Comprare Bitcoin nel 2024 – Dove e come acquistare BTC

Ti chiedi come comprare Bitcoin oggi che la regina delle criptovalute sta raggiungendo nuove vette ma non sai da dove cominciare? Considera che dieci anni fa, Bitcoin veniva scambiato a soli $ 100. Da allora, Bitcoin ha raggiunto il suo massimo di oltre 68.000 dollari proprio in questi giorni, con una crescita del 67.000%. In questa guida per principianti spieghiamo come comprare Bitcoin per la prima volta, evidenziando le migliori pratiche, la gestione del rischio e il modo più sicuro di investire.

Guida rapida su come comprare Bitcoin

Apri un conto su eToro: accedi al sito web ufficiale di eToro e registra un account sulla piattaforma inserendo i dati richiesti.

Scarica l’app: dal sito web troverai un link per scaricare l’app mobile di eToro disponibile per sistemi iOS, Android e Windows.

Effettua un deposito: scegliendo il metodo di pagamento che preferisci tra carta d credito/debito, bonifico bancario, e-walle e PayPal. Ricorda: eToro richiede un deposito minimo iniziale di almeno 50 $ per comprare Bitcoin e altre criptovalute.

Cerca Bitcoin tra gli asset disponibili: Per comprare Bitcoin clicca sul pulsant “Acquista Crypto” in alto a sinistra del sito web e digita “Bitcoin” o “BTC” per trovare la criptovaluta.

Compra Bitcoin: Infine, digita l’importo che vuoi spendere e piazza il tuo ordin cliccando sul pulsante “Compra”. La quantità di BTC acquistati saranno immediatamente disponibili nel tuo wallet eToro.

Investi in BTC ora

Le basi per comprare Bitcoin

Bitcoin è una criptovaluta lanciata nel 2009. Si tratta di una risorsa digitale che non è controllata da nessuna singola persona o autorità, per non parlare del sostegno di un governo o di una banca centrale. Ciò rende Bitcoin unico e un’ottima alternativa alle valute e agli asset tradizionali.

Ma come funziona un investimento in Bitcoin? In parole povere, il prezzo del Bitcoin sale e scende, proprio come le azioni. Le persone acquistano Bitcoin nella speranza che il suo prezzo aumenti. E se lo fa, trarranno profitto dal loro investimento. Bitcoin può essere acquistato da uno scambio di criptovalute.

Il processo è semplice e raramente richiede più di 5-10 minuti. Innanzitutto, gli investitori devono scegliere un exchange di criptovalute adatto. eToro è uno dei migliori exchange di criptovalute, poiché supporta depositi minimi bassi, offre commissioni di negoziazione spot dello 0% e supporta 1600 criptovalute. Quindi, gli utenti dovranno completare le procedure KYC ed effettuare un deposito nell’exchange.

Molti exchange di criptovalute ora supportano carte di debito/credito, trasferimenti di conti bancari e persino portafogli elettronici come PayPal. Dopo aver effettuato un deposito, l’investitore può comprare Bitcoin. L’investimento minimo è spesso di pochi dollari, rendendo Bitcoin ideale per gli investitori alle prime armi.

Una volta acquistato Bitcoin, i token verranno archiviati in un crypto wallet. La maggior parte degli scambi offre un portafoglio integrato, rendendo il processo semplice per i principianti. Bitcoin viene scambiato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi gli investitori possono incassare in qualsiasi momento. Quando si vendono Bitcoin, i proventi verranno pagati in base al prezzo di mercato corrente.

Cos’è Bitcoin?

Prima di comprare Bitcoin, è saggio comprendere le nozioni di base. Innanzitutto, Bitcoin è una valuta digitale. Funziona sulla “blockchain”, che viene spesso descritta come un registro contabile pubblico. Questo perché tutte le transazioni Bitcoin sono disponibili per la visualizzazione sulla blockchain.

Sebbene ciò garantisca la trasparenza della rete, i trasferimenti Bitcoin non sono legati all’identità del mittente o del destinatario. Ciò significa che Bitcoin è un framework pseudonimo, che consente agli utenti di effettuare transazioni in totale privacy.

Cos’è la decentralizzazione di Bitcoin?

Una caratteristica fondamentale di Bitcoin è il suo quadro di decentralizzazione.

In poche parole, ciò significa che nessuna singola persona o autorità possiede la rete.

Inoltre, a differenza delle valute tradizionali, Bitcoin non è sostenuto da una banca centrale.

Ciò rende Bitcoin attraente per molte ragioni.

Ad esempio, Bitcoin non è incline alle politiche monetarie delle banche centrali.

