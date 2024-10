Grazie alla partnership tra Estracom e FibreConnect, la Toscana diventa la Regione con il maggior numero di Aree Industriali dotate di una rete a banda ultra-larga

La società del Gruppo Estra Estracom e operatore di servizi di TLC, e FibreConnect operatore indipendente che offre servizi di telecomunicazioni a banda ultra larga (BUL) per gli Internet service provider nelle Aree Industriali e Artigianali italiane, annunciano i risultati della collaborazione avviata un anno fa nella Regione Toscana.

Grazie alla partnership strategica

La fortunata partnership pensata per accelerare lo sviluppo dell’infrastruttura FTTP ed offrire quindi connessioni ad altissima velocità nella quasi totalità delle Aree Industriali e Artigianali della Regione Toscana, ha permessoche ben 18.675 aziende distribuite in 56 AIA siano ormai raggiunte dalla fibra ottica e quindi abilitate all’utilizzo di collegamenti con banda garantita e simmetrica fino a 10 Gbps.

Un’implementazione infrastrutturale che fa della terra d’origine di Antonio Meucci la Regione che garantisce il maggior livello di digitalizzazione al proprio tessuto industriale. Con una omogeneità e capillarità di diffusione di distretti industriali unica nel panorama del Paese, infatti, la partnership tra Estracom e FibreConnect fornisce alle piccole e medie imprese artigianali e manifatturiere, fiore all’occhiello del Made in Italy ed in particolare della Regione Toscana, l’infrastruttura fondamentale per competere sui mercati di tutto il mondo e sviluppare tecnologie intelligenti che massimizzano i benefici per l’intera filiera produttiva.

Un risultato che contribuisce in modo significativo all’accelerazione dello switch-off del rame, obiettivo UE per il 2030, promuovendo la transizione verso tecnologie più moderne e sostenibili.

Dichiarazione di Francesco Macrì, Presidente esecutivo di Estra

“La transizione digitale rappresenta una priorità per tutto il Gruppo Estra. La partnership avviata un anno fa tra Estracom e FibreConnect va esattamente in questa direzione, permettendo alla Toscana di accelerare nel percorso di switch-off del rame e nella sua sostituzione con tecnologie più moderne e sostenibili. A distanza di un anno i dati parlano di un accordo sicuramente vincente sia sotto questo punto di vista, sia per quanto riguarda l’aumento della competitività delle imprese del territorio che potranno proseguire nel proprio percorso di digitalizzazione”.

“Investire nell’innovazione delle PMI significa credere nel potenziale del territorio, e il nostro obiettivo è fare in modo che il maggior numero possibile di realtà imprenditoriali possa beneficiare dei vantaggi della fibra ottica, indipendentemente dalla loro posizione geografica”, afferma Franco Fabbriciani, Co-Founder e General Manager di FibreConnect. “Questo accordo è un esempio concreto di come la collaborazione e la capacità di fare sistema possano essere elementi chiave per la crescita e la competitività dell’economia dei territori”.

Fabio Niccolai, Direttore Generale di Estracom, ha dichiarato: “garantire al nostro territorio, formato da aree produttive strategiche per tutto il Paese, servizi sempre più veloci, efficienti e moderni è l’obiettivo che guida l’azione strategica di Estracom. La partnership con FibreConnect ci ha permesso di accelerare in questo percorso, modernizzando l’infrastruttura tecnologica a disposizione di molte imprese toscane. Al termine di questo primo anno, dunque, il bilancio è più che positivo e con la prosecuzione di questo percorso siamo certi che riusciremo ad aumentare ulteriormente la capillarità della rete”.

La Toscana è una Regione che vanta ben 15 distretti produttivi, tra cui i principali in termini di Unità Locali e addetti sono Prato, San Miniato, Lucca e Arezzo.

Le aziende di queste aree, insieme a molte altre, oggi possono contare su una connettività avanzata, essenziale per l’innovazione e la competitività delle proprie attività e quale fattore abilitante per le opportunità offerte da Industria 5.0.