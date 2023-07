Molti investitori si sono innamorati del modello P2P di Chancer. Ecco le differenze delle piattaforme di scommesse tradizionali

Ti presentiamo Chancer: la prossima grande novità nel settore delle cripto scommesse. Presentato come una rivoluzione nel settore delle scommesse online, il presale di Chancer fa parlare gli investitori. Ma cos’è Chancer e perché potrebbe cambiare il volto delle cripto scommesse così come lo conosciamo?

Il presale di Chancer: Rivoluzionare le scommesse nel Web3

Riesci a immaginare un futuro in cui il mondo delle scommesse online sia decentralizzato, trasparente e coinvolgente? Quel futuro potrebbe essere più vicino di quanto pensi. Chancer, un’interessante piattaforma di scommesse peer-to-peer (P2P), si sta preparando per offrire proprio questo. Con l’obiettivo di sconvolgere sia la scena delle cripto scommesse che il mastodontico settore delle scommesse tradizionali, il presale di Chancer ha attirato l’attenzione di molti cripto investitori con una visione davvero trasformativa.

Molti investitori si sono innamorati del modello P2P di Chancer. A differenza delle piattaforme di scommesse tradizionali, Chancer permette a chiunque di creare mercati di scommesse personalizzati e di piazzare scommesse, eliminando le terze parti centralizzate e mettendo il potere nelle mani degli scommettitori. Dagli eventi globali alle scommesse amichevoli tra amici, questa piattaforma sta estendendo la sua portata ben oltre il normale sito di scommesse e ben oltre il futuro.

A sole 5 settimane del lancio, l’evento di presale di Chancer è già riuscito a raccogliere un’impressionante $794k. Ma non è solo la possibilità di dare una scossa alla scena delle scommesse online a rendere entusiasti gli investitori. Per tutta la durata dell’evento di presale infatti, Chancer farà diversi omaggi, tra cui l’opportunità unica nella vita di vincere ben $100.000 in token CHANCER. Come dice il proverbio, chi non risica non rosica!

Cosa rende Chancer unico?

Nata da un’idea dei fratelli Kelbie, Adam e Paul, Chancer si sta affermando come un’innovazione nel settore delle scommesse online. Anche se le piattaforme di cripto-scommesse stanno crescendo in popolarità, questi si sono resi conto dell’insorgere di molti degli stessi problemi che esistevano con le piattaforme di scommesse tradizionali. Di conseguenza, hanno immaginato una piattaforma che portasse l’equità, la trasparenza e il controllo degli utenti in primo piano nel settore.

Nei sistemi di scommesse tradizionali, gli scommettitori sono spesso vittime delle decisioni prese da un bookmaker centralizzato. Le piattaforme di cripto-scommesse hanno seguito le loro orme; spinte esclusivamente dal profitto, controllano le quote e i risultati finali con pochi miglioramenti nell’esperienza complessiva di scommessa. Anche online continuano a persistere molte delle stesse pratiche poco trasparenti e le quote sono spesso sbilanciate a favore del banco.

In netto contrasto, Chancer sta introducendo un modello completamente decentralizzato, sconvolgendo completamente questo paradigma. Attraverso la piattaforma di Chancer, chiunque può creare un mercato di scommesse personalizzato, stabilendo le quote e fissando le proprie regole, invitando i giocatori di tutto il mondo a partecipare e a fare i loro pronostici. Tutti i pagamenti sono moderati da un team di osservatori imparziali che non hanno alcun interesse nel gioco e ogni transazione viene registrata in modo trasparente sulla blockchain.

Il team di Chancer è fermamente impegnato a rispettare i suoi principi di decentralizzazione ed equità. Questo impegno è visibile soprattutto nella loro tabella di marcia, dove Chancer prevede di trasformarsi in un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) entro il 2024. Se c’è un problema, gli utenti di Chancer possono sempre votare per un cambiamento , assicurando che le probabilità siano al massimo a favore del fair play.

Come funziona Chancer?

Il cuore della piattaforma Chancer è il token CHANCER, che funge da mezzo di scambio principale. Questo token viene utilizzato per tutte le transazioni sulla piattaforma, comprese le scommesse e i pagamenti. Queste scommesse non hanno praticamente restrizioni: vuoi creare un mercato per il prossimo vincitore della Coppa del Mondo? Vai avanti! Che ne dici di prevedere la fine del tuo programma televisivo preferito o chi vincerà la prossima gara di hot-dog? Tutto questo è possibile con Chancer.

Un altro aspetto unico di Chancer è il suo programma Share2Earn. Questa funzione innovativa permette agli utenti di guadagnare premi non solo per aver creato i propri mercati di scommesse, ma anche per averli promossi, incoraggiando un ecosistema attivo e dinamico. Ciò è ulteriormente migliorato dall’integrazione di Chancer con la tecnologia WebRTC di Google, che supporta lo streaming live e rende semplice per gli utenti condividere i mercati delle scommesse e scommettere in tempo reale.

Per gli utenti abituali, Chancer offre un programma di fidelizzazione che premia l’impegno costante con commissioni di transazione scontate. Chi è interessato al reddito passivo può anche puntare i propri token CHANCER in pool di liquidità, aggiungendo un ulteriore livello di valore all’esperienza Chancer.

In sostanza, Chancer non è solo un modo più equo di scommettere. È un ecosistema spumeggiante e autosufficiente guidato dal desiderio di divertirsi e di esplorare le eccitanti possibilità dei mercati di previsione decentralizzati.

Previsione del prezzo di Chancer

Con Chancer attualmente quotato a $0,01 nella fase 1 del suo presale, molti vedono i prezzi di oggi come eccezionalmente sottovalutati. Il prezzo finale di presale di Chancer sarà di $0,021, ma gli esperti del settore prevedono prezzi molto più alti una volta che la piattaforma sarà completamente lanciata e inizierà a sconvolgere la scena delle cripto scommesse. Questo sembra particolarmente vero visto il suo modello P2P unico e le sue caratteristiche innovative.

Infatti, molti analisti prevedono che CHANCER potrebbe salire fino a $0,40-$0,60 entro questo periodo dell’anno prossimo, il che rappresenta un possibile aumento del 2.750%+ rispetto al prezzo finale di presale! Anche se il futuro non è ancora del tutto chiaro, queste cifre sembrano certamente alla portata di tutti e potrebbero produrre guadagni notevoli per chi scommette su Chancer.

