Per il mondo bancario, Oracle offre nuove soluzioni complete per gestire contanti e pagamenti. Le banche otterranno più visibilità, capacità di previsione e una migliorata gestione dei flussi di cassa e liquidità

Nei suoi obiettivi immediati, Oracle ha quello di aiutare gli istituti di credito a lanciare rapidamente offerte complete per le transazioni bancarie. Per questo ha ampliato la sua offerta di servizi cloud specifici per il mondo bancario – Oracle Banking Cloud Services -, con cui gestire al meglio i flussi di contante, la liquidità e i conti virtuali. Questi nuovi servizi – associati alla capacità di processare i pagamenti in tempo reale, gestire l’operatività dei conti a livello hyperscale e alle API rese disponibili da Oracle – permetteranno alle banche di avere più visibilità, capacità di previsione e controllo sulla liquidità. I clienti “corporate” troveranno così un notevole aiuto per sfruttare la liquidità in modo più efficace. Inoltre, Oracle ha introdotto nuovi miglioramenti nei servizi cloud Oracle Banking Accounts e Oracle Banking Enterprise Limits and Collateral Management.

Sonny Singh, executive vice President and general manager ha dichiarato: “Irrinunciabile per la crescita delle banche nel prossimo futuro sarà riuscire ad offrire esperienze più complete ai clienti e al personale bancario, con soluzioni che producano valore in modo immediato e tangibile. Con Oracle Banking Cloud Services, le banche possono creare e lanciare rapidamente offerte di servizi bancari molto differenziati su pagamenti e transazioni, che permettono ai clienti di ottimizzare la liquidità e avere chiara visione della loro situazione in termini di capitale, così da poter affrontare al meglio le sfide e le opportunità di un mercato sempre più volatile.”

Oracle vuole contribuire a mettere fine al “caos” nella gestione di cassa

Si stima che attualmente negli USA, ben 1,7 trilioni (cioè miliardi di milardi) di dollari siano vincolati al capitale circolante: a fronte di ciò, le aziende desiderano potenziare la gestione della liquidità e di ottimizzare l’immissione di credito, due aspetti fondamentali per la performance e la redditività aziendale.

Grazie alla possibilità di essere integrate direttamente all’interno dei flussi ERP (Enterprise Resources Management) e dei sistemi ad essi correlati, le nuove soluzioni consentono di gestire in tempo reale pagamenti e regolamenti di cassa e di ottimizzare il ciclo di cassa come mai in precedenza. Inoltre, i nuovi miglioramenti apportati alle funzionalità di gestione dei limiti e delle garanzie consentono alle banche di digitalizzare e semplificare rapidamente l’intero ciclo di vita delle linee di credito, in modo da poter rendere attivi nel giro di pochi minuti, e non più di mesi, i clienti corporate.

Banking Accounts Cloud Service supporta ora anche i conti corrente di tipo retail, i depositi a termine per clienti singoli e aziendali; inoltre offre un “motore centralizzato” per la contabilità, che snellisce e ottimizza la gestione dei conti e l’operatività di tutto l’istituto bancario, con un throughput elevato. Utilizzando le API per i servizi cloud disponibili, le banche possono personalizzare rapidamente l’offerta, incorporare e gestire i conti correnti attraverso canali e touch-point digitali, sia propri sia dei propri partner.

Elenchiamo i servizi disponibili da oggi in Oracle Banking Cloud Services

Oracle Banking Liquidity Management Cloud Service : offre ulteriori possibilità di investimento a più alto rendimento e funzionalità chiave come il pooling, lo sweeping e l’ottimizzazione degli interessi. Con questo servizio le banche possono consentire alle aziende di gestire il capitale circolante in modo più efficiente, migliorare l’accessibilità ai finanziamenti interni ed esterni e automatizzare i processi e i sistemi back-end.

: offre ulteriori possibilità di investimento a più alto rendimento e funzionalità chiave come il pooling, lo sweeping e l’ottimizzazione degli interessi. Con questo servizio le banche possono consentire alle aziende di gestire il capitale circolante in modo più efficiente, migliorare l’accessibilità ai finanziamenti interni ed esterni e automatizzare i processi e i sistemi back-end. Oracle Banking Virtual Account Management Cloud Service : consente alle banche di fornire alle aziende strumenti per ottenere maggior chiarezza sul capitale, controllare il capitale circolante e gestire efficacemente complesse strutture di conti a livello globale.

: consente alle banche di fornire alle aziende strumenti per ottenere maggior chiarezza sul capitale, controllare il capitale circolante e gestire efficacemente complesse strutture di conti a livello globale. Oracle Banking Cash Management Cloud Service : consente alle banche di aiutare le aziende clienti a ottimizzare la gestione del capitale circolante con previsioni accurate dei flussi di cassa, gestione efficiente degli incassi e dei crediti e riconciliazione automatizzata.

