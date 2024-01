Le soluzioni di SENEC permettono di ottimizzare l’uso dell’energia solare, per contribuire attivamente alla transizione verso l’impiego di fonti green e sostenibili.

Attiva da ormai quindici anni nel settore dell’accumulo energetico, SENEC è un’azienda tedesca con sede principale a Lipsia, specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi di accumulo intelligenti e soluzioni per incrementare l’autosufficienza energetica. Perseguendo l’obiettivo di dare forma ad un mondo in cui gli individui possano produrre, utilizzare, gestire e condividere l’energia rinnovabile in modo consapevole, ha ideato un’offerta di cui fanno parte molteplici prodotti all’avanguardia, rivolti ad aziende, clienti privati e installatori.

Le soluzioni di SENEC permettono di ottimizzare l’uso dell’energia solare, per contribuire attivamente alla transizione verso l’impiego di fonti green e sostenibili. Di altissima qualità, durevoli ed efficienti, sono il risultato di un iter produttivo che rispetta rigidi standard qualitativi. A ciò si uniscono anche premi e certificazioni autorevoli ottenuto nel corso degli anni di attività.

Per quanto riguarda la filiale italiana dell’azienda, SENEC Italia è stata istituita nel maggio del 2017. È dotata di due sedi, ubicate a Milano e Bari. Nel 2018, invece, SENEC è stata acquisita da uno dei più importanti produttori di energia in Germania, EnBW, Energie Baden-Württemberg AG. Si tratta di una collaborazione che non fa che rafforzare la capacità di creare soluzioni energetiche all’avanguardia, che non scendono a compromessi sulla qualità.

Chiaramente, anche la stessa SENEC Italia è una realtà certificata dalle normative UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018. Operando con dedizione e impegno, grazie ad un team giovane e qualificato, punta a migliorare la qualità della vita delle generazioni future, così da donare loro un mondo più sostenibile.

Le soluzioni proposte, nei dettagli, sono concepite per permettere alle persone di produrre, utilizzare e condividere la propria energia rinnovabile, gestendo la autonomamente e in modo intelligente. I prodotti che fanno parte dell’offerta sono riservati a clienti privati, aziende e installatori, che sono considerati come dei partner fondamentali.

SENEC.Home, ad esempio, è un sistema di accumulo fotovoltaico riservato alle abitazioni, che garantisce una riserva di energia personale. Può essere utilizzato in totale autonomia e consente di raggiungere fino al 90% di autosufficienza energetica. L’azienda, poi, propone diverse tipologie di wallbox domestica, stazioni di ricarica, compatte, intelligenti, flessibili e facili da installare, sia all’interno che all’esterno.

Infine, quanti desiderano ricevere ulteriori informazioni, supporto personalizzato o ottenere un preventivo gratuito possono semplicemente visitare il portale ufficiale all’indirizzo https://senec.com/it.