In altre parole, Bitcoin non subisce l’inflazione come fanno le valute fiat.

Inoltre, l’offerta totale di Bitcoin è limitata. In totale, ci saranno sempre e solo 21 milioni di token Bitcoin in circolazione. Ancora una volta, ciò rende Bitcoin unico rispetto alle valute tradizionali, che continuano a perdere valore nel tempo a causa dell’inflazione.

In questo senso, Bitcoin viene spesso paragonato all’oro. Dopotutto, proprio come Bitcoin, l’oro ha una fornitura limitata. Finché la domanda di Bitcoin rimane forte, la sua offerta limitata può aiutare l’asset digitale ad apprezzarsi nel tempo.

La cosa migliore di Bitcoin è che è una classe di asset inclusiva. Chiunque può acquistare e vendere Bitcoin – 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. E, quando Bitcoin è conservato in un portafoglio privato, nessuno tranne il proprietario ha accesso ai fondi.

Comprare Bitcoin – Come funziona BTC?

Ora daremo uno sguardo molto più da vicino a come funziona Bitcoin. Ciò garantirà che i principianti comprendano i fondamenti quando impareranno a comprare Bitcoin per la prima volta.

Tecnologia Blockchain

La tecnologia Blockchain è il cuore di Bitcoin. Come abbiamo brevemente accennato in precedenza, la blockchain è simile a un registro pubblico delle transazioni. La blockchain è completamente decentralizzata e non richiede a terzi di verificare i trasferimenti. Invece, i trasferimenti vengono confermati dai “minatori”. In parole povere, i minatori collegano hardware specializzato a un dispositivo per mantenere operativa la rete Bitcoin. Ogni 10 minuti, i minatori competeranno tra loro per verificare un “blocco”, che contiene un batch di transazioni.

Per verificare il blocco, i minatori devono risolvere complesse equazioni matematiche. Queste equazioni sono così complesse che solo l’hardware specializzato può completare il lavoro. Inoltre, sono necessari circa 10 minuti per risolvere l’equazione e verificare il blocco sulla blockchain.

Chiunque può minare Bitcoin per fare soldi?

La risposta semplice è no, non più.

Quando Bitcoin fu lanciato per la prima volta nel 2009, era possibile minare token BTC con un’unità di elaborazione grafica (GPU) di base e un consumo energetico limitato.

Avanzando rapidamente fino al 2024, il mining di Bitcoin richiede hardware super avanzato, che richiede un investimento iniziale significativo.

Come spiegato dal New York Times, il processo di mining di 1 blocco Bitcoin equivale a nove anni di consumo energetico, in base a una famiglia tipica.

Sebbene i minatori di Bitcoin consumino grandi quantità di energia, vengono ricompensati per i loro sforzi. Questo perché il minatore che verifica la blockchain riceverà token BTC appena coniati. Come spiegato dal NASDAQ, l’attuale ricompensa per blocco è di 6,25 BTC, il che significa che ogni giorno entrano in circolazione 900 nuovi token BTC.

Tieni presente, tuttavia, che la ricompensa del blocco si dimezza periodicamente, di solito ogni quattro anni. Il prossimo halving di Bitcoin dovrebbe avvenire nel 2024. Ciò significa che la ricompensa del nuovo blocco minerario sarà di 3.125 BTC. Fondamentalmente, nel periodo precedente al dimezzamento di Bitcoin, l’asset digitale ha storicamente ottenuto buoni risultati. Pertanto, coloro che imparano a comprare Bitcoin potrebbero entrare nel mercato in un momento favorevole.

Offerta fissa e finita

L’offerta è una metrica importante da comprendere quando si impara a investire in Bitcoin e guadagnare denaro. Come notato sopra, ci saranno sempre e solo 21 milioni di token BTC in circolazione. Secondo il Blockchain Council, ciò dovrebbe accadere nel 2140.

Secondo i dati CoinMarketCap, attualmente sono in circolazione poco più di 19,4 milioni di token BTC. E ogni 10 minuti aumenta di 6,25 BTC.

Allora perché è importante? Ebbene, immagina di possedere un bene completamente limitato, il che significa che non ne esisterà mai più. Finché ci sarà domanda per quell’asset, la sua valutazione continuerà ad aumentare nel tempo. Questo è uno dei motivi per cui Bitcoin sta diventando sempre più popolare tra gli investitori a lungo termine, in particolare quelli che cercano riserve di valore.