: consente alle banche di aiutare le aziende clienti a ottimizzare la gestione del capitale circolante con previsioni accurate dei flussi di cassa, gestione efficiente degli incassi e dei crediti e riconciliazione automatizzata. Oracle Banking Enterprise Limits and Collateral Management Cloud Service : offre processi completi e altamente configurabili che digitalizzano e semplificano l’intero ciclo di vita del credito. Il servizio semplifica l’onboarding di mutuatari singoli o multipli e la creazione e la gestione di limiti, garanzie e covenant associati per i prodotti di scoperto, prestito, commercio e tesoreria, con un’elaborazione diretta e automatizzata. Grazie a questa offerta, le banche possono ottimizzare le decisioni di credito e accelerare la creazione e la gestione del credito, riducendo al contempo i rischi aziendali.

: offre processi completi e altamente configurabili che digitalizzano e semplificano l’intero ciclo di vita del credito. Il servizio semplifica l’onboarding di mutuatari singoli o multipli e la creazione e la gestione di limiti, garanzie e covenant associati per i prodotti di scoperto, prestito, commercio e tesoreria, con un’elaborazione diretta e automatizzata. Grazie a questa offerta, le banche possono ottimizzare le decisioni di credito e accelerare la creazione e la gestione del credito, riducendo al contempo i rischi aziendali. Oracle Banking Accounts Cloud Service : offre una capacità di elaborazione altamente scalabile per gestire i conti di deposito a vista, su infrastruttura Oracle Coherence datagrid. Oltre ai conti business, oggi il servizio copre anche i conti retail, i depositi a termine, la gestione dei conti corrente, le operazioni di sportello e l’assistenza ai conti. Grazie al motore centralizzato del servizio, gli utenti possono semplificare e ottimizzare la gestione dei conti e le operazioni.

: offre una capacità di elaborazione altamente scalabile per gestire i conti di deposito a vista, su infrastruttura Oracle Coherence datagrid. Oltre ai conti business, oggi il servizio copre anche i conti retail, i depositi a termine, la gestione dei conti corrente, le operazioni di sportello e l’assistenza ai conti. Grazie al motore centralizzato del servizio, gli utenti possono semplificare e ottimizzare la gestione dei conti e le operazioni. Oracle Banking Payments Cloud Service: è una soluzione di pagamento digitale che consente l’elaborazione dei pagamenti in tempo reale, ovunque e su qualsiasi scala. Il servizio cloud migliora l’elaborazione diretta e consente un’analisi dei pagamenti di alta qualità e ricca di dati. Crea un unico hub per tutte le transazioni di pagamento, garantendo una gestione dei pagamenti transfrontalieri e nazionali senza confini, a basso costo ed efficiente. Il servizio cloud ottimizza, inoltre, l’efficienza delle transazioni, con una soluzione unica di elaborazione dei pagamenti che ne elabora più tipi, consentendo di ridurre i costi per ogni pagamento e di migliorare i tempi di risposta.

è una soluzione di pagamento digitale che consente l’elaborazione dei pagamenti in tempo reale, ovunque e su qualsiasi scala. Il servizio cloud migliora l’elaborazione diretta e consente un’analisi dei pagamenti di alta qualità e ricca di dati. Crea un unico hub per tutte le transazioni di pagamento, garantendo una gestione dei pagamenti transfrontalieri e nazionali senza confini, a basso costo ed efficiente. Il servizio cloud ottimizza, inoltre, l’efficienza delle transazioni, con una soluzione unica di elaborazione dei pagamenti che ne elabora più tipi, consentendo di ridurre i costi per ogni pagamento e di migliorare i tempi di risposta. Oracle Digital Banking Experience Cloud Service : offre alle aziende funzionalità self-service potenti e arricchite che le aiutano a raggiungere attivamente ed efficacemente gli obiettivi di business che hanno un impatto sui profitti. Il servizio cloud offre informazioni utili per migliorare il processo decisionale e ampie funzionalità self-service e di automazione che aiutano a digitalizzare i crediti, a migliorare le posizioni di liquidità e a gestire meglio la supply chain finance.

: offre alle aziende funzionalità self-service potenti e arricchite che le aiutano a raggiungere attivamente ed efficacemente gli obiettivi di business che hanno un impatto sui profitti. Il servizio cloud offre informazioni utili per migliorare il processo decisionale e ampie funzionalità self-service e di automazione che aiutano a digitalizzare i crediti, a migliorare le posizioni di liquidità e a gestire meglio la supply chain finance. Oracle Banking APIs Cloud Service: questa offerta API specifica per il mondo bancario comprende 1.800 API bancarie di livello base ed evoluto, pronte per l’uso. Ciò consente agli istituti bancari di sfruttare un approccio Open Banking per accelerare l’innovazione, rispettando al contempo i requisiti normativi. Il servizio cloud contribuisce, inoltre, a migliorare l’esperienza offerta ai clienti e a creare nuove opportunità di guadagno, incorporando in modo efficiente i servizi bancari nei canali digitali dei partner, nei diversi punti di contatto e nei diversi ecosistemi.

Costruiti su un’architettura a microservizi, questi servizi aiutano le banche a modernizzare le loro capacità più velocemente e con meno rischi. I servizi possono essere eseguiti autonomamente o funzionare insieme senza problemi e coesistere con le applicazioni esistenti, per offrire un provisioning e una disponibilità più rapidi.