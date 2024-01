La collezione Brador è dedicata ad un pubblico ampio ed eterogeneo.

Dal 2003, Brador si dedica alla creazione di calzature raffinate, offrendo una gamma di prodotti che va dalle sofisticate sneakers ad eleganti sandali in pelle donna e uomo, tutti frutto dell’abilità di maestri artigiani. Questi calzaturieri, veri artisti del loro mestiere, danno vita a collezioni uniche, che si distinguono per la loro capacità di migliorare con il tempo, trasformandosi in veri gioielli da indossare.

L’azienda ha saputo guadagnarsi un posto di rilievo nel mercato italiano, merito della sua fedeltà all’artigianato di qualità. Ogni calzatura, prodotta nell’area tra Marche ed Emilia-Romagna, è un tributo all’eccellenza italiana, un equilibrio perfetto tra elementi innovativi e dettagli tradizionali, pilastri portanti del marchio.

Oltre alla sede centrale situata nel nostro paese, l’azienda italiana può contare anche su più di 400 negozi multibrand al dettaglio, dislocati in tutto il mondo. Per ciò che riguarda la presenza a livello internazionale, nel 2022 è stata fondata Brador Japan. Si tratta di una realtà che si occupa della gestione e della distribuzione della logistica in territorio nipponico. Il suo successo è stato immediato ed è stato ulteriormente rafforzato dall’inaugurazione di due temporary pop-up store, uno nella città di Tokyo e un altro allo Scramble di Shibuya.

Frutto di una rigorosa selezione di materiali e di un processo produttivo che rispetta gli standard più elevati, le calzature Brador sono progettate per resistere al tempo. La loro eleganza e qualità superiore sono impreziosite da un fascino speciale, rendendole un vero investimento per il futuro.

I modelli, sempre diversi e mai uguali fra loro, sono realizzati da un team di esperti artigiani, che curano con attenzione ogni particolare. Con il passare degli anni si trasformano, si arricchiscono e acquisiscono fascino, diventando così un vero e proprio capolavoro da indossare ai piedi. Senza scordare, poi, l’adozione di speciali tecniche, come quella del Tinto in capo.

La collezione Brador è dedicata ad un pubblico ampio ed eterogeneo. Ciò che accomuna i clienti, però, è l’apprezzamento per l’artigianato d’eccellenza. Le calzature, del resto, sono pensate per tutti coloro che puntano ad indossare articoli di elevata qualità, distaccandosi dalla fast fashion che caratterizza le grandi catene d’abbigliamento.

E per quanto riguarda il futuro? Brador, naturalmente, desidera espandere la propria presenza a livello globale, così da esportare e far conoscere i valori del Made in Italy anche al di là dei confini italiani ed europei.

Nell’agosto del 2023, infatti, è stato inaugurato un nuovo magazzino a New Jersey, negli Stati Uniti, presso un fornitore locale. Costituisce uno snodo decisivo per la gestione dello stock-service ai retailers americani. Funge, inoltre, come base di espansione per nuovi investimenti nella gestione delle spedizioni e-commerce sull’intero territorio americano. A ciò, infine, si unisce l’introduzione del nuovo sito https://bradorshop.us/, dedicato proprio al pubblico americano.