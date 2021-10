In prospettiva, il suo utilizzo ha portato e porterà profondi cambiamenti anche nel business per le aziende.

La blockchain è una tecnologia che continua ad evolversi nelle sue applicazioni e, grazie alle sue caratteristiche, si adatta a settori sempre più diversificati che vanno dal mondo delle criptomonete alle transazioni commerciali. In questa prospettiva, il suo utilizzo ha portato profondi cambiamenti anche nel business per le aziende.

Blockchain e business per le aziende: quali sono le implicazioni

Efficienza, velocità nelle transazioni e sicurezza. Queste sono solo alcune delle caratteristiche che rendono la blockchain un sistema che può migliorare le attività aziendali. Inizialmente collegata allo sviluppo delle criptomonete, la tecnologia alla base della catena di blocchi ha avuto ben presto un’evoluzione indipendente, venendo utilizzata per la creazione di nuove forme di progetti attraverso cui è possibile semplificare e velocizzare una serie di attività aziendali. Basta considerare lo sviluppo della DeFi ovvero della finanza decentralizzata e degli smart contract.

Quali sono le applicazioni della blockchain nelle aziende?

La blockchain riflette in pieno la trasformazione che si è avuta nell’ambito del mondo aziendale in cui la tecnologia è sempre più integrata. Sia nella produzione sia nei processi tra i vari soggetti protagonisti nell’ambito delle attività aziendali. Fornitori, partner e consumatori.

È importante considerare che la sua introduzione non ha determinato semplicemente un’innovazione tecnologica. Si tratta di un vero e proprio modello di business che influenza tutta la vita di un’azienda. Infatti le imprese moderne richiedono non solo maggiore velocità nello sviluppo dei processi interni, ma anche la possibilità di ridurre i rischi nelle transazioni con i fornitori e di dare valore ai propri prodotti tutelandoli da eventuali contraffazioni. Inoltre, in un mercato altamente concorrenziale si richiede anche trasparenza nei confronti dei consumatori.

Gestione dei dati: la Blockchain per risparmiare tempo e denaro

Realizzare un prodotto per un’azienda prevede, tra le altre, la necessità di condividere informazioni e dati indispensabili ai vari reparti per confrontarsi, risolvere le problematiche e raggiungere nei tempi più ristretti l’obiettivo. La tecnologia blockchain, grazie al fatto che ogni operazione viene registrata e diventa immutabile, permette di condividere dati e documenti senza timore di alterazioni. Inoltre, consente la collaborazione anche di partner esterni. Questi contribuiscono alla realizzazione di un prodotto o servizio, semplificando i loro interventi. E soprattutto offrendo un sistema che abilita al tracciamento di ogni singola operazione.

Velocità nelle transazioni commerciali: dagli smart contract alle criptomonete

Dal punto di vista delle relazioni con altre imprese, le transazioni che avvengono attraverso la blockchain possono essere eseguite in pochi secondi. Si riducono le tempistiche per la chiusura di un contratto e soprattutto, grazie all’impossibilità di alterare un’operazione, si evitano eventuali contenziosi.

Aumento della fiducia tra le parti

La sicurezza della blockchain rende ogni transazione unica, immutabile e soprattutto verificabile. Questo aspetto permette di dare valore ai prodotti creati, con una certezza della loro originalità, contrastando in questo modo eventuali contraffazioni e frodi. Un aspetto che influenza in maniera positiva i rapporti tra le varie parti in causa. Si avrà la massima trasparenza tra azienda e fornitori e soprattutto tra l’impresa e il consumatore. Quest’ultimo avrà la sicurezza di acquistare un prodotto che ha tutte le caratteristiche di qualità richieste. La conseguenza diretta di questa nuova forma di fiducia è quella di velocizzare anche il processo di vendita. Riducendo in maniera esponenziale lo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti in magazzino con una netta riduzione dei costi.

Riduzione dei rischi nelle transazioni

Infine, la blockchain permette di eseguire transazioni finanziarie in tempo reale, offrendo velocità, sicurezza dei pagamenti e semplificando l’utilizzo di strumenti commerciali innovativi come le criptomonete. Si avrà così la possibilità di concludere contratti in tempi rapidi. E non solo. L’ottenimento anche di una maggiore liquidità per le aziende, con pagamenti immediati e la riduzione dei costi dovuti alle differenti valute.

Considerando questo scenario, HiSolution, centro di competenza italiano che si affianca alle aziende per accelerarne i processi ICT e ottimizzare sia i valori economici sia le performance, ritiene fondamentale lo sviluppo di questa tecnologia a supporto di aziende e delle pubbliche amministrazioni, che ha lo scopo di semplificare i processi e renderli sicuri e affidabili. In particolare, vede nella tecnologia della Blockchain possibili sviluppi futuri nei seguenti ambiti:

Unica identità digitale

Ognuno di noi ha svariati account digitali e documenti identificativi. È possibile riunirli tutti sotto un’unica identità? Si può attraverso un unico accesso visionarli e gestirli tutti?

Oggi, ad esempio, lo spid è l’emblema di questo problema/necessità e ha come obiettivo la creazione di un unico punto di accesso a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione.

Riteniamo necessario poter applicare questo sistema anche al mondo informatico dove si sente ancora di più la necessità di sicurezza, affidabilità e univocità del proprio account in Internet. La Blockchain, da questo punto di vista, può rappresentare la “Killer Technology”, ovvero la soluzione tecnologica su cui basare lo sviluppo di un’applicazione adatta alle esigenze degli utenti.

Automazione degli ambienti produttivi

Da anni si sente parlare di Industry 4.0 come soluzione per l’efficientamento dei processi produttivi in ambito industriale. Questo concetto è vero ma porta con sé problemi legati alla sicurezza informatica e all’affidabilità dei dati scambiati tra le macchine. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare l’efficienza produttiva anche solo di qualche punto percentuale e di anticipare eventuali guasti nella catena di produzione.

Inevitabilmente un dato non affidabile e non certificato in questo ecosistema va a creare inefficienze dove non è necessario; a supporto di questo, siamo convinti che l’automazione degli ambienti produttivi possa beneficiare dall’adozione della tecnologia Blockchain che per natura certifica e traccia tutte le transazioni e gli scambi tra i soggetti coinvolti.

Veicoli a guida autonoma

Se nel punto precedente abbiamo sostenuto che la mancanza di sicurezza possa portare a problemi di efficienza produttiva, nel mondo dell’automotive è il motivo tecnologico per cui non esistono ancora veicoli a guida autonoma. I vantaggi che ne potrebbero derivare dall’adozione sono evidenti, ad esempio il calo del tasso di mortalità per incidenti, la riduzione dei costi del personale per i trasporti e il miglioramento dell’efficienza nei trasporti H24 7/7 grazie alla loro automazione.

Anche per questa specifica applicazione, la Blockchain potrebbe risultare determinante grazie alla sicurezza intrinseca della tecnologia e l’affidabilità garantita nello scambio di messaggi tra sensori IoT sui veicoli e quelli che dovranno popolare l’ambiente circostante (smart cities).

A cura di Riccardo Rossi, Consulting Manager di HiSolution