Offerta unica sul mercato, capacità nel capire le esigenze dei clienti e personalizzazione sono gli elementi distintivi dell’offerta Netalia

Raddoppiare il fatturato nel 2023 dopo la crescita del 66% rispetto all’anno precedente e raggiungere un market share del 2% nel settore del cloud pubblico entro il 2030. Ha le idee molto chiare Michele Zunino, amministratore delegato di Netalia sugli obiettivi prefissati per l’azienda che guida dalla sua nascita, avvenuta ormai nel lontano 2010. E per farlo la ricetta vincente, secondo il manager, consiste nel continuare ad offrire un’architettura di Public Cloud unica in Italia poiché scalabile, disponibile e completamente compliant.

Ed è proprio il garantire il 100% della compliance ai propri clienti che costituisce l’elemento distintivo di Netalia, la cui infrastruttura si trova interamente nel nostro Paese grazie alle tre Region attualmente attive (Genova, Milano e Palermo) alle quali si aggiungerà anche quella di Roma entro fine 2023.

“Soltanto avendo un’infrastruttura locata in Italia sarà possibile gestire i dati dei clienti secondo tutte le normative previste della legge italiana, cosa non sempre garantita dagli hyperscaler che operano e conservano i dati anche in ambiti sovranazionali” ha spiegato Michele Zunino.

Ed è proprio per questa ragione che sempre più imprese italiane hanno deciso di scegliere i servizi offerti da Netalia i cui interlocutori sono sopratutto le grandi organizzazioni con oltre 50 milioni di fatturato. Tra queste, l’azienda genovese vanta inoltre di avere come clienti due realtà con revenue che superano il miliardo di euro.

“Netalia si distingue inoltre dagli altri provider presenti sul mercato per riuscire ad interpretare al meglio i bisogni di ciascun cliente oltre che per essere capace di personalizzare la propria offerta a seconda delle esigenze di ciascuna organizzazione” ha aggiunto Michele Zunino.

Un ulteriore elemento distintivo per Netalia è l’essere stata recentemente accreditata OCM per il trattamento dei dati sensibili e strategici (come quelli della difesa e della giustizia), che consentirà all’azienda di cogliere nuove opportunità con la pubblica amministrazione. Lato collaborazioni invece, nonostante Netalia abbia sempre operato in modo diretto sul mercato, negli ultimi mesi ha avviato alcune collaborazioni con diversi grandi system integrator per progetti di trasformazione digitale di grandi aziende italiane.

Infine Netalia, per rafforzare ulteriormente la propria offerta, entro la fine del 2024, aprirà un nuovo NOC (Network Operation Center), probabilmente in Sicilia.