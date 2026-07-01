Oltre 100 speaker, 9 sale, 60 sponsor e 4.000 mq di area espositiva: il 7 e 8 ottobre a BolognaFiere l’appuntamento di riferimento per i professionisti della sicurezza fisica e digitale.

Secsolutionforum 2026 si rivela in tutta la sua portata. A pochi mesi dal debutto fisico del 7 e 8 ottobre a BolognaFiere — all’interno di Urban Tech 2026 – The Urban Technology Show — i numeri dell’evento raccontano un salto di qualità senza precedenti nella storia della manifestazione.

Una piazza nazionale della security, con numeri da grande evento

secsolutionforum 2026 non è solo una fiera: è un ecosistema vivo, che quest’anno occuperà 4.000 mq di area espositiva, distribuiti tra 9 sale attive in contemporanea, tra cui la Plenaria. Sul palco si alterneranno oltre 100 relatori di primissimo livello, con un parterre di assoluto spicco, coordinati da 6 moderatori esperti del settore. In programma oltre 100 eventi —tra keynote speech, talk show, workshop, tavole rotonde e sessioni formative — su più di 25 tematiche che attraversano l’intero universo della sicurezza: dalla videosorveglianza alla cybersecurity, dal controllo accessi agli aspetti normativi, fino a toccare argomenti caratterizzati da etica tecnologica come l’intelligenza artificiale applicata alla protezione di persone, infrastrutture e dati.

Un ecosistema di relazioni e business

La forza di secsolutionforum non è soltanto nella quantità dei contenuti; l’identità variegata della comunità che lo abita è il segnale dell’importanza strategica di questo evento, in tutte le sue sfumature. Oltre 60 sponsor e più di 38 associazioni partner confermano un’adesione convinta da parte dei principali player di mercato.

Due saranno i riconoscimenti che verranno assegnati: secsolutionforum Urban Security Awards che premierà le PA più virtuose per quanto riguarda le attività svolte sulla Sicurezza Urbana integrata, mentre il secondo Award andrà invece assegnato a chi si distinguerà per le Buone Pratiche aziendali.

Secsolutionforum 2026 è un format che parla il linguaggio del B2B nella sua anima più autentica ma con la vivacità e l’energia di chi sa che il futuro della sicurezza si costruisce insieme, in presenza, sul campo.

“L’evento si conferma come il punto di riferimento per i professionisti della security e della cybersecurity, con contenuti di alto valore e opportunità di networking e formazione” — afferma Andrea Sandrolini, CEO di Ethos Media Group.

A Bologna, il 7 e 8 ottobre 2026 i professionisti della security — dai Security Manager ai CISO, dagli installatori e system integrator ai vendor, fino ai progettisti e ai rappresentanti della PA — avranno accesso a contenuti tecnici di alto livello, affiancati da momenti di dialogo e networking nei Security Management Café, per vivere un’esperienza immersiva tra le innovazioni di un comparto in rapida evoluzione.

I partecipanti agli incontri formativi riceveranno crediti formativi riconosciuti. La partecipazione è gratuita.