria infrastruttura IT e gestire al meglio la propria significativa mole di dati.

“PAFF!” è un museo innovativo che dal 2018 usa lo strumento divulgativo del fumetto per coniugare cultura, formazione, educazione, didattica, ricerca e intrattenimento. È sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e dal Comune di Pordenone. La qualità delle sue produzioni e l’autorevolezza degli artisti coinvolti gli ha conferito in poco tempo una notorietà internazionale. È il primo museo del genere in Italia e tra i pochi esistenti in Europa che vanta un’esposizione permanente dedicata al fumetto.

Le esigenze di PAFF!

PAFF! non disponeva di un’infrastruttura di rete organizzata, e in particolare i file erano gestiti tramite software di sincronizzazione file senza nessun tipo di controllo sui dati o sulla possibile manomissione degli stessi. In particolare, l’assenza di una gestione centralizzata dei file causava la potenziale perdita di informazioni, ed era quindi necessaria una riorganizzazione della struttura informatica che permettesse l’accesso controllato ai dati aziendali e garantisse la continuità del business in ogni momento. Per il Museo, la sfida consisteva nell’organizzare l’infrastruttura IT in ottica di efficacia e sicurezza, dando la possibilità di accesso ai file, via web o via rete a tutte le postazioni autorizzate.

La soluzione personalizzata ad hoc

Il museo si è rivolto a Soft System e Synology per disegnare una nuova infrastruttura IT in grado di essere efficiente e poter rispondere alle diverse necessità aziendali. La scelta è ricaduta su una soluzione personalizzata ad hoc che ha portato alla creazione di 2 host con due potenti RS1221+ all’interno dello stesso rack cabinet accoppiati attraverso Synology High Availability. Successivamente è stato poi istallato un terzo RS1221+ in un rack cabinet separato con lo scopo di effettuare il backup di tutti i documenti salvati sul primo cluster.

Gli host sono stati sincronizzati in Synology High Availability a coppie assicurando così la continuità aziendale anche nel caso di fail di una delle macchine. Synology High Availability sfrutta la capacità di due Synology NAS per massimizzare i tempi di attività del servizio. Grazie al design cluster, il server attivo è responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi e dei dati di sincronizzazione sul server passivo, che resta in standby e prende il controllo dei servizi quando il server attivo non è disponibile.

Tutto accessibile ovunque e in sicurezza per PAFF!

I diversi file condivisi dovevano essere accessibili a seconda del livello e ruolo dell’utente, per questa ragione serviva una soluzione che permettesse di applicare permessi mirati ai diversi documenti condivisi oltre che permettere di condividere determinati documenti con utenti esterni in totale sicurezza.

L’infrastruttura Synology creata ha garantito all’azienda di avere prestazioni ottimali, con i file disponibili sempre e ovunque nella massima sicurezza senza interruzioni in caso di guasti, accesso alle istantanee in modo rapido, protezione della condivisione per utente. La gestione centralizzata dei file ha permesso agli utenti di reperire le informazioni in maniera più veloce e precisa eliminando il rischio di dati duplicati e non aggiornati.

Il commento finale di PAFF! dopo l’implementazione? “Siamo entrati nel 21esimo secolo”!