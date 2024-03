Cos’è e come funziona un bonus cashback casino? Ecco la lista dei migliori casino con cashback in Italia del 2024

Più di altre promozioni, i bonus cashback casino online rappresentano una delle offerte più apprezzate dai giocatori italiani di casino. In effetti, i vari operatori utilizzano questi bonus per attirare nuovi clienti e premiarli poiché l’offerta di cashback casino consente agli utenti di recuperare una parte delle perdite sotto forma di bonus. In questo articolo, vedremo i dettagli dei bonus cashback casino, inclusi i migliori consigli su come utilizzare questa offerta di bonus a tuo vantaggio.

La classifica dei migliori casino con bonus cashback del 2024

TG Casino – Il miglior casino su telegram con bonus cashback Lucky Block – La migliore alternativa per chi cerca i migliori bonus cashback Mega Dice – Cashback anche sulle scommesse sportiva BC Game – Tra i migliori crypto casino al mondo BetPanda – Crypto casino con il 100% sul primo deposito e 10% cashback Wild – Bonus eccezionale del 400% fino a $10.000 WSM Casino – Crypto casino ufficiale di Wall St. Memes con bonus del 200% MetaSpins – Crypto casino con prelievi gratuiti VAVE – Il miglior cashback di benvenuto fino a 1BTC Heybets – Un casino crypto senza pari, tra i migliori in Europa

Che cos’è un bonus cashback casino?

A differenza delle normali promozioni che vengono accreditate in anticipo, un bonus casino cashback è un incentivo in cui gli operatori offrono ai giocatori un rimborso, solitamente una percentuale delle loro perdite nette in un periodo specifico.

I migliori casino non AAMS li utilizzano per incoraggiare il gioco, aumentare il coinvolgimento dei giocatori, premiare la fedeltà dei giocatori e compensare le scommesse perse. Questi incentivi ti aiutano a ridurre al minimo le perdite e ti danno un’altra possibilità di ottenere una grande vincita. A seconda delle tue esigenze, puoi richiedere il rimborso di una parte dei tuoi soldi (fondi bonus) e utilizzarli per giocare o prelevarli come contanti.

Come funzionano le offerte di bonus cashback?

Come accennato, i bonus cashback sono rimborsi per le perdite dei giocatori accumulate in un giorno, settimana o mese. I casinò possono offrire diverse offerte di rimborso e la percentuale di rimborso varia dal 5% al 25%. Tuttavia, la maggior parte di essi funziona allo stesso modo.

Ad esempio, un casinò online può offrirti un bonus cashback fino al 15% sulle tue perdite settimanali fino a un massimo di EUR 200. Ciò significa che sulla tua perdita settimanale di EUR 200, puoi aspettarti EUR 30. Tuttavia, se spendi di più, ad esempio EUR 1.000, il pagamento più alto che riceverai sarà EUR 200.

Sebbene la promozione del cashback possa essere gratificante, è fondamentale ricordarne i limiti. Pertanto, devi controllare i requisiti di scommessa della promozione, i limiti di tempo, il deposito minimo qualificante e il pagamento massimo, ma approfondiremo questo aspetto nelle sezioni seguenti.

Chi può beneficiare del bonus cashback?

Questo bonus è disponibile per tutti i giocatori dei casino italiani che effettuano depositi con denaro reale (ma anche con le crypto) e possono essere disponibili anche per i nuovi giocatori. I clienti che soddisfano gli importi minimi di deposito e piazzano puntate su giochi qualificanti hanno diritto a riscattare il bonus cashback casino online.

Pro e contro dei bonus cashback casino

Come qualsiasi altro bonus casino, anche le promozioni cashback presentano vantaggi e svantaggi che di seguito vedremo.

Pro:

Requisiti di scommessa bassi o assenti

Premia i giocatori fedeli

Fornisce fondi aggiuntivi per i giochi

Prelievo istantaneo

Disponibile su molti giochi da casino e scommesse

Può essere riscattato regolarmente

Contro:

Occorre perdere per avere il bonus cashback

Non disponibile in tutti i casinò

Potrebbe avere limiti e condizioni particolari

Come scegliere un casino con bonus cashback

Le offerte di cashback variano a seconda dei casinò; non tutti sono favorevoli e giusti per te. Le seguenti linee guida illustrano come valutiamo i casinò con cashback, quindi è necessario tenerne conto ciascuno prima di prendere qualsiasi decisione.

Capire l’offerta di rimborso/cashback

È meglio iniziare informandosi sull’esatta percentuale di cashback che otterrai. Dai la priorità a quelli con percentuali più alte, poiché questa è la tua occasione per recuperare una parte significativa delle tue perdite. Inoltre, considera la possibilità di optare per quei bonus cashback che pagano in contanti reali anziché in fondi bonus. Quindi, monitora i tempi per i pagamenti del cashback e determina l’importo massimo del cashback che puoi ottenere da esso.

