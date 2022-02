Per migliorare l’experience dei suoi clienti Hyatt implementa nei suoi hotel la soluzione di messaggistica bidirezionale di Medallia.

Medallia, player mondiale specializzato nell’esperienza dei clienti e dei dipendenti, annuncia che oltre 1.000 strutture di hotel Hyatt in tutto il mondo, implementeranno la piattaforma di messaggistica di Medallia Zingle.

Hyatt, cliente Medallia dal 2007, continua a investire sull’ascolto dei suoi ospiti per comprendere le loro preferenze ed esigenze. Grazie alla raccolta attiva dei feedback e al supporto della piattaforma Medallia Zingle, i clienti potranno interagire in tempo reale con i team della struttura utilizzando il metodo di comunicazione da loro preferito, come SMS, App, chat web e WhatsApp, con il supporto di un software di traduzione disponibile in più di 100 lingue.

Le soluzioni di Medallia Zingle potenzieranno anche la capacità degli staff di interagire con gli ospiti durante il loro soggiorno, dando loro l’opportunità di rispondere alle richieste in modo più efficiente, creare connessioni significative e, a livello generale, migliorare la loro esperienza complessiva e quindi la loro brand satisfaction.

“In Hyatt, il nostro approccio alla tecnologia ha come primo obiettivo l’ascolto dei nostri ospiti e dei membri del programma World of Hyatt Loyalty“, ha affermato Julia Vander Ploeg, Vicepresidente Senior e Responsabile globale digital and technology di Hyatt. “Con alla piattaforma Medallia Zingle a disposizione della nostra clientela in oltre 1.000 hotel Hyatt, i colleghi avranno un ulteriore strumento per prendersi cura dei nostri ospiti, grazie alla possibilità di comunicare con loro rapidamente attraverso i loro canali digitali preferiti e nel modo per loro più semplice”.

Questa nuova implementazione tecnologica amplierà ulteriormente i tools di Hyatt di raccolta e gestione dei segnali dei clienti, grazie ai sondaggi digitali, all’ascolto e al monitoraggio dei social e ad altre soluzioni di customer experience management di Medallia Experience Cloud.

Inoltre tramite Medallia Zingle, Hyatt potrà:

raccogliere i feedback dei clienti durante il soggiorno in vari punti di contatto utilizzando anche la suite Medallia Digital;

coinvolgere con sondaggi quotidiani gli staff delle strutture per una visione in tempo reale del sentiment del personale;

promuovere sondaggi mirati a fornire approfondimenti sulle proprietà e sui servizi della catena.

Tutti questi feedback forniranno informazioni dettagliate ai team delle strutture Hyatt per identificare le aree di miglioramento e fornire così velocemente risposte e soluzioni agli ospiti. Infine, grazie alle automazioni di cui è dotata Medallia Zingle, verranno semplificati i flussi di lavoro del personale e supportati elevati livelli di servizio.

“Nel mondo dell’hospitality il personale è chiamato ad affrontare sfide e a rispondere ad aspettative dei clienti in continua evoluzione; pertanto, comprendere questi cambiamenti ed essere in grado di comunicare con loro in tempo reale è fondamentale“, ha affermato Leslie Stretch, CEO di Medallia. “Hyatt da tempo si impegna nell’ottimizzazione dell’esperienza degli ospiti ed è emozionante vedere come anche oggi continui a innovare per soddisfare al meglio le esigenze dei nuovi viaggiatori“.

“I clienti di oggi si aspettano che i marchi comunichino con la finalità di rendere le loro esperienze più facili e gratificanti“, ha affermato Ford Blakely, fondatore, Senior VP e General manager di Medallia Zingle. “Siamo entusiasti quindi di fornire agli hotel Hyatt una piattaforma che offre una combinazione unica di informazioni, una potente opportunità di miglioramento dei servizi, generando fidelizzazione e maggiori ricavi“.