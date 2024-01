Molti esperti sono ancora ottimisti nonostante l’ultimo calo, e credono che l’imminente halving scatenerà uno slancio rialzista parabolico per spingere Bitcoin a un nuovo massimo

È metà gennaio 2024 e Bitcoin (BTC) ha già superato il valore più alto del 2023, per poi crollare rapidamente. Il giro sulle montagne russe di Bitcoin ha attirato ancora una volta l’attenzione degli investitori. La tanto attesa approvazione degli ETF Bitcoin ha portato molto clamore sul mercato. Tuttavia, le conseguenze non sono state quelle che molti speravano.

Molti esperti sono ancora ottimisti nonostante l’ultimo calo, e credono che l’imminente halving scatenerà uno slancio rialzista parabolico per spingere Bitcoin a un nuovo massimo nel secondo trimestre del 2024. Altrove, un progetto di prevendita potrebbe aiutare Bitcoin a raggiungere nuovi massimi storici.

Bitcoin Minetrix (BTCMTX) è un’entusiasmante prevendita che attualmente domina il mercato. Gli investitori Whale si stanno affrettando ad acquistare BTCMTX prima che esploda. Finora ha raccolto oltre 8,4 milioni di dollari mentre ci avviciniamo al suo lancio ufficiale.

Ma prima, esploriamo cosa ha causato il recente calo del prezzo di Bitcoin.

Comprendere la volatilità dei prezzi di Bitcoin

Una combinazione di molteplici eventi legati alla SEC e alla logistica dell’ETF spot di Bitcoin ha recentemente causato un’intensa pressione di vendita di Bitcoin. Mentre alcuni investitori affermano che la mossa è stata causata da un “evento di vendita”, altri insistono sul fatto che BTC ha già raggiunto il suo potenziale a medio termine, ponendo le basi affinché i venditori possano prendere il controllo del mercato.

Il presidente della SEC Gary Gensler potrebbe aver sviluppato un forte catalizzatore per la recente pressione di vendita insistendo sul fatto che Bitcoin “è un asset volatile altamente speculativo utilizzato per attività illecite”.

Bitcoin Minetrix offre una soluzione alternativa al mininig di BTC

Come evidenziato sopra, c’è un crescente ottimismo nel mercato delle criptovalute sul fatto che Bitcoin raggiungerà il massimo storico nel 2024. Un fattore che potrebbe aiutare ad alimentare lo slancio rialzista è una prossima coin in prevendita, Bitcoin Minetrix (BTCMTX). Il nuovo progetto è progettato per aiutare a risolvere i numerosi problemi che riguardano il mining di Bitcoin.

L’industria del mining di Bitcoin è stata sottoposta a molta pressione a causa della quantità di energia consumata, che secondo gli ambientalisti è dannosa per il clima. La quantità di denaro e di attrezzature necessarie ha anche causato sfide nella comunità crypto per gli investitori che desiderano partecipare.

Bitcoin e altre criptovalute dovevano essere movimenti anti-bancari e di decentralizzazione che danno agli utenti potere sui propri investimenti. Una volta l’estrazione di Bitcoin era un’attività redditizia che poteva essere svolta utilizzando i personal computer. Purtroppo, il processo è diventato complesso e la necessità di maggiore potere ha avuto un effetto negativo su tutto il processo.

Attualmente, il mining viene effettuato su scala industriale in data center che necessitano di molta energia per funzionare. Ciò ha eliminato tutti i miner su piccola scala, lasciando che i super-ricchi beneficino del mining di Bitcoin, perdendo di vista il concetto di decentralizzazione.

Come il cloud mining e lo staking si integrano per cambiare il processo di mining di Bitcoin

Il cloud mining è stato inventato per fungere da antidoto alle sfide che hanno recentemente afflitto il mining di Bitcoin. Implica che i potenziali miner stipulino contratti in contanti con le grandi entità che estraggono criptovaluta, e poi ottengono una quota di questi rendimenti.

