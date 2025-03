Sono stati proclamati i vincitori dell’edizione 2024, boom di candidature per l’edizione di quest’anno

Boom di candidature, provenienti da tutta Italia, per il “Premio Start Up d’Impresa Luciano Miotto”, iniziativa ideata da t2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione, società consortile partecipata dalle Camere di Commercio di Treviso-Belluno|Dolomiti, di Verona e di Venezia-Rovigo, nata con l’obiettivo di promuovere la digitalizzazione e l’innovazione italiana, incoraggiando la connessione tra startup, centri di ricerca e imprese.

Sostenuta da Imesa Spa, con la partnership tecnica del Sistema Invitalia e di Confindustria Veneto Est, l’edizione 2024-2025 ha registrato ben 86 candidature provenienti dall’intero territorio nazionale (21 dal Veneto), riguardanti diversi ambiti di business e innovazioni tecnologico-digitali, di prodotto e di mercato, con riferimento a molteplici settori, tra cui: Hi-tech&Digital; industria 5.0 e intelligenza artificiale; innovazione sociale ed economia circolare; tecnologie e innovazione per l’internazionalizzazione; sostenibilità ambientale, economica e sociale (ESG); Green economy.

Investire nel futuro sostenibile: talenti e nuove imprese

Proclamati da Alessia Miotto, vicepresidente di Imesa Spa e figlia di Luciano Miotto, imprenditore visionario prematuramente scomparso nell’estate del 2018, a cui è intitolato il Premio, i vincitori sono stati annunciati mercoledì 26 marzo in occasione dell’evento “Investire nel futuro prossimo: talenti e nuove imprese innovative per un domani sostenibile” – nell’ambito della Settimana della Sostenibilità di Confindustria Veneto Est, al quale hanno partecipato Roberto Santolamazza, Direttore Generale di t2i, Fabio Comi, Investment Analyst di Invitalia, Elena Bonafè, Responsabile Area Ambiente, Energia, Sicurezza e Sostenibilità Confindustria Veneto Est e Renzo Chervatin, Responsabile Sviluppo Territori Nord Est di Unicredit.

“Il Premio Luciano Miotto – evidenzia il Presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti, Mario Pozza – nasce per volontà della Camera di Commercio, per ricordare un imprenditore che ha saputo guardare avanti, innovare e portare le sue idee oltre i confini, affrontando i mercati internazionali con determinazione. Ma prima ancora, questo premio è dedicato all’uomo che abbiamo conosciuto, con la sua gentilezza d’animo e l’attenzione sempre rivolta alle istituzioni e alla comunità economica. Oggi, nel parlare d’innovazione e startup, voglio ringraziare la famiglia Miotto per l’impegno che continua a portare avanti. Un grazie particolare a suo fratello Carlo, imprenditore e Consigliere di Giunta camerale per il suo contributo alla crescita del nostro sistema economico e ad Alessia, che con professionalità opera come imprenditrice e come rappresentante delle istituzioni. Luciano Miotto ha lasciato un segno che ancora oggi ispira e motiva chi guarda al futuro con spirito imprenditoriale.

I vincitori del Premio Miotto

A vincere la competizione è stata LEVELS , startup milanese specializzata in soluzioni di Intelligenza Artificiale Generativa per l’automazione dei processi documentali aziendali. Con un team di ingegneri provenienti dal Politecnico di Milano – che si è aggiudicato un premio in denaro del valore di 500 euro e un contratto di sei mesi di incubazione domiciliare gratuita presso l’Incubatore Certificato t2i – creano operatori digitali capaci di generare attività ripetitive, riducendo le burocrazie e liberando tempo per attività strategiche.

Il Premio Speciale Startup Femminile

Confermato anche per quest’edizione, il Premio Speciale Startup Femminile istituito per valorizzare l’eccellenza imprenditoriale al femminile e conferito alle giovani imprese il cui nucleo (soci e quote di partecipazione) è composto almeno al 51% da donne. Tra le 23 candidature arrivate, ad aggiudicarsi il riconoscimento – e il premio in denaro di 1.500 euro, insieme a un contratto di sei mesi di incubazione domiciliare gratuita presso t2i – è stata la trentina ONEBra, startup che crea soluzioni personalizzate per valorizzare e riequilibrare le forme del seno, sia in caso di differenze naturali sia dopo interventi chirurgici come la mastectomia. Attraverso tecnologie avanzate, come la stampa 3D, realizza coppe e reggiseni su misura per garantire comfort e vestibilità perfetta. I suoi prodotti, classificati come dispositivi medici detraibili, offrono anche un vantaggio fiscale.

Il Premio Miglior Team di impresa non ancora costituita

Novità di quest’anno, il Premio Miglior Team di impresa non ancora costituita, istituito per riconoscere i valori, le competenze e l’idea di un team, oltre alla loro capacità innovativa, competitività e di impatto sociale. Tra le 24 candidature arrivate, ad aggiudicarsi il premio in denaro di 1.500 euro, e un contratto di sei mesi di accelerazione gratuita presso t2i è stata Rigeneradermo, startup trevigiana che ha sviluppato un’innovativa linea di dermocosmetica, realizzata con ingredienti naturali come la vinaccia d’uva, ricca di proprietà benefiche.

“Anno dopo anno, il Premio Startup d’Impresa si consolida come un catalizzatore dell’innovazione italiana, valorizzando il talento e le idee più promettenti del panorama nazionale. L’ampia partecipazione a questa edizione conferma la vitalità di un ecosistema in continua evoluzione, in cui creatività imprenditoriale e tecnologie emergenti si intrecciano per generare soluzioni concrete e ad alto impatto. Dall’intelligenza artificiale alla sostenibilità, i progetti candidati dimostrano come l’innovazione non sia solo una leva di progresso tecnologico, ma un processo strategico che richiede visione, competenze e sinergie tra startup, imprese e centri di ricerca. Come t2i, siamo fieri di sostenere questa rete di connessioni e di contribuire alla trasformazione delle intuizioni di oggi nelle imprese di domani” afferma il direttore generale di t2i Roberto Santolamazza.

In conclusione

Di seguito il riepilogo delle 2 aziende vincitrici nella categoria Impresa costituita e dei vincitori del Premio Speciale Imprenditoria Femminile e del Premio Miglior Team di azienda non ancora costituita.

PRIMO CLASSIFICATO: LEVELS (MILANO)

Team: Filippo Calò, Gianluca Robbiani

2. SECONDO CLASSIFICATO: VIDEAM (VICENZA)

Team: Tommaso Scuccato, Giacomo Scuccato

3. PREMIO SPECIALE IMPRENDITORIA FEMMINILE: ONEBRA (TRENTO)

Team: Sofia Santi, Giulia Faoro

4. PREMIO SPECIALE MIGLIOR TEAM: RIGENERADERMO (TREVISO)

Team: Alessandro Barel, Marco Ferrari, Valentina Dal Vecchio, Andrea Baccichetto, Beatrice Vettorazzo