Il Metaverso trasformerà le nostre vite e il mercato nei prossimi cinque anni. Di questo ne sono convinti gli esperti di DXC Technology che individuano i trend di questa tecnologia immersiva rivoluzionaria.

La vita di tutti, nei prossimi 5 anni, verrà completamente rivoluzionata e, a risentirne sarà anche l’economia. Questo è stato previsto da DXC Technology, società di servizi IT, che ha svelato cinque modi in cui il Metaverso impatterà sulla vita quotidiana e il business.

La vita lavorativa non sarà più la stessa

A livello globale, il Metaverso diventerà parte integrante della vita lavorativa di milioni di persone. Invece di fissare una serie di volti sullo schermo per le video-call, i colleghi potranno scegliere il proprio posto e sedersi a un tavolo virtuale, uscire dalla stanza per una pausa e persino fare una passeggiata con il proprio capo. Per massimizzare i vantaggi, molte aziende stanno già integrando le videoconferenze tradizionali con le tecnologie di immersive.

“Le esperienze nel Metaverso aiutano i dipendenti a concentrarsi meglio e a memorizzare un numero maggiore di informazioni. I mondi virtuali possono aiutarci a uscire dalla routine delle video-call e aprire la strada all’innovazione e a modelli diversi di collaborazione“, afferma Eugenio Maria Bonomi, Amministratore Delegato di DXC Technology Italia.

Gli eventi professionali più grandi diventeranno virtuali

Il Metaverso è un ambiente in cui migliaia di avatar di tutto il mondo possono riunirsi per interagire, incontrarsi e confrontarsi. Controllati comodamente dal luogo prescelto, gli avatar 3D personalizzati possono muoversi liberamente in uno spazio quasi infinito e teletrasportarsi istantaneamente da un punto all’altro. In futuro, un numero sempre maggiore di eventi su larga scala, come conferenze, esposizioni e summit, si svolgeranno luoghi virtuali, consentendo maggiori opportunità di collaborazione a livello mondiale e riducendo il tempo, risorse e impatto ambientale degli spostamenti.

Appuntamenti, concerti ed eventi sportivi passeranno al Metaverso

Secondo DXC Technology, sempre più privati e organizzazioni del settore musicale e sportivo incoraggiano i fan a unirsi a loro nel mondo virtuale, portando l’eccitazione dei concerti e delle gare sportive direttamente a casa loro. Inoltre, alcune app di incontri come Nevermet e Flirtual offrono già servizi nel Metaverso. Nei prossimi cinque anni, ai consumatori verranno concesse sempre più opportunità interattive e immersive per fare ciò che amano nel mondo fisico attraverso il proprio avatar digitale.

I grandi brand si esprimeranno in modo nuovo

Le esperienze virtuali diventeranno sempre più comuni tra consumatori e brand che cercano modalità nuove e interessanti per coinvolgere i propri clienti. Marchi importanti come Louis Vuitton, Adidas, Gucci, Coca Cola e Nike, oltre a case automobilistiche come Nissan, Toyota e Ferrari, stanno già sperimentando ambienti virtuali e realtà aumentata. DXC Technology prevede che, nei prossimi cinque anni, un numero sempre maggiore di brand offrirà ai clienti l’opportunità di esplorare i propri marchi, soluzioni e servizi in 3D, dagli hotel, alle città, agli aeroporti.

Recruitment e inserimento non saranno più gli stessi

Il reclutamento dei migliori talenti è parte integrante del successo di qualsiasi azienda. Nei prossimi cinque anni, le organizzazioni si rivolgeranno sempre più al Metaverso per entrare in contatto con i candidati in modi sempre più coinvolgenti.

Il Metaverso presenta dei vantaggi anche in termini di inclusività: il primo round di colloqui e le giornate dedicate al recruitment potranno essere svolti nel Metaverso aiutando i selezionatori a individuare i candidati con il giusto profilo attitudinale, andando oltre le semplici credenziali nel cv e l’aspetto fisico

“Le persone e le aziende devono considerare la possibilità di utilizzare sempre di più il Metaverso nelle attività quotidiane“, commenta Eugenio Maria Bonomi. “Molti dei giovani adulti di oggi sono cresciuti socializzando e giocando online, quindi le aziende, le organizzazioni governative e i brand devono essere in grado di coinvolgerli con prodotti e servizi che risultino stimolanti“.