A Napoli, il 2 marzo, convegno su PNRR, incentivi e tecnologie: organizzato da Warrant Hub (Tinexta Group) e MediTech per le imprese che vogliono vincere le sfide della trasformazione digitale e green

Parlare di innovazione, PNRR, digitalizzazione e sostenibilità. E’ questo l’obiettivo del convegno “Innovazione tecnologica: incentivi alle imprese, PNRR e prossime sfide della trasformazione digitale e sostenibile”, organizzato Warrant Hub (Tinexta Group) in collaborazione con il MediTech Competence Centre, il Centro di Competenza poliregionale, attivo in Puglia e Campania.

L’evento – con un focus particolare sulle opportunità per il Sud e con l’intervento di rappresentanti di istituzioni, università e mondo dell’industria – è in programma a Napoli giovedì 2 marzo, dalle 9.30 alle 13.00, presso l’Aula Magna del Polo di San Giovanni a Teduccio dell’Università Federico II, in Corso Nicolangelo Protopisani 70. L’iscrizione, gratuita, è possibile al seguente link.

In conformità agli obiettivi dell’UE, il PNRR individua nella trasformazione digitale e nella transizione ecologica i pilastri per rafforzare la competitività delle imprese, in particolare delle PMI, e rilanciare il sistema produttivo italiano secondo un modello di crescita basato su innovazione tecnologica e sostenibilità.

Per incoraggiare le imprese su queste imprescindibili direttrici di sviluppo, l’evento evidenzierà la strategicità degli investimenti green e digital per l’innovazione di processi, prodotti e servizi, nonché la rilevanza delle tecnologie e delle misure finanziarie stanziate a loro supporto.

Al convegno interverranno: Marco Calabrò, Capo Segreteria tecnica del Ministro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania; Angelo Giuliana, Direttore Generale del Meditech Competence Center; Edoardo Imperiale, Amministratore Delegato del Campania Digital Innovation Hub – Rete Confindustria Scarl e Coordinatore dell’EDIH PRIDE – Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta; Piero Salatino, Presidente del Meditech Competence Center; Antonio Pescapè, Professore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Delegato di Ateneo a Innovazione Terza Missione; Fiorenzo Bellelli, CEO di Warrant Hub (Tinexta Group); Luca Onnis, Chief Operating Officer di Warrant Hub (Tinexta Group).

L’evento sarà moderato da Gianni Molinari, giornalista de Il Mattino.

“Con un ampio ventaglio di normative e misure a sostegno, la strada verso la trasformazione digitale e green è stata tracciata in modo netto e per le imprese è prioritario intraprenderla con fiducia e consapevolezza. Attraverso il convegno vogliamo contribuire a delineare con chiarezza le concrete opportunità che si presentano in questo scenario, confermando il nostro impegno a supporto dei processi di sviluppo delle aziende italiane”, afferma Fiorenzo Bellelli, CEO di Warrant Hub (Tinexta Group)