Proprietà decentralizzata

Ora che abbiamo approfondito il funzionamento della blockchain e dell’offerta di Bitcoin, diamo un’occhiata più da vicino al motivo per cui la decentralizzazione è importante. Come notato in precedenza, Bitcoin è decentralizzato perché nessuno possiede la rete. E a sua volta, quando un investitore detiene Bitcoin in un portafoglio privato, nessuno può controllarlo tranne il proprietario. Questo perché non vi è alcun coinvolgimento di terzi.

Per illustrare questo punto, consideriamo i fondamenti per detenere denaro in un conto bancario.

Mentre tecnicamente il titolare del conto possiede il denaro, la banca controlla i fondi.

Se ad esempio il titolare del conto desidera trasferire il denaro a un’altra persona, ciò dovrà essere approvato dalla banca.

In qualsiasi momento la banca può rifiutarsi di onorare la transazione.

Ancora peggio, può decidere di congelare i fondi e chiudere il conto.

Anche se l’esempio sopra potrebbe sembrare inverosimile, si consideri il famigerato scandalo bancario di Cipro del 2013. Il governo di Cipro ha imposto una tassa di emergenza sui risparmi dei conti bancari. I conti inferiori a 100.000 euro venivano tassati al 6,75% dell’importo totale. Mentre i conti con più di 100.000 euro erano tassati al 9,9%.

Questi rischi non sono presenti nel mondo del Bitcoin. Al contrario, Bitcoin è controllato al 100% dall’investitore. Possono decidere cosa fare con i loro Bitcoin senza bisogno dell’approvazione di terze parti, sia che si tratti di trattenere, inviare, prestare o vendere i token. In altre parole, nessun governo o terza parte può accedere ai token Bitcoin di un investitore, purché siano conservati in un wallet non custodial.

Come abbiamo classificato i migliori exchange per comprare Bitcoin nel 2024

Quando si impara a comprare Bitcoin da principiante, la scelta di un exchange adatto è fondamentale. Non solo in termini di sicurezza, ma anche di commissioni, strumenti di trading, minimi del conto e altro ancora.

Continua a leggere per scoprire come classifichiamo i posti migliori in cui comprare Bitcoin per il 2024:

Sicurezza e regolamentazione

Quando si esplora come comprare e vendere Bitcoin, è importante ricordare che la maggior parte degli scambi di criptovalute non sono regolamentati.

I principianti dovrebbero chiedersi se si sentirebbero a proprio agio nel depositare fondi con una piattaforma che non prende sul serio la sicurezza dei clienti. Questo è il motivo per cui i migliori scambi Bitcoin detengono licenze con organismi rispettabili.

Ad esempio, Coinbase detiene licenze nella maggior parte degli stati degli Stati Uniti. Coinbase è inoltre autorizzato ad operare in Italia.

Oltre alla licenza, considera quali strumenti di sicurezza offre l’exchange scelto. Ad esempio, l’autenticazione a due fattori mantiene al sicuro gli account dei clienti.

È possibile comprare Bitcoin in modo anonimo?

Bitcoin può essere acquistato in modo anonimo, ma solo quando si effettua una transazione da criptovaluta a criptovaluta. Ad esempio, acquistando Bitcoin con Ethereum, Tether o un’altra criptovaluta. Tuttavia, come previsto dalle normative antiriciclaggio, non è possibile comprare Bitcoin con denaro fiat (ad esempio carte di debito/credito) in modo anonimo.

Metodi di pagamento accettati

Coloro che imparano ad comprare Bitcoin per la prima volta dovranno assicurarsi che il loro metodo di pagamento preferito sia supportato. Il modo più veloce per comprare Bitcoin è con una carta di debito/credito o un portafoglio elettronico. Molti scambi accettano anche pagamenti tramite conto bancario.

I principianti dovrebbero essere consapevoli di quali commissioni vengono addebitate al momento del deposito di fondi. Per non parlare del tempo necessario affinché il pagamento venga elaborato dallo scambio.

Commissioni

Quando si sceglie un luogo in cui comprare Bitcoin dovrebbero essere prese in considerazione le commissioni di negoziazione e non di negoziazione.

Le tariffe su cui concentrarsi sono essenzialmente quattro:

Depositare fondi

Comprare Bitcoin

Vendere Bitcoin

Prelevare fondi

Criptovalute supportate

Dopo aver esplorato come negoziare BTC, alcuni investitori cercheranno di diversificare in altre criptovalute. Questi sono conosciuti come “altcoin”, che sta per “monete alternative”.

eToro è un’ottima opzione per portafogli diversificati, considerando che supporta oltre 1600 criptovalute. OKX è un’altra ottima opzione, con più di 250 criptovalute elencate.

Strumenti di trading

Non dimenticare di verificare quali strumenti di trading sono offerti dall’exchange prescelto. Questi dovrebbero rispecchiare l’esperienza e le esigenze dell’investitore.

