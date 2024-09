Digital agency ricerca 3 figure – Business Intelligence Analyst, Business Data Analyst – CRM e Business Innovation Consultant

Lotrèk, Digital Agency che guida e supporta le aziende nell’ambito della trasformazione e accelerazione digitale, continua la sua crescita dopo aver chiuso il 2023 con un aumento del fatturato del 30%, che l’ha portata a sfiorare i 4 milioni di euro. Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati per il 2025, la Agency amplia il proprio organico e apre le selezioni per tre nuove figure strategiche da aggiungere al suo team. Nello specifico, si ricercano:

Business Intelligence Analyst

Business Data Analyst – CRM

Business Innovation Consultant

Con l’inserimento di queste tre nuove figure, Lotrèk punta a rafforzare ulteriormente il team e a consolidare la sua posizione in qualità di partner strategico e innovativo per i clienti, offrendo loro un servizio ancor più completo e in grado di evidenziare il valore aggiunto dell’offerta.

Per tutte e tre le posizioni, aperte tra l’HQ a Pistoia e la sede milanese dell’agenzia, è previsto lo smart working.

Per candidarsi, è possibile inviare il proprio curriculum alla mail work@lotrek.it, oppure consultare il sito dell’agenzia ai seguenti link: Business Intelligence Analyst; Business Data Analyst – CRM e Business Innovation Consultant.

Cosa fa un business intelligence analyst?

Matematica e psicologia, economia aziendale e capacità strategiche: un business intelligence analyst è una figura professionale complessa e multiforme, che racchiude tante diverse capacità. Ma cosa fa, nel quotidiano, un bi analyst? Mette a disposizione dei clienti soluzioni logiche o tecniche per organizzare, categorizzare, rielaborare le infomazioni di un’azienda, facendo sì che queste possano dare indicazione sull’andamento del business e sulle decisioni da prendere per migliorarlo. E il Business Data Analyst – CRM? La CRM Analysis altro non è che un’analisi approfondita dei dati che si ritrovano all’interno dei CRM. L’analista di questa scienza è colui che svolge l’analisi che mette al centro le persone e i loro comportamenti, permettendo così alle aziende di analizzare nel dettaglio i processi di acquisto e creare delle esperienze distintive che possono portare maggiore valore al cliente e, di conseguenza, all’azienda.