Il problema ora è arrivato con queste grandi entità che addebitano ingenti depositi per stipulare tali contratti e, successivamente, prendersi una parte dei rendimenti. Questo è lo scenario migliore, poiché il panorama è pieno di truffatori che attirano gli utenti con buoni guadagni all’inizio.

Si prevede che l’integrazione dello staking e del cloud mining di Bitcoin Minetrix darà nuova vita al mining di Bitcoin. Questa scommessa restituisce potere agli investitori e consente al cloud mining di funzionare come previsto originariamente.

Questo processo è noto come stake-to-mine. Gli investitori possono puntare i propri token come farebbero con tutti gli altri progetti e godere di un generoso APY%, che supera l’80%. Gli utenti possono anche rimuovere e vendere i propri token in qualsiasi momento e quando lo desiderano.

L’altra opzione è l’aspetto più interessante. Gli investitori possono convertire i token messi in staking in crediti minerari. I token ERC-20 secondari non trasferibili hanno una sola funzione: essere bruciati in cambio di un po’ di tempo di mining e di una quota dei rendimenti minerari. Questa strategia offre un modo più ecologico e conveniente per estrarre Bitcoin che fornisce agli investitori il controllo del proprio investimento per tutto il tempo.

Il caso d’uso innovativo elimina la necessità di hardware costoso e competenze tecniche. Inoltre, è una piattaforma basata su Ethereum. Significa che gli utenti possono partecipare utilizzando un wallet con cui si sentono a proprio agio, incluso MetaMask.

Un altro vantaggio è che non sono coinvolti contanti. La natura decentralizzata e trasparente di BTCMTX elimina il rischio di truffe di cloud mining. Pertanto, Bitcoin Minetrix offre un metodo più semplice, veloce e sicuro per il mining di Bitcoin. Questi vantaggi hanno suscitato grande entusiasmo da parte della community e dei migliori analisti.

Recentemente, lo YouTuber No Bs Crypto ha ipotizzato che Bitcoin Minetrix potrebbe registrare rendimenti pari a 100 volte dopo il suo IEO.

Nel frattempo, anche i principali editori digitali hanno sostenuto che il progetto esplodesse. Tuttavia, questa promessa arriva a fronte di una prevendita che attualmente si esaurisce rapidamente. Pertanto, gli investitori dovrebbero acquistare ora prima che Bitcoin Minetrix aumenti nei prossimi giorni.

Bitcoin è pronto per un anno incredibile nel 2024

La performance di Bitcoin è stata volatile dall’inizio dell’anno. Il livello più alto raggiunto dalle criptovalute non si vedeva dal 2022 sopra i 49.000 dollari, ma da allora è sceso a 43.000 dollari. Tuttavia, molti fattori suggeriscono che la crescita di Bitcoin continuerà nel 2024.

Mancano solo pochi mesi all’evento di halving di Bitcoin ed è stato tradizionalmente ottimo per il prezzo della crypto più famose al mondo. Gli analisti ritengono che il modello continuerà quest’anno, contribuendo a spingere la criptovaluta significativamente più in alto.

Con l’aumento di Bitcoin, gli esperti dicono che anche Bitcoin Minetrix (BTCMTX) aumenterà poiché sono progetti correlati. Pertanto, la nuova alternativa di Bitcoin continuerà a crescere considerevolmente.

Conclusione

Sembra che il 2024 sarà fantastico per il settore crypto, incluso Bitcoin, nonostante il suo recente calo. Diversi fattori indicano che Bitcoin si appresta a vivere un anno da record e uno dei principali beneficiari di questa impennata sarà Bitcoin Minetrix.

La prevendita sta per concludersi e sempre più investitori si affrettano ad acquistare prima che i prezzi aumentino ulteriormente. Gli analisti ritengono che Bitcoin Minetrix possa rivoluzionare l’intero settore minerario Bitcoin. Il progetto è vantaggioso anche per quei trader speculativi che non desiderano partecipare al mining. Con tutte le sue utilità, si prevede che Bitcoin Minetrix sarà uno dei progetti più interessanti del 2024.