Leggi i Termini e Condizioni

Acquisisci familiarità con i requisiti per richiedere la promozione, inclusi i requisiti di scommessa, i giochi idonei e le scommesse minime. Solitamente i requisiti di scommessa vanno da 10 a 40 volte il bonus emesso. Inoltre, scopri qual è la perdita minima per il bonus cashback del casinò perché alcuni bonus si sbloccano solo quando raggiungi la soglia minima di perdita.

Considera l’offerta complessiva di benvenuto del casino

A parte l’offerta di sconto, dovresti familiarizzare con la reputazione del casinò e cosa dicono gli altri al riguardo. Leggere una raccomandazione onesta è metà del lavoro svolto. Inoltre, controlla la qualità dell’intera collezione di giochi, poiché non ha senso dare loro un cenno se i giochi disponibili non sono all’altezza.

Seleziona il Casino con il Bonus Cashback

Trova un sito di casinò sicuro e autorizzato con un’offerta di rimborso perché non lo troverai in ogni singolo casinò. La maggior parte degli operatori si concentra su offerte di deposito e promozioni fedeltà per attirare i giocatori, quindi trovare un buon casinò con cashback non è facile. Controllare l’elenco degli operatori che abbiamo consigliato sopra è un ottimo punto di partenza.

Ottieni il tuo bonus

Una volta che tutto è stato sistemato e il bonus è stato accreditato sul tuo account, puoi iniziare a giocare ai tuoi giochi preferiti. Dato che le perdite sono una parte inseparabile dell’esperienza, la cosa buona è che puoi recuperare una parte di quei soldi. Tieni presente che hai diritto a un rimborso solo dopo aver accumulato abbastanza perdite. Goditi il bonus e usalo saggiamente.

Tipi di offerte bonus dei casino Cashback online

Non lasciarti confondere se vedi diversi tipi di bonus cashback del casino. Ti guideremo attraverso ciascuno di essi individualmente di seguito:

Promozione cashback a breve termine

Questo bonus casinò cashback è all’altezza del suo nome, poiché è disponibile per un periodo specifico, di solito l’ultima settimana o semplicemente l’ultimo fine settimana. Questi bonus possono essere ricorrenti, ma sono sempre di breve durata e si applicano a un periodo specifico. In effetti, di solito fanno parte di qualche evento speciale, come il Natale o il Ringraziamento. Una volta terminato l’evento, il bonus non sarà più disponibile.

Bonus di rimborso su base mensile

Il bonus cashback mensile del casinò online dura tutto il mese. Una volta terminato, un giocatore riceve una percentuale predeterminata delle perdite nette del mese precedente. Questa promozione cashback può essere piuttosto redditizia per coloro che giocano frequentemente poiché più giochi, maggiori saranno le possibilità di accumulare delle perdite.

Cashback su giochi specifici

A volte, gli operatori offrono offerte di bonus casinò con rimborso su giochi specifici. Non deve trattarsi necessariamente di un’intera collezione di slot o giochi da tavolo, ma, ad esempio, solo delle slot Megaways o a tema Halloween o di giochi da tavolo specifici, come il blackjack o la roulette. Tieni presente che i giochi con croupier dal vivo sono generalmente esclusi da questi bonus, quindi si applicano solo i titoli basati su RNG.

Bonus cashback progressivi

Questo bonus cashback del casinò è probabilmente tra i più interessanti, poiché inizia con una tariffa e può potenzialmente terminare con un’altra. Ad esempio, un giocatore deve raggiungere la perdita minima qualificante entro un periodo specifico per ricevere un rimborso del 5%. Tuttavia, più depositano e perdono, più la percentuale di cashback aumenta e può arrivare fino al 10%, 15% o più.

Cashback su tutte le perdite

Alla maggior parte dei giocatori piace molto questa offerta di cashback del casinò poiché dà loro una percentuale dell’importo totale della scommessa, indipendentemente dai giochi a cui hanno giocato. La maggior parte delle offerte di cashback sono legate a giochi specifici, il che spiega perché questa offerta è molto ricercata ma rara da trovare, soprattutto perché sappiamo che i giochi con croupier dal vivo sono raramente inclusi.

Cashback del fornitore di giochi

Gli operatori spesso offrono offerte di cashback da casinò sui giochi forniti da fornitori specifici. Ciò significa che puoi ottenere uno sconto per giocare ai giochi di Play’n GO, Endorphina, Evolution o qualsiasi altro sviluppatore di giochi. Di solito puoi trovarli quando questi fornitori rilasciano una nuova slot, come la slot Take the Vault: Hold and Win di Betsoft trovata su Wild Casino su cui puoi scommettere per qualificarti per il bonus cashback.

Bonus cashback del casino live

Queste promozioni di cashback esclusive dei casinò dal vivo possono a volte applicarsi a gruppi di giochi designati, come il blackjack o il poker, o all’intera libreria dei casinò dal vivo. Anche se lo facessero, la ponderazione del gioco o la percentuale di scommesse che contribuiscono al bonus non supererà probabilmente il 10%.