Assistenza clienti

I migliori exchange Bitcoin offrono assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ciò è in linea con i mercati globali del trading di criptovalute, che operano 24 ore su 24. La maggior parte degli scambi offre supporto tramite chat dal vivo, rendendo semplice per tutte le nazionalità e fusi orari richiedere assistenza.

Bitcoin è un buon investimento?

Ora che abbiamo coperto i posti migliori per comprare Bitcoin, possiamo passare alla tesi di investimento. Più specificamente, esploriamo se Bitcoin è o meno un buon investimento nel 2024 e, in definitiva, se dovresti comprare Bitcoin o meno.

Rendimenti degli investimenti

Mentre tratteremo a breve la cronologia dei prezzi di Bitcoin in modo più dettagliato, dovremmo notare che l’asset digitale ha generato rendimenti senza precedenti da quando è stato lanciato.

Secondo i dati CoinMarketCap, che risalgono al 2011, il prezzo iniziale del Bitcoin era di soli 0,06 dollari.

Nel novembre 2021, Bitcoin ha raggiunto il massimo storico di oltre 68.000 dollari. In questi primi giorni di marzo 2024, Bitcoin ha di nuovo superato la soglia dei 68mila dollari.

Ora analizziamo queste cifre in modo più dettagliato.

Quindi, supponiamo che un investitore abbia acquistato Bitcoin per un valore di 1.000 dollari nel 2011 a 0,06 dollari. Se avessero resistito fino al massimo storico di Bitcoin nel 2021, gli stessi 1.000 dollari avrebbero valso oltre 1 miliardo di dollari.

In tempi più recenti, supponiamo che un investitore entri nel mercato nel 2022. In tal modo, l’investitore avrebbe pagato poco più di 16.000 dollari per un token Bitcoin completo. Da allora, Bitcoin ha raggiunto i massimi di 52 settimane di oltre 31.000 dollari. Si tratta di guadagni di quasi il 100% in meno di un anno. Al contrario, l’ indice S&P 500 è cresciuto solo del 10% rispetto all’anno precedente.

Comprare Bitcoin con PayPal

Stai esplorando come comprare Bitcoin con PayPal? Se è così, questo è un altro metodo di pagamento sicuro e conveniente da considerare. Infatti, un numero crescente di scambi accetta PayPal, incluso Coinbase.

Quando si utilizza questo fornitore di portafoglio elettronico per comprare Bitcoin, gli investitori sono protetti dal sistema di protezione dell’acquirente di PayPal. Questo è simile allo storno di addebito su carta di credito in quanto protegge i consumatori da transazioni fraudolente.

Abbiamo anche scoperto che PayPal è l’ideale per ricevere pagamenti dopo aver venduto Bitcoin. Una volta approvati e trasferiti dall’exchange Bitcoin, i fondi dovrebbero arrivare sul conto PayPal quasi istantaneamente.

Previsioni Bitcoin 2024-2030

Prevedere il prezzo futuro del Bitcoin è un compito impegnativo. Proprio come le azioni tradizionali, nessuno sa cosa riserva il futuro.

In teoria, Bitcoin ha tutti i fondamentali necessari per continuare a crescere nel corso del tempo.

Ad esempio:

Si tratta di una classe di attività globale che attira ogni giorno un volume di scambi di miliardi di dollari.

Praticamente tutti i broker di primo livello offrono accesso a Bitcoin e ad altre criptovalute. Esistono anche mercati regolamentati dei futures sul Bitcoin e presto potrebbero essere lanciati gli ETF.

Numerosi marchi globali accettano Bitcoin come pagamento, tra cui Microsoft e AT&T.

L’offerta totale di Bitcoin è limitata, limitata a 21 milioni di token. Ciò costituisce un ottimo argomento per Bitcoin come riserva di valore a lungo termine.

In termini di recenti previsioni sui prezzi:

L’analista di Standard Chartered Geoff Kendrick ritiene che Bitcoin potrebbe superare i 100.000 dollari entro il 2024.

Al contrario, Mark Mobius di Mobius Capital Partners LLP ritiene che Bitcoin potrebbe raggiungere i 10.000 dollari prima della fine del 2024.

Quanto sopra dovrebbe evidenziare che le previsioni sui prezzi di Bitcoin dovrebbero essere prese con le pinze. Dopotutto, mentre alcuni analisti hanno una visione super rialzista su Bitcoin, altri vedono l’asset digitale in modo completamente diverso. In definitiva, invece di fare affidamento sulle previsioni sui prezzi di Bitcoin, gli investitori dovrebbero concentrarsi sui fondamentali a lungo termine.

