Rinomata realtà termale del Trentino, Terme di Comano ha scelto la Digital Agency Lotrèk che ha creato un ecosistema digitale integrato e multilingua in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più raffinato e internazionale

La storica località termale del Trentino Terme di Comano, situata tra il Lago di Garda e le Dolomiti del Brenta e rinomata per le proprietà benefiche delle sue acque, ha scelto la Digital Agency Lotrèk per affrontare la sfida della trasformazione digitale e rafforzare il proprio posizionamento nel settore del benessere, dell’ospitalità e della cosmesi attraverso la creazione di un ecosistema integrato e multilingua.

Il progetto mira non solo ad ottimizzare prenotazioni, vendite e personalizzazione dell’esperienza utente, ma punta a valorizzare l’intera identità del brand. L’obiettivo fissato per il 2025, infatti, prevede una serie di attività che, pur mantenendo la coerenza comunicativa dell’azienda e l’associazione con l’acqua termale come elemento centrale di benessere e cura, offrirà un’esperienza utente più fluida ed efficace, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più esigente e internazionale.

Dal product-driven al need-driven: una piattaforma connessa e strategica

La vera innovazione dell’ecosistema sviluppato da Lotrèk per Terme di Comano sta nel ribaltamento del punto di partenza: il centro non è più il prodotto, ma i desideri e le aspettative delle persone, da cui nascono soluzioni su misura pensate per rispondere concretamente ai loro bisogni. Nel passaggio da un approccio product-driven a un modello need-driven, i servizi vengono progettati attorno ai bisogni reali degli utenti, offrendo un’esperienza più fluida, personalizzata e interconnessa. Il nuovo portale, creato secondo questi parametri, ridefinirà infatti la presenza digitale del brand attraverso 4 Business Unit, racchiuse in un’unica esperienza digitale: il Centro Termale, con percorsi di cura e benessere basati sulle proprietà dell’acqua termale; Comano Med, con servizi specialistici di poliambulatorio; il Grand Hotel Terme di Comano, dedicato a soggiorni esclusivi per un’esperienza di lusso e relax; e Shop cosmetico, per la vendita di prodotti Skincare Terme di Comano, basati sulle proprietà uniche dell’acqua termale.

Un ecosistema digitale tra UX, AI e Shopify

Il progetto di Lotrèk prevede lo sviluppo di un portale che migliori l’accessibilità e l’esperienza utente, con un’interfaccia intuitiva grazie all’applicazione di una strategia SXO (Search Experience Optimization) per massimizzare la visibilità sui motori di ricerca e la navigazione dei contenuti. La strategia, inoltre, include contenuti visivi e informativi ad alto impatto, in grado di attrarre un pubblico sia nazionale che internazionale. Nel dettaglio, sarà focalizzata su:

User Experience & Accessibilità : una piattaforma fluida e inclusiva per una navigazione intuitiva.

: una piattaforma fluida e inclusiva per una navigazione intuitiva. Strategia SXO : integrazione tra SEO e UX per migliorare visibilità e conversioni.

: integrazione tra SEO e UX per migliorare visibilità e conversioni. Ecommerce su Shopify : integrazione di tutte e 4 le Business Unit e unificazione di tutto l’ecosistema.

: integrazione di tutte e 4 le Business Unit e unificazione di tutto l’ecosistema. AI & Personalizzazione: strumenti avanzati per migliorare l’interazione e offrire esperienze su misura.

“Terme di Comano è un’eccellenza del panorama termale, con un passato che affonda le radici nell’epoca romana e un valore unico, sia dal punto di vista storico che naturalistico. Farla conoscere e valorizzarla è per noi motivo di grande orgoglio – dichiara Filippo Gruni, CEO di Lotrèk – Il percorso di trasformazione digitale che stiamo guidando porterà benefici tangibili non solo all’azienda, ma anche al contesto locale, contribuendo alla sua crescita economica e alla sua attrattività turistica. Con questa collaborazione, Lotrèk affianca Terme di Comano nella creazione di valore per le persone, il territorio e il business”, conclude Gruni.

“Abbiamo scelto di costruire un ecosistema digitale integrato che unisca tutte le nostre unità di business – dalla salute alla bellezza, dall’ospitalità alla ricerca scientifica – in un’unica visione strategica – afferma Martina Scandolari, Responsabile Marketing di Terme di Comano – Questa scelta risponde alla volontà di offrire un’esperienza fluida, coerente e centrata sulla persona, capace di raccontare con forza e chiarezza il valore profondo del nostro brand. Un ecosistema digitale ci permette di mettere in relazione contenuti, servizi e prodotti in modo dinamico e personalizzato, creando un ponte solido tra il mondo fisico e quello digitale. In particolare, ci offre l’opportunità di far conoscere sempre di più – e sempre meglio – le straordinarie proprietà rigenerative della nostra acqua termale, supportate da evidenze scientifiche e raccontate attraverso esperienze concrete, testimonianze, contenuti educativi e percorsi digitali personalizzati. Rendere visibile, accessibile e condivisibile tutto il valore della nostra acqua termale significa non solo rafforzare l’identità del brand, ma anche promuovere una cultura della salute e del benessere autentica, sostenibile e innovativa.”