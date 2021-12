Da anni impegnata a sostenere comportamenti economici, ambientali e sociali lungimiranti OMRON continua ad essere performante e a ricevere i giusti riconoscimenti.

Il Dow Jones Sostainability Index (DJSI) è un indice azionario di borsa compilato da S&P Dow Jones Indices. Viene utilizzato per valutare la sostenibilità delle principali aziende mondiali dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

Delle 3.455 aziende importanti a livello mondiale valutate nel 2021, 322 aziende sono state selezionate per il DJSI World Index. OMRON, realtà che offre soluzioni di automazione end-to-end per l’industria manifatturiera e altri settori, è stata inserita nel Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index (DJSI Asia Pacific) per il 12° anno consecutivo.

Questa volta, OMRON è stata giudicata molto performante in materia di ambiente, economia e società. In materia di ambiente, la società sta rafforzando il proprio impegno per analizzare i rischi e le opportunità che il cambiamento climatico può avere sulla propria attività e divulgare le informazioni rilevanti in conformità alle linee guida della Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), che supporta dal febbraio 2019. Allo stesso tempo, dispone di diversi set di dati ambientali garantiti da terze parti indipendenti.

Anche nel settore economico e sociale, OMRON sta procedendo nel rivelare le proprie iniziative per migliorarne ulteriormente la trasparenza.

Inoltre, per il quinto anno consecutivo, OMRON è stata inserita nel Dow Jobes Sustainability World Index (DJSI World), un indice azionario di borsa Socially Responsible Investment (SRI) riconosciuto a livello mondiale

In futuro, pur continuando a tenere conto dei fattori economici, ambientali e sociali in tutte le sue attività, OMRON cercherà di collegare le proprie opportunità di business sia alla realizzazione di una società sostenibile che al miglioramento di valori aziendali sostenibili.