Cashback sui depositi

Potresti avere familiarità con i bonus di benvenuto che in genere corrispondono al tuo deposito, ma anche alcuni bonus cashback possono funzionare in questo modo. Il cashback sui depositi è un bonus di cashback del casinò in cui il tuo deposito viene abbinato senza considerare le tue perdite nette. Ad esempio, se attivi un’offerta di cashback del 30% su un deposito di EUR 150, riceverai EUR 45 al termine del periodo di cashback.

Termini e condizioni più comuni del bonus cashback casino

Come tutte le promozioni di gioco d’azzardo online, le offerte di cashback sono accompagnate da Termini e condizioni allegati. Gli operatori renderanno più difficile l’incasso, quindi è tuo compito controllare i termini chiave e assicurarti che non ci siano scappatoie nascoste.

Cashback pagato in denaro reale o fondi bonus

La prima cosa da verificare è se il bonus cashback viene pagato in contanti reali o fondi bonus. La prima è un’opzione migliore poiché puoi farci quello che vuoi. Quest’ultimo, invece, avrà diverse restrizioni applicate.

Ma anche se un casinò promuove un bonus cashback senza scommessa, non lasciarti indurre a pensare che il casinò stia regalando denaro gratis ed esamina attentamente la promozione. Offerte come questa hanno spesso un limite di perdita, il che significa che non puoi usufruire del bonus a meno che non perdi un importo predeterminato.

Requisiti di gioco

I requisiti di gioco sono di gran lunga le sezioni più importanti dei Termini e condizioni dei bonus. Raccontano quante volte è necessario scommettere il bonus prima di poterlo incassare e le vincite ad esso associate. Come la maggior parte degli altri bonus, i bonus cashback di solito hanno un requisito di rollover standard fino a 40x. Le migliori offerte di cashback sono quelle che non comportano requisiti di scommessa. Ciò significa che puoi utilizzare il cashback come denaro reale e ritirarlo.

Restrizioni sui pagamenti

Altre condizioni che devi conoscere includono il cashback massimo e il pagamento minimo. Il primo si riferisce all’importo massimo di denaro che puoi ottenere dalla promozione. Di solito varia tra EUR 200 e EUR 300. Quest’ultima è la soglia minima di pagamento che devi raggiungere per ottenere il bonus. C’è anche un requisito di deposito minimo, ovvero l’importo più basso che devi trasferire sul tuo conto per qualificarti per la promozione.

Giochi idonei al cashback casino

Infine, controlla sempre le restrizioni sui giochi bonus del casinò cashback e la data di scadenza. Di solito c’è un elenco di giochi di casinò con rimborso validi per l’offerta, mentre tutti gli altri sono esclusi e giocarli potrebbe comportare la perdita dell’offerta. Inoltre, ricorda che il tuo sconto non durerà per sempre, quindi assicurati di utilizzarlo entro il periodo di tempo designato. La data di scadenza può variare da 24 ore a una settimana o addirittura a un mese.

Come richiedere il miglior bonus cashback casino

Tutti i bonus cashback casino sono facili da richiedere e i fondi verranno caricati automaticamente al tuo account, a condizione che tu sia idoneo a riceverli. Quindi, se desideri sapere come ottenere un bonus cashback in un casino online, di seguito ti proporremo l’esempio e la guida passo passo su Lucky Block.

Passaggio 1: scegli un casino con bonus cashback e registrati

Seleziona un casino online sicuro che offra un bonus cashback (come Lucky Block) e registrati. Fai clic sul pulsante Iscriviti (o Login se sei già iscritto) e fornisci tutte le informazioni richieste. Configura le tue credenziali di accesso ed entra nella piattaforma.

Passaggio 2: leggi i termini e le condizioni dell’offerta cashback

Vai alla pagina Promozioni per familiarizzare con l’offerta di cashback. Leggi i suoi Termini e Condizioni per assicurarti di qualificarti e controlla i giochi validi per la promozione.

Passaggio 3: effettua un deposito

Vai alla sezione Pagamenti/Deposita per effettuare un deposito. Scegli uno dei metodi di pagamento disponibili e trasferisci i fondi sul tuo conto giocatore. Assicurati di depositare fondi sufficienti per coprire il requisito minimo del bonus. Una volta completata la transazione, puoi attivare la promozione cashback.

Passaggio 4: gioca

Ora sei pronto per giocare e divertirti. Se soddisfi tutti i criteri, una volta scaduto il bonus, il casinò trasferirà la parte dei tuoi fondi sul tuo conto, che potrai utilizzare per ulteriori giocate o prelievi.

Suggerimenti importanti per richiedere la promozione Cashback

Comprendere e utilizzare strategicamente i bonus cashback dei casinò è fondamentale per massimizzarne il potenziale. Abbiamo riassunto i suggerimenti e le strategie essenziali che puoi seguire per raggiungere questo obiettivo:

Ritira immediatamente il rimborso del cashback : incassa il denaro del rimborso il prima possibile, in quanto ciò può aumentare il tuo bankroll e recuperare alcune delle tue perdite. Inoltre, ricorda di scommettere entro il tuo limite finanziario e di mantenere il tuo budget.