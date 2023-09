Uno studio promosso da Amazon Web Services mette in luce il vantaggio sociale ed economico delle PMI abilitate al cloud. Previsti fino a 161 miliardi di dollari entro il 2030.

Amazon Web Services (AWS) ha commissionato un nuovo rapporto, prodotto da Accenture, su come “Realizzare un’economia basata sul cloud: come il cloud genera un impatto economico e sociale attraverso le micro, piccole e medie imprese”. La ricerca stima che le PMI abilitate al cloud porteranno valore per 161 miliardi di dollari all’economia del 12 Paesi presi in esame entro il 2030 (Australia, Brasile, Canada, Francia, India, Indonesia, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Singapore, Regno Unito, e gli Stati Uniti d'America). Questa cifra – pari in media al 2,4% del PIL nelle 12 economie – è misurabile in benefici combinati di produttività annua per i settori sanitario, educativo e agricolo. Inoltre, in un’economia basata sul cloud, si stima che 95,8 milioni di persone lavorerebbero presso le PMI abilitate al cloud nei settori della sanità, dell’istruzione e

dell’agricoltura, rappresentando una media dell’8% dei posti di lavoro totali nei 12 Paesi, rispetto al 4% attuale.

Le micro, piccole e medie imprese, utilizzando il cloud computing e le tecnologie abilitate al cloud, contribuiranno così a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, volti a garantire: l’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità, un’istruzione di qualità e l’eliminazione della fame nel mondo, oltre alla promozione della sostenibilità ambientale.

Ecco alcuni dati emersi dalla ricerca: