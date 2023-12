Van Oord, azienda specializzata nell’ingegneria marittima e leader a livello mondiale, ha sviluppato il primo strumento al mondo per proteggere le aziende costiere e gli ecosistemi a rischio a causa dei cambiamenti climatici

In occasione della COP28, Van Oord, leader globale di forniture marittime, ha presentato il rilascio del nuovo tool Climate Risk Overview, elemento centrale nel suo impegno per proteggere le aziende costiere e gli ecosistemi a rischio a causa dei cambiamenti climatici, supportando al contempo la propria strategia di crescita sostenibile. Qlik Sense è stato utilizzato per preparare la panoramica originale del rischio climatico della COP26 e ora alimenta l’aggiornamento di COP28.

Van Oord e la sua missione

Azienda olandese a conduzione familiare con oltre 150 anni di esperienza come fornitore internazionale di soluzioni marittime, Van Oord è esperta di dragaggio, costruzione navale, eolico e impianti offshore e infrastrutture nei Paesi Bassi. Data la crescente necessità di spazio per le popolazioni e la conseguente messa a rischio delle comunità costiere dovuta ai cambiamenti climatici, Van Oord ha incentrato la propria mission sulla creazione di un mondo migliore per le generazioni future attraverso l’ingegneria marittima.

Con questo obiettivo, Van Oord ha utilizzato Qlik per sviluppare il primo strumento al mondo che consente il filtro incrociato tra discipline tradizionalmente isolate: protezione dalle inondazioni e conservazione della natura. La piattaforma online gratuita raccoglie, combina e analizza automaticamente numerosi set di dati complessi, consentendo agli utenti di visualizzare e anticipare i rischi di inondazione e le opportunità di adattamento nature-based per le coste e le aziende di tutto il mondo.

“Storicamente, prendere decisioni informate sullo sviluppo sostenibile risulta difficile a causa della complessità dei dati e dei requisiti degli stakeholder. Sono moltissimi gli attori coinvolti in questo tipo di decisioni, dalla Banca Mondiale, alle comunità locali, alle ONG, ai governi e alle aziende come la nostra”, spiega Gerben de Boer, Data Scientist di Van Oord. “Grazie a Qlik, il nostro Climate Risk Overview Tool consente a chiunque di scoprire gli hotspot prioritari in base a criteri più rilevanti per loro. Questa scoperta è gratuita e richiede solo circa cinque minuti, contro i mesi e le decine di migliaia di euro necessari per la raccolta manuale”.

“Utilizzare Qlik ci ha permesso di accelerare il nostro approccio sostenibile, ed è stato semplicissimo. Abbiamo già oltre 500 persone che utilizzano con successo il software per raccogliere informazioni importanti sulle Risorse Umane, oppure finanziarie e tecniche nell’azienda”, continua de Boer. “Abbiamo collaborato per la prima volta con Qlik sette anni fa nell’ambito della nostra strategia di trasformazione digitale per utilizzare analytics avanzate con l’obiettivo di raggiungere i nostri obiettivi operativi e di business, e ora Qlik è anche al centro della nostra strategia di sostenibilità”.

“Qlik consente a Van Oord di guidare la propria crescita sostenibile, aiutando l’azienda a identificare e a prioritizzare le soluzioni nature-based in maniera più efficace ed efficiente con l’obiettivo di proteggersi dalle inondazioni dovute ai cambiamenti climatici, come parte integrante del suo rivoluzionario programma di sostenibilità, Sustainable Earth Actions”, ha affermato Rachel Terry, Sustainability Programme Manager di Van Oord. “Con questo strumento, chiunque in tutto il mondo può attivare un dialogo con gli stakeholder locali per dare priorità alle soluzioni di protezione dalle inondazioni nature-based. L’obiettivo è quelli di lavorare insieme alla forza della natura, invece di cercare di andare contro di essa. Un esempio può essere piantare foreste di mangrovie o alcuni tipi di alghe per proteggere le coste, al posto di aggiungere cemento o rocce. Questo aumenta la biodiversità, invece di distruggerla”.

“Con le notizie delle recenti inondazioni causate dai cambiamenti climatici di cui spesso si parla sui giornali e la crescente pressione da parte delle Nazioni Unite e della COP affinché si agisca per evitare che questo accada, i passi che organizzazioni come Van Oord stanno intraprendendo sia per la propria crescita sostenibile che per consentire agli altri di fare lo stesso, sono vitali per il futuro del pianeta”, ha sottolineato Gareth Vincent, Senior Vice President of Sales, EMEA di Qlik. “Questo tipo di partnership svolge un ruolo chiave nell’impegno di guidare un cambiamento positivo nel punto d’incontro tra business, società e ambiente, in modo che tutti, ovunque, possano godere di un futuro sano e prospero, e siamo orgogliosi di supportare Van Oord in questo viaggio”.