“Hackathon AI per l’Italia” è una iniziativa promossa da Microsoft e EY per supportare la Pubblica Amministrazione nel percorso di trasformazione digitale ed innovazione dei propri processi e dei servizi offerti ai cittadini attraverso l’utilizzo di agenti AI e l’implementazione di soluzioni sostenibili.

L’iniziativa si è tenuta il 15 aprile 2025 presso l’EY Wavespace, Roma, un ambiente integrato dove tecnologie, neuroscienze, ricerca e architettura lavorano insieme per promuovere lo sviluppo di processi di apprendimento innovativi, pratiche comunicative, nuove esperienze, approcci e soluzioni innovative per clienti e dipendenti.

Le 12 Enti della Pubblica Amministrazione coinvolte nell’Hackathon AI

L’hackathon ha visto il coinvolgimento di 12 Enti della Pubblica Amministrazione, che con il supporto di un team di esperti tecnici e funzionali di EY e Microsoft hanno realizzato dei prototipi funzionanti per l’automazione dei processi dell’Amministrazione ed il miglioramento dei servizi offerti al cittadino attraverso tecnologie di intelligenza artificiale, tra cui Microsoft 365 Copilot, Copilot Studio e servizi di Microsoft Azure. I prototipi sono stati sviluppati con l’obiettivo di garantire agilità e innovazione, mantenendo sempre il controllo umano e garantendo sostenibilità e accessibilità:

ACI Informatica S.p.A. | Ctrl+Alt+ACI / ACI SPRINT

Creazione di processi guidati ed automatizzati da agent per:

(Lato Delegato) semplificare l’operatività del personale delle delegazioni ACI Informatica all’interno delle delegazioni fisiche, garantendo correttezza del dato ed una migliore conoscenza dei propri clienti che vedranno suggeriti dei servizi calati sul loro profilo e sulle loro abitudini

(Lato Cliente) ridurre le code e migliorare l’offerta dei servizi basati su personalizzazione

Comune di Cagliari | Smistamento intelligente della corrispondenza istituzionale con supporto AI

Sviluppo di un agente AI per supportare gli operatori nella classificazione, smistamento e gestione delle e-mail ricevute dal Protocollo Generale e dalle caselle dei servizi attraverso:

Analisi informazioni e proposta di un tag per l’identificazione del servizio di destinazione.

Richiesta di approvazione / modifica del tag suggerito a cura di un operatore.

Esecuzione automatica della fase successiva del processo (es. invio di una e-mail) in relazione al servizio selezionato.

CSI Piemonte | ACT-AI

Sperimentazione di un sistema di AI redazionale assistiva che supporti i funzionari della Pubblica Amministrazione nella creazione di atti amministrativi attraverso: (1) Analisi semantica di normative, regolamenti e atti pregressi; (2) Composizione automatica (o semi-automatica) di bozze documentali; (3) Suggerimenti contestuali normativi e stilistici; (4) Integrazione di riferimenti giuridici rilevanti e (5) Validazione finale da parte del funzionario responsabile.

IPZS | Sistema Multiagente per la Gestione della Progettazione di Nuovi Prodotti e Servizi

Realizzazione di un sistema multiagente che permette di velocizzare e migliorare il processo di gestione della progettazione di nuovi prodotti e servizi. In particolare, direttamente con Microsoft 365 Copilot, questo sistema multiagente permette, direttamente dentro gli strumenti di produttività di ogni giorno, di preparare la documentazione e snellire la procedura di ingaggio delle direzioni interessate all’interno della corporate.

Ministero Difesa – Direzione ARMAEREO | Soluzioni AI per Documenti di Gara

Introduzione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, con particolare riferimento all’utilizzo di Copilot e all’elaborazione di prompt dedicati, al fine di redigere in modo automatizzato delle bozze di documenti di gara affinché siano completi, coerenti e conformi al quadro normativo, migliorando, quindi, l’efficienza operativa.

Ministero della giustizia | Just.IA

Semplificazione dell’accesso ai servizi della giustizia erogati sulla piattaforma online attraverso la creazione di un assistente virtuale che consenta di supportare i cittadini nella navigazione del portale; analisi, selezione ed accesso ai servizi; compilazione delle domande.

Ministero dell’Istruzione e del Merito | Gabi (Governance Assistant Back Office Information)

Automazione, tramite un agente AI, per migliorare l’efficienza operativa, riducendo errori e liberando risorse per compiti a maggior valore aggiunto.