Bitcoin è sicuro e legale?

La legalità del Bitcoin varia da una giurisdizione all’altra. Sebbene la stragrande maggioranza dei paesi abbia abbracciato le criptovalute, questo non è il caso a livello globale. Ad esempio, il trading di Bitcoin è limitato o vietato in Algeria, Cina, Indonesia, Egitto, India, Nepal e Vietnam. È interessante notare, tuttavia, che questi paesi hanno alcuni dei volumi di scambi di Bitcoin più elevati.

Ciò dimostra che Bitcoin è un fenomeno globale che opera al di fuori dei confini tradizionali. In altri paesi, tuttavia, Bitcoin è completamente legale. Non solo in termini di acquisto e vendita di Bitcoin, ma di utilizzo come forma di pagamento. Detto questo, Bitcoin opera ancora in un ambiente in gran parte non regolamentato.

Le principali economie come Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea devono ancora adottare una legislazione specifica relativa a Bitcoin. È quasi certo che nella maggior parte delle regioni la regolamentazione è in arrivo. Resta da vedere l’impatto che ciò avrà sul mercato. Molti analisti ritengono che la regolamentazione sia positiva per Bitcoin, considerando che i mercati delle criptovalute ricordano spesso il selvaggio West.

Come comprare Bitcoin con eToro – Tutorial dettagliato

Leggendo la nostra guida fino a questo punto, gli investitori dovrebbero aver deciso con cognizione di causa se Bitcoin sia un buon investimento da inserire nel proprio wallet. In caso affermativo, qui di seguito vi spieghiamo come comprare Bitcoin su eToro, un broker online affidabile e sicuro, che offre commissioni basse e un elevato livello di sicurezza.

Step 1 – Apri un conto su eToro

Il primo passaggio è quello di aprire un conto su eToro, cliccando sul pulsante che segue. Una volta aperto il modulo di registrazione, ti basterà inserire i dati richiesti e scegliere una password sicura da associare al tuo conto.

Step 2 – Conferma l’account

Una volta compilato il modulo di registrazione, riceverai una e-mail contenente un link di conferma dell’account e le credenziali per l’accesso. Cliccando sul link si aprirà la pagina di login dove inserire i dati appena ricevuti.

Step 3 – Completa il processo di verifica

A questo punto, la piattaforma ti chiederà di verificare l’account inviando un video o la foto di un documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto) anche tramite smartphone scaricando l’app mobile ufficiale di eToro.

Step 4 – Finanzia il tuo conto per comprare Bitcoin

Inviati i documenti richiesti per verificare il conto, dovrai finanziare con almeno 50 dollari (che è il deposito iniziale minimo richiesto dalla piattaforma) cliccando sul tasto “deposito” e selezionando uno dei metodi di pagamento supportati, come carte di credito, PayPal o bonifico bancario.

Infine, per comprare Bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta, ti basterà cercare l’asset di tuo interesse attraverso la barra di ricerca del sito e premere sul pulsante “Compra Bitcoin“. Dopo aver digitato l’importo e piazzato l’ordine, i BTC acquistati saranno immediatamente disponibili nel tuo nuovo wallet digitale eToro.

Compra Bitcoin su eToro



La migliore alternativa a Bitcoin

Se stai cercando una valida alternativa a Bitcoin per diversificare il tuo crypto wallet, potresti prendere in considerazione Bitcoin Minetrix (BTCMTX), un innovativo progetto crypto in prevendita che sta facendo notizia tra le nuove criptovalute per il suo potenziale di rivoluzionare il mining di BTC attraverso il suo rivoluzionario modello “Stake-to-Mine”.

Acquistando i token BTCMTX durante la presale e mettendoli subito in staking si ottengono crediti di mining sotto forma di token ERC-20 non trasferibili, che possono essere bruciati per ricevere in cambio la potenza di calcolo (hashrate) necessaria a minare Bitcoin tramite il cloud mining.

Questo meccanismo offre quindi un metodo semplice per guadagnare un reddito passivo attraverso lo staking e rende al contempo il mining di BTC più sicuro, efficiente e accessibile.

Di conseguenza, il progetto emerge come una delle migliori presale crypto su cui investire in questo momento se si sta cercando una valida alternativa a Bitcoin.

Secondo la sua tokenomics, Bitcoin Minetrix ha un’offerta totale di 4.000.000.000 BTCMTX, di cui il 42,5% è destinato alla prevendita in corso, il 35% al marketing, il 12,5% alle ricompense di staking e il restante 10% ai premi per la community.

Vai sul sito di Bitcoin Minetrix