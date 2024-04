Il declino delle meme coin a grande capitalizzazione ha spinto alcuni trader di criptovalute a cercare token a bassa capitalizzazione e prevendita

I valori delle meme coin stanno assistendo a una correzione su larga scala insieme a Bitcoin in seguito alla stampa dell’indice dei prezzi al consumo di oggi. Secondo i dati di CoinGecko, mercoledì la classe di asset crittografici meme è diminuita dell’11% e al momento della stesura di questo articolo è scesa a 60,3 miliardi di dollari.

I principali meme token come Shiba Inu, Pepe e Floki stanno tutti assistendo a pesanti correzioni, mentre le meme coin Solana come Dogwifhat, Book of Meme e Bonk sono in calo a doppia cifra nel periodo settimanale.

Nonostante il clamore attorno al Doge Day, anche il prezzo del Dogecoin ha sperperato tutti i guadagni del mese scorso, scendendo al di sotto di un livello di supporto cruciale.

Il declino delle meme coin a grande capitalizzazione ha spinto alcuni trader di criptovalute a cercare token a bassa capitalizzazione e prevendita. Le nuove meme coin sono state molto richieste durante la corsa al rialzo delle criptovalute del 2024, a causa della loro valutazione relativamente più bassa e della debole correlazione con le prospettive di mercato più ampie.

VAI SULLA PRESALE DI DOGECOIN20

I prezzi delle criptovalute meme coin rallentano: perché le criptovalute stanno crollando?

La correzione dei prezzi delle meme coin è in linea con il più ampio crollo del mercato delle criptovalute:

Dopo essere stato scambiato fino a 72.600 dollari all’inizio di questa settimana, il prezzo del Bitcoin non è riuscito a rompere la sua azione di prezzo limitata ed è sceso a 67.600 dollari mercoledì. I crescenti rischi macroeconomici sono in gran parte responsabili della tendenza ribassista di BTC.

I dati dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) pubblicati mercoledì dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti rivelano ancora una volta livelli di inflazione più caldi del previsto nell’economia statunitense. Sia gli indicatori CPI YoY statunitense che quelli Core CPI YoY hanno sottoperformato le aspettative degli economisti.

Il mercato delle criptovalute, simile al mercato azionario, è fortemente correlato alla liquidità globale. Nonostante la mania degli ETF, la corsa al rialzo delle criptovalute nel primo trimestre del 2024 è stata in gran parte dovuta all’aspettativa del mercato che la Federal Reserve statunitense adottasse un allentamento quantitativo. Infatti, il mercato inizialmente prevedeva 7 tagli dei tassi di interesse nel 2024.

Dopo una serie di dati negativi sull’inflazione, esperti e funzionari della Fed stanno ora valutando la possibilità di non tagliare i tassi quest’anno, uno scenario decisamente ribassista per BTC e altre società a grande capitalizzazione. Il deprezzamento di Bitcoin ha creato una forte pressione di vendita sulle meme coin.

Ad esempio, il prezzo Dogecoin sembrava pronto per un importante breakout dopo aver chiuso il mese di marzo al di sopra del livello cruciale di supporto di $ 0,19. In effetti, il valore di Doge è quasi raddoppiato il mese scorso, sostenuto dal supporto di Elon Musk e dalle notizie relative al lancio del trading di Dogecoin Futures da parte di Coinbase Derivatives.

Alcuni analisti rialzisti suggeriscono addirittura che Dogecoin potrebbe raggiungere un nuovo massimo storico ad aprile.

Tuttavia, il prezzo del Dogecoin è ora sceso al di sotto del supporto di 0,19 dollari, scambiando a 0,183 dollari al momento della stesura di questo articolo.

VAI SULLA PRESALE DI DOGECOIN20

Dogecoin e altre meme coin potrebbero riprendersi?

Gli esperti non sono ancora nel panico per la correzione dei prezzi delle criptovalute meme.

Ad esempio, il prezzo del Dogecoin continua a essere scambiato a 0,18 dollari, appena al di sotto dell’intervallo di supporto cruciale tra 0,19 e 0,20 dollari. Una chiusura giornaliera o settimanale superiore convaliderà nuovamente lo scenario rialzista sopra menzionato.

Allo stesso modo, gli analisti ritengono che altre meme coin popolari come Pepe, Shiba Inu e Bonk raggiungeranno nuovi massimi storici.

Tuttavia, le meme coin a grande capitalizzazione rimangono fortemente correlate al Bitcoin e alle prospettive di mercato più ampie. I trader di denaro intelligente trattano persino le meme coin come scommesse beta sulle rispettive blockchain.

Nello scenario in cui la banca centrale statunitense adottasse una politica monetaria aggressiva, Dogecoin e le altre principali meme coin potrebbero subire correzioni più pesanti.

Inoltre, la loro valutazione relativamente più elevata significa che possono offrire rendimenti limitati, il che potrebbe renderli meno attraenti per gli investitori che cercano rendimenti compresi tra 10 e 100 volte. Questi trader stanno tenendo d’occhio le nuove meme coin e le migliori criptovalute in prevendita su cui investire.

La domanda di nuove meme coin in prevendita aumenta, i trader prevedono rendimenti elevati

I nuovi token meme a bassa capitalizzazione hanno già prodotto rendimenti significativi durante questa corsa al rialzo delle criptovalute.

Ad esempio, i dati di Lookonchain rivelano che un famoso trader, Larp von Trier, ha trasformato appena 353 dollari in 8,39 milioni di dollari andando a caccia di gemme a bassa capitalizzazione. Molti altri investitori al dettaglio si sono trasformati in criptomilionari grazie alle meme coin Ethereum e Solana.

Di conseguenza, i progetti di meme coin in presale sono molto richiesti.

Dogeverse, una nuova alternativa a bassa capitalizzazione a Dogecoin, ha raccolto 1 milione di dollari in meno di due giorni dalla prevendita. È un token multi-catena e afferma di essere la prima criptovaluta meme al mondo ad essere disponibile su 6 diversi ecosistemi blockchain: Ethereum, Solana, Polygon, Avalanche, BNB Smart Chain e Base.

Considerando che Dogeverse è già attivo su Ethereum, offre anche staking on-chain, attualmente con un tasso di ricompensa superiore al 1000%.

A causa delle speculazioni sul Doge Day, gli esperti di trading di YouTube stanno sostenendo Dogeverse per continuare a registrare una forte domanda e potenzialmente anche fornire rendimenti da 100x a 1000x dopo il suo lancio.

Allo stesso modo, le meme coin di Solana stanno ancora dominando il rally delle meme coin. Seguendo le orme di Slerf, il nuovo token ispirato al bradipo Slothana sta registrando una forte domanda nella sua prevendita. $SLOTH ha raccolto oltre 10 milioni di dollari con la sua ICO in poco più di una settimana.

Il popolare canale YouTube sulle criptovalute 99Bitcoins e altri influencer crypto credono che Slothana potrebbe essere la prossima moneta meme Solana 100x.

VAI SULLA PRESALE DI DOGECOIN20