Regione Calabria | REGIONE AMICA

Realizzazione di un chatbot accessibile ai cittadini, progettato per fornire supporto nell’analisi, selezione e gestione dei servizi regionali di interesse.

Regione Campania | Agènt e Còre

Automazione del processo di analisi e revisione delle richieste di candidatura alla “Campania Academy”, attraverso l’estrazione delle informazioni ricevute al fine di: (1) verificare la corretta compilazione del form e la completezza del set informativo condiviso e (2) inviare automaticamente una comunicazione per richiedere il completamento delle informazioni mancanti.

Re.Sa. S.p.A. | CITIZEN EASY WAY – L’AI per la salute del cittadino!

Creazione dell’agente del Portale del Cittadino per agevolare e semplificare l’accesso ai servizi sanitari, garantendo (1) supporto nella navigazione e selezione del servizio ed (2) efficienza nel processo di consultazione e recupero delle informazioni.

Sogin S.p.A. | PreventivaMenti presents AI-valuate

Sviluppo di una soluzione AI-based che assista nella valorizzazine di basi d’asta, utilizzando una knowledge base composta da listini nazionali e regionali, contratti, offerte, preventivi in vari formati e database ed altre fonti dati, così da assegnare un prezzo a ciascun item della lista lavorazioni senza dover eseguire una ricerca manuale.

Università Luiss Guido Carli e La Sapienza | SALBIS – EduMentor AI

Predisposizione di un tutor virtuale a supporto degli studenti per la definizione di un percorso formativo personalizzato sulla base delle diverse esigenze, interessi ed aspettative.

Il parere degli esperti



Giuseppe Perrone, Partner, Technology Consulting AI&Data Leader Italy & Blockchain Leader EMEIA, EY Italia, ha commentato: “Siamo entusiasti di poter contribuire all’innovazione del sistema Paese Italia insieme a Microsoft in questo Hackathon AI dedicato all’intelligenza artificiale nel settore della pubblica amministrazione. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per esplorare soluzioni innovative che possono trasformare i servizi pubblici, migliorando l’efficienza operativa e l’accessibilità per i cittadini. Crediamo fermamente che l’AI possa essere un catalizzatore per la modernizzazione della pubblica amministrazione, e siamo orgogliosi di supportare i principali player del settore in questa trasformazione. Una trasformazione che dovrà sempre di più privilegiare il cittadino al centro e la sostenibilità delle soluzioni che verranno promosse”.

Marco Fischetto, Direttore della Divisione Pubblica Amministrazione, Microsoft Italia, ha commentato: “Hackathon AI ha dimostrato ancora una volta il potenziale straordinario non solo della collaborazione e dell’innovazione tecnologica, ma anche dell’utilizzo di strumenti sicuri e che stanno sempre più democratizzando lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale. I team hanno lavorato instancabilmente per sviluppare prototipi funzionanti che possono realmente trasformare il settore pubblico, migliorando l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Microsoft Italia continuerà a supportare iniziative come questa, che promuovono la digitalizzazione e l’adozione di tecnologie avanzate per il bene comune”.

I 3 progetti vincitori

I 3 progetti vincitori sono stati selezionati sulla base di 6 criteri di valutazione (Innovazione, Scalabilità, Semplicità, Esposizione, Usabilità e Sostenibilità) da una giuria di esperti composta da:

Eleonora Faina, Direttore Generale di Anitec-Assinform;

Prof. Gino Roncaglia, Filosofo e saggista italiano, professore ordinario di Editoria digitale, Filosofia dell’informazione e Digital Humanities presso l’Università di Roma Tre;

Irene Sardellitti, National Technology Officer di Microsoft Italia;

Robert Vrcon: Partner, Technology Consulting AI&Data Enabled automation, EY Italia;

Roberto Perrone: Head of Digital & IT presso la Luiss Business School.

Al primo posto si è classificato il progetto Just.IA, progettato dal Ministero della giustizia con l’obiettivo di semplificare l’accesso ed erogazione dei servizi presenti sulla piattaforma. Il team si è aggiudicato ulteriormente il premio della critica assegnato da Pierluigi Pardo, giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo italiano, in merito alla modalità di esposizione, chiara, accattivante ed interattiva.

Al secondo posto, la soluzione ACT-AI di CSI Piemonte per ottimizzare il processo di creazione di atti amministrativi e al terzo posto il team composto dall’Università Luiss Guido Carli e La Sapienza con il progetto SALBIS – EduMentor AI per supportare gli studenti nella definizione di un percorso formativo personalizzato sulle loro esigenze.