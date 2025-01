Al via la nuova edizione del “premio startup d’impresa Luciano Miotto”: torna anche quest’anno il Premio Miglior Startup Femminile; novità del 2024, un riconoscimento speciale per premiare il miglior team di impresa non ancora costituita

Con l’anno nuovo, ecco la nuova edizione del premio startup d’impresa Luciano Miotto: con 47 startup incubate e un capitale erogato di oltre 700.000 euro, nell’ultimo anno t2i si conferma il primo Incubatore certificato in Veneto, partecipato completamente dal sistema camerale veneto. Sono quindi aperte le iscrizioni per la nuova edizione del “Premio Startup d’Impresa”, iniziativa ideata da t2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione, società consortile partecipata dalle Camere di Commercio di Treviso-Belluno | Dolomiti, di Verona e di Venezia-Rovigo, in ricordo dell’Ing. Luciano Miotto, imprenditore visionario, aperto al futuro e all’innovazione, prematuramente scomparso nell’estate del 2018.

Obiettivi

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere la digitalizzazione e l’innovazione italiana, incoraggiando la sinergia tra startup, centri di ricerca e imprese, favorendo in particolar modo le giovani startup innovative con il maggior potenziale di crescita. Una missione che, da sempre, vede impegnata t2i tramite l’azione dell’Incubatore Certificato, il primo Incubatore certificato pubblico partecipato completamente dal sistema camerale veneto (accreditato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy): nel 2023 sono state infatti 47 le startup e le pmi innovative incubate, 600 i colloqui di orientamento e 600 le ore di consulenza personalizzata per l’avvio di nuove imprese, il tutto per un capitale erogato di oltre 700.000 €.

Aperto a progetti imprenditoriali provenienti da tutta Italia, il bando è rivolto a singole persone, team di progetto o nuove imprese che offrano o intendono offrire soluzioni innovative nei seguenti settori: Hi tech&Digital; industria 5.0 e intelligenza artificiale; innovazione sociale ed economia circolare; tecnologie e innovazione per l’internazionalizzazione; sostenibilità ambientale, economica e sociale (ESG); Green economy.

Il Premio Speciale Startup Femminile

Sempre nell’ambito di questa edizione, torna anche il Premio Speciale Startup Femminile, nato per conferire un riconoscimento alle giovani imprese il cui nucleo (soci e quote di partecipazione) è composto almeno al 51% da donne. Novità di quest’anno, invece, il Premio Miglior Team di impresa non ancora costituita, istituito per riconoscere i valori, le competenze e l’idea di un team, oltre alla loro capacità innovativa, competitività e di impatto sociale.

I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura entro il 14 febbraio 2025 .

Entro 30 giorni, i progetti saranno valutati da una giuria tecnica composta da rappresentanti del mondo imprenditoriale, associativo, di t2i, nonché da esperti di Invitalia, che selezioneranno le otto startup finaliste, di cui le prime due classificate, la vincitrice del premio femminile e quella del premio miglior team di impresa non ancora costituita, saranno premiate in occasione di un evento organizzato in collaborazione con Confindustria Veneto Est.

Il Premio Start Up d’Impresa Luciano Miotto prevede la collaborazione tecnica di Invitalia per t2i, partner del Sistema Invitalia Startup, la collaborazione con Confindustria Veneto Est e la sponsorizzazione di Imesa Spa e Asac srl, società fondate e guidate per lungo tempo da Luciano Miotto.

Premi in palio

Anche per quest’edizione, grazie al sostegno di Imesa Spa, per i due finalisti, per il progetto vincitore del Premio Speciale al femminile e quello del Premio Miglior Team di impresa non ancora costituita, sono previsti anche premi in denaro: al primo classificato sarà assegnato un premio del valore di 3.500 euro e un contratto di sei mesi di incubazione domiciliare gratuita presso l’Incubatore Certificato t2i, grazie alla quale sarà affiancato in tutte le fasi di sviluppo della startup: dalla costituzione allo sviluppo del business plan, dall’attività di networking alla promozione, al marketing e ai social media, fino al supporto informativo per l’accesso a finanziamenti pubblici.

Al secondo classificato sarà invece conferito un premio del valore di 1.500 euro e avrà a disposizione un incontro dedicato alla valutazione dei fabbisogni, digitalizzazione e allo sviluppo/review del modello di business. Anche ai progetti vincitori del Premio Speciale Startup Femminile e a Premio Miglior Team di impresa non ancora costituita, sarà conferito un premio del valore di 1.500 euro, oltre a un contratto di sei mesi di incubazione domiciliare gratuita presso l’Incubatore Certificato t2i.

Ai vincitori, Invitalia offre infine un servizio di orientamento e accompagnamento per presentare domanda di finanziamento per gli incentivi gestiti dall’Agenzia.