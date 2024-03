Il nuovo record è all’incirca 2,13 milioni di volte più veloce rispetto alla velocità media domestica più elevata

In un balzo epocale, il record di velocità di internet è stato superato con un incredibile 319 Tbps (terabit al secondo). Questa straordinaria conquista è una testimonianza dell’ingegnosità umana e segna l’inizio di una nuova era di connettività globale con profonde implicazioni economiche.



Jason Adler, ingegnere software di Repocket, afferma: “Immagina allora, cosa sarebbe possibile con una velocità di internet che raggiunge l’inimmaginabile cifra di 319 Tbps (terabit al secondo). Gli impatti potenziali sulla nostra economia globale sono vasti e di grande portata“.



Mentre ci troviamo sull’orlo di questa innovazione digitale, è fondamentale esplorare come tali velocità senza precedenti possano rivoluzionare le industrie, generare nuove iniziative imprenditoriali e dare un’accelerazione alla globalizzazione.

I meccanismi di base: cosa significa 319 Tbps?

Prima di addentrarsi nei dettagli più complessi, è fondamentale gettare le basi. Nel 2020, i ricercatori dell’University College London (UCL) hanno stabilito un record insolito per la velocità di internet, raggiungendo un impressionante 178 Tbps. Tuttavia, questo record è stato presto superato.



Nel 2021, secondo un recente studio, un team di ingegneri del National Institute of Information & Communications Technology (NICT) del Giappone ha raggiunto l’incredibile velocità di 319 Tbps, quasi raddoppiando il record precedente.



Per comprendere veramente quanto sia significativa una velocità di 319 Tbps, è importante sapere che un singolo terabit equivale a un bilione di bit. La tipica connessione internet in fibra ottica domestica potrebbe offrire velocità che vanno dai 50 ai 150 Mbps (megabit al secondo). Ciò significa che il nuovo record è all’incirca 2,13 milioni di volte più veloce rispetto alla velocità media domestica più elevata.

Quali benefici economici potrebbe portare?

“Non si tratta solo di scaricare film più velocemente“, afferma Jason Adler, ingegnere software presso Repocket. “Le opportunità offerte da una tale velocità possono cambiare radicalmente vari settori della nostra economia“.



Gli studi hanno dimostrato che un internet ad alta velocità favorisce la crescita economica. Ma come può accadere? Ecco alcune aree chiave da considerare:

Una nuova rivoluzione industriale

Con queste velocità, possiamo aspettarci comunicazioni quasi istantanee in tutto il mondo, riducendo i tempi di inattività e migliorando l’efficienza del commercio globale. Inoltre, i settori che si basano sui big data, come l’intelligenza artificiale, la genomica e la scienza del clima, saranno potenziati, consentendo modelli e simulazioni più complessi che mai.

Stimolare l’innovazione e la creazione di posti di lavoro

Gli effetti a catena di un salto così monumentale nella connettività daranno sicuramente vita a un’ondata di innovazione. Emergeranno nuove tecnologie e piattaforme, per rispondere alla domanda di sfruttare questa infrastruttura ad alta velocità. Le start-up focalizzate sulla realtà virtuale, per esempio, e altre applicazioni che richiedono un’intensa larghezza di banda troveranno terreno fertile per crescere. Si prevede che questa ondata di innovazione creerà molti posti di lavoro, dallo sviluppo di software all’ingegneria di rete, offrendo un forte impulso alle opportunità di lavoro nel settore tecnologico.

Rinventare il lavoro a distanza

Il passaggio al lavoro da casa, accelerato dai recenti eventi globali, ha evidenziato la necessità di un internet più veloce e affidabile. Con la capacità di trasmettere dati a velocità senza precedenti, i vincoli della posizione geografica si dissolvono. Questo permette alle aziende di accedere a un bacino di talenti globale, diversificando e rafforzando ulteriormente la loro forza lavoro.



Inoltre, migliora l’equilibrio tra lavoro e vita privata, rendendo lo stile di vita dei nomadi digitali più raggiungibile e produttivo.

Potenziare i mercati emergenti

Forse uno degli aspetti più rivoluzionari di questo balzo tecnologico è il suo potenziale per potenziare i mercati emergenti. I paesi precedentemente ostacolati da infrastrutture inadeguate possono ora superare le tradizionali fasi di sviluppo, accedendo direttamente a internet ad alta velocità. Questa connettività può stimolare la crescita economica facilitando l’accesso all’istruzione, all’assistenza sanitaria e ai mercati globali.

Potenziali limitazioni

Sebbene il record di internet ad alta velocità sia certamente un punto di svolta, non è privo di problemi:

Infrastrutture : raggiungere queste velocità a livello globale richiede ingenti investimenti nelle infrastrutture fisiche, un ostacolo per i paesi in via di sviluppo.

: raggiungere queste velocità a livello globale richiede ingenti investimenti nelle infrastrutture fisiche, un ostacolo per i paesi in via di sviluppo. Sicurezza : velocità di trasferimento più elevate potrebbero potenzialmente comportare un rischio maggiore di attacchi informatici rapidi e devastanti.

: velocità di trasferimento più elevate potrebbero potenzialmente comportare un rischio maggiore di attacchi informatici rapidi e devastanti. Disparità: esiste il rischio di ampliare il divario digitale tra coloro che hanno accesso a internet ad alta velocità e coloro che ne sono privi.

Adler suggerisce che “mentre celebriamo questi traguardi tecnici, governi e settore privato devono collaborare per affrontare queste sfide in anticipo“.



Andando avanti, la chiave sarà garantire che questo rinascimento digitale benefici tutti, tracciando un percorso verso un futuro più equo e prospero.