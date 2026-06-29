Come l’elettricità ha ridefinito le fondamenta della società industriale, oggi la Physical AI sta emergendo come una nuova tecnologia abilitante destinata a trasformare profondamente il modo in cui progettiamo, produciamo e gestiamo sistemi complessi.

“Non si tratta più di una prospettiva futura: le tecnologie sono già mature e stanno generando valore concreto. La vera sfida oggi non risiede nella sperimentazione, ma nella capacità di superare la logica dei progetti pilota isolati per costruire percorsi digitali continui e scalabili, integrando tecnologia, dati e l’intero ecosistema in modo strutturale. Le aziende che sapranno cogliere questa opportunità saranno quelle che contribuiranno a definire il futuro dell’industria” ha spiegato Floriano Masoero, CEO di Siemens Italia –

A conferma di come queste trasformazioni stiano già trovando applicazione in contesti reali, Siemens ha dato voce a due delle realtà industriali più innovative del Paese. Gianmaria Fulgenzi, Chief Product Development Officer di Ferrari, e Daniele Petecchi, Global Head of Data, AI and R&D di Pirelli, hanno evidenziato il ruolo della tecnologia e della simulazione avanzata nei rispettivi percorsi di innovazione, evidenziando il contributo delle soluzioni Siemens nell’accelerare la trasformazione digitale dei loro business.