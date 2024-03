WINDTRE BUSINESS e il Comune di Montebelluna hanno avviato un accordo per percorsi di formazione nelle materie STEM, con al centro la Cyber Security, i Big Data Analytics e la Robotica

WINDTRE BUSINESS e il Comune di Montebelluna hanno avviato un accordo innovativo per la realizzazione di percorsi di formazione nelle materie STEM. Insegnanti e studenti dell’ITS Einaudi Scarpa verranno infatti coinvolti in un inedito modello di insegnamento che mette al centro la Cyber Security, i Big Data Analytics e la Robotica. E’ la prima volta che queste materie diventano oggetto di specifici corsi di studi all’interno dell’istituto di istruzione secondaria.

Grazie ai bandi del PNRR Scuola 4.0, l’ITS Einaudi Scarpa ha potuto acquisire da WINDTRE BUSINESS corsi di formazione specifici in Ethical Hacking, Secure Coding, OSINT, Threat Intelligence, Incident Response, Digital Forensics e Malware Analysis. Inoltre, sono stati forniti robot altamente innovativi utili per i percorsi d’insegnamento in robotica e programmazione. Saranno disponibili anche servizi di Big Data Analytics che permetteranno agli studenti di apprendere come la conoscenza e lo studio dei dati possano essere utili per la pianificazione e l’ottimizzazione dei servizi sul territorio

Questa iniziativa è stata resa possibile grazie alla partnership con WINDTRE BUSINESS, che ha fornito il know-how necessario ad avviare i programmi formativi specifici per gli studenti. L’obiettivo di questi nuovi progetti è quello di creare competenze negli studenti nelle materie di innovazione tecnologica fin dal liceo o dagli Istituti Tecnici, fornendo loro le competenze indispensabili per le professioni del futuro.

Per eliminare qualsiasi distanza tra le persone

“La nostra ambizione consiste da un lato nel permettere agli studenti di acquisire le competenze per utilizzare gli strumenti abilitanti la trasformazione digitale e dall’altro favorire l’inserimento di professionalità qualificate nelle aziende venete, per affrontare al meglio la competizione internazionale con cui oggi si confrontano molte eccellenze locali”, dichiara Davide Furlan, Area Manager Nord Est Vendita Corporate WINDTRE. “Il claim WINDTRE ‘esistiamo per eliminare qualsiasi distanza tra le persone’ si traduce quindi in azioni concrete per ridurre le distanze non solo tra i clienti, ma anche nell’incontro tra il mondo della scuola e l’offerta del mercato del lavoro”.

Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: “Il patto con l’Einaudi Scarpa e WINDTRE BUSINESS si inserisce nella nostra visione amministrativa, attenta alle nuove generazioni. Questa iniziativa va proprio in questa direzione, quella di accrescere il bagaglio culturale degli studenti con conoscenze e strumenti d’insegnamento di assoluta avanguardia. Un’opportunità di crescita e sviluppo raccolta tra le pieghe del Pnrr e che avrà risvolti concreti non solo per i ragazzi ma per la Città intera, perché l’analisi dei dati messi a disposizione permetterà di avere informazioni utili: un patrimonio che potrà essere sfruttato anche in chiave di programmazione da parte dell’Amministrazione, ad esempio per quel che riguarda la mobilità ed i flussi turistici”.

“L’I.I.S. Einaudi-Scarpa ha scelto di utilizzare i fondi messi a disposizione dal PNRR per innovare i percorsi scolastici e rendere l’istituto protagonista nel rapporto con il territorio. Grazie al legame esistente con le realtà produttive e di categoria dell’area, la nostra scuola si propone come “laboratorio” di collaborazione per permette ai nostri studenti di cimentarsi con vere e proprie ‘prove di realtà’ richieste dalle imprese” – dichiara il professore Massimo Ballon dirigente scolastico del ITIS EINAUDI SCARPA – “Dall’intelligenza artificiale al data mining, dalla robotica alla cybersecurity, la progettazione didattica di tutti i corsi di studio, sia per il professionale che per il tecnico, sarà rivista con l’obiettivo di creare nuove figure professionali e contrastare la dispersione scolastica attraverso una proposta educativa che vuole garantire un capitale umano dotato di competenze e capacità specifiche da integrare nel tessuto produttivo ed economico del territorio, anche con il supporto degli strumenti che WINDTRE ci ha messo a disposizione”.

Questa collaborazione tra WINDTRE BUSINESS e il Comune di Montebelluna testimonia l’impegno congiunto nel promuovere l’istruzione STEM e preparare le nuove generazioni alle sfide del futuro digitale.