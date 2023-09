IBM si impegna a formare 2 milioni di persone nel campo dell’intelligenza artificiale in tre anni, con particolare attenzione alle comunità più svantaggiate. Tutti potranno usufruire dei corsi e collaborare con ONG di tutto il mondo

Secondo uno studio globale, recentemente condotto dall’IBM Institute of Business Value, i dirigenti intervistati prevedono che l’adozione dell’AI e dell’automazione richiederà la riqualificazione del 40% della loro forza lavoro nei prossimi tre anni. Ecco perché, per aiutare a colmare le lacune di competenze nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale, IBM prevede di formare due milioni di studenti entro la fine del 2026, con particolare attenzione alle comunità svantaggiate. Per raggiungere questo obiettivo su scala globale, IBM ha rafforzato le collaborazioni con le università, attraverso nuove partnership, per mettere a disposizione di studenti adulti nuove opportunità di apprendimento e una nuova offerta di corsi di AI generativa, tramite IBM SkillsBuild. Questo tipo di formazione, erogata attraverso programmi e piattaforme di IBM, offrirà accesso a una più ampia platea di persone che potranno istruirsi nel campo dell’AI e nei ruoli tecnici richiesti dal mercato.

“Competenze nel campo dell’AI saranno indispensabili per la forza lavoro di domani – ha affermato Justina Nixon-Saintil, IBM Vice President Chief Impact Officer – Questa è la ragione per cui stiamo investendo nella formazione sull’AI, con impegno di raggiungere due milioni di studenti in tre anni ed estendendo IBM SkillsBuild, favorendo la collaborazione con università e organizzazioni no profit”.

Formazione sull’AI per le università

Grazie al contributo della sua rete di esperti, IBM sta dunque collaborando con le università a livello globale per sviluppare competenze in materia di intelligenza artificiale. I docenti universitari avranno accesso alla formazione guidata da IBM, ad esempio attraverso lezioni ed esperienze immersive di skilling e riceveranno una certificazione al loro completamento. Inoltre, IBM fornirà ai docenti i materiali da utilizzare in classe, inclusa l’opportunità di effettuare percorsi autonomi di apprendimento dell’AI. Oltre ad occuparsi della formazione dei docenti, IBM offrirà agli studenti risorse flessibili e modulabili, compresi corsi online gratuiti sull’AI generativa e sulle tecnologie open source Red Hat.

Corsi gratuiti su AI generativa, Roadmap di nuove offerte

Gli studenti potranno accedere, da qualsiasi luogo, all’offerta formativa nell’area dell’AI sviluppata dagli esperti IBM, che include le evoluzioni più recenti in questo ambito. IBM SkillsBuild offre già corsi gratuiti sui fondamenti dell’AI, su chatbot e temi rilevanti, come l’etica dell’AI. La nuova roadmap dell’AI generativa include corsi e funzionalità avanzate, tra cui:

Corsi di Prompt-Writing, Introduzione al Machine Learning, Miglioramento del servizio clienti mediante AI e AI generativa in azione.

Funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale nell’ambito dell’esperienza di apprendimento di IBM SkillsBuild, che includeranno miglioramenti relativi ai chatbot, per supportare gli studenti nei loro percorsi e nuovi programmi di apprendimento personalizzati, in base alle preferenze e esperienze individuali.

Tutti questi corsi sono completamente gratuiti e disponibili per gli studenti di tutto il mondo. Al completamento dei corsi, i partecipanti potranno ottenere crediti digitali IBM riconosciuti nel mercato del lavoro.

Questa nuova iniziativa si basa sull’impegno già assunto da IBM di qualificare 30 milioni di persone entro il 2030 e si propone di soddisfare le esigenze sempre più urgenti della forza lavoro di oggi. Dal 2021, oltre 7 milioni di studenti si sono iscritti ai corsi IBM. In tutto il mondo, la mancanza di competenze rappresenta un ostacolo importante all’applicazione efficace dell’AI e della digitalizzazione, in tutti i settori d’industria. Ciò richiede lo sviluppo e attuazione di una visione globale. L’investimento di IBM nel futuro del lavoro include un’ampia disponibilità di formazione online gratuita, con chiari percorsi per impiego e particolare attenzione alle comunità storicamente meno rappresentate nel settore tecnologico, dove il divario di competenze è più evidente.

Come ottenere crediti digitali IBM riconosciuti dal mercato del lavoro

IBM SkillsBuild è un programma didattico gratuito, principalmente rivolto alle comunità meno rappresentate nel settore tecnologico, che aiuta studenti adulti, studenti e docenti di scuole secondarie e università, a sviluppare nuove e preziose competenze per accedere a opportunità di carriera. Il programma include una piattaforma online che integra esperienze di apprendimento pratico personalizzate, erogate in collaborazione con una rete globale di partner. Sono disponibili oltre 1.000 corsi in 20 lingue (incluso l’italiano) sull’intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, l’analisi dei dati, il cloud computing e molte altre discipline tecniche, oltre a competenze relative all’ambiente di lavoro, quali il Design Thinking. L’aspetto più importante è che i partecipanti possono ottenere crediti digitali IBM riconosciuti dal mercato del lavoro. La versione potenziata per i partner di IBM SkillsBuild può includere anche workshop, conversazioni con esperti, coach e mentori IBM, apprendimento basato su progetti, accesso al software IBM, supporto specializzato fornito dai partner e opportunità di carriera.