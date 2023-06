Torna per la seconda edizione l’iniziativa Tech with Her dedicata all’imprenditoria femminile e promossa da SDA Bocconi e Huawei.

Dopo il successo riscontrato nella prima edizione, SDA Bocconi School of Management e Huawei annunciano il lancio della seconda edizione di “Tech with Her”, un programma che mira a ridurre il divario di genere nel mondo della tecnologia e dell’economia digitale, attraverso una serie di appuntamenti formativi completamente gratuiti da fruire live attraverso un’apposita piattaforma online.

Aumenta l’inclusione delle donne

Dai dati forniti dall’Osservatorio sull’imprenditorialità femminile di Unioncamere nel settembre 2022 emerge che l’innovazione al femminile in Italia è in crescita del 40% rispetto allo stesso periodo del 2019. Sono ben 2000, infatti, le startup innovative guidate da donne che si occupano di sviluppare, produrre e commercializzare prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico, in particolare nelle regioni Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Campania. Il totale di imprese femminili nel Paese ammonta invece a 1 milione 342 mila che corrisponde al 22,18% dell’imprenditoria italiana (dato ancora migliorabile se si guarda alla media europea del 32%). Pur nondimeno, secondo l’Osservatorio Women in Business pubblicato lo scorso marzo, una donna su tre in Italia dichiara di essere ancora frenata da un senso di inadeguatezza e dal timore di fallire, generati da certi pregiudizi di genere che persistono nella nostra società. Obiettivo di “Tech with Her” è contribuire alla riduzione di questi ostacoli con il fine ultimo di trasformare in positivo la mentalità delle donne che sono già imprenditrici o vogliono diventarlo e incoraggiarle ad affermarsi nel mondo dell’imprenditoria, attraverso lo sviluppo di competenze digitali e non solo.

L’edizione 2023 di Tech with Her

Il programma 2023 prevede due corsi online della durata di due giorni e mezzo che si svolgeranno a luglio (11-13) e a ottobre (3-5) e accompagneranno le partecipanti in un percorso di scoperta e nuova consapevolezza toccando temi quali l’imprenditorialità, l’innovazione e la crescita femminile ma anche la trasformazione digitale e le tecnologie che possono accelerare la crescita di un nuovo business, analizzando infine le principali sfide da affrontare nello sviluppo di un’idea imprenditoriale, dalla gestione di un team alla presentazione di un progetto fino alla creazione di una strategia e di un business model di successo.

“Le startup e le PMI rappresentano la spina dorsale dell’economia del Belpaese così come le donne rappresentano la spina dorsale della sua società”, ha dichiarato Wilson Wang, CEO di Huawei Italia. “Attraverso ‘Tech with Her’ desideriamo incoraggiare l’imprenditoria femminile fornendo alle donne le competenze e gli strumenti digitali con cui farsi avanti e partecipare attivamente alla nuova economia digitale. Come Huawei crediamo che la presenza di più donne leader nel mondo delle imprese e della tecnologia possa portare nuovi progressi tecnologici e commerciali e che iniziative di questo tipo possano favorire in maniera significativa la creazione di una società più inclusiva e sostenibile oltre che di un’industria innovativa e fortemente competitiva”.

Parallelamente alle attività formative di Tech with Her, SDA Bocconi School of Management svolgerà un progetto di ricerca sull’imprenditorialità femminile, sul ruolo delle donne nel lancio e nella gestione di una startup innovativa e sulle sfide che si trovano ad affrontare. La condivisione dei risultati dello studio avverrà nell’ultimo trimestre del 2023 con un evento di presentazione che coinvolgerà le partecipanti delle due sessioni online, rappresentanti dal mondo accademico, dell’imprenditoria e dei media.

Registrazioni aperte

Le registrazioni per partecipare al primo corso, che si terrà dall’11 al 13 luglio, rimarranno aperte fino al 28 giugno e fino al raggiungimento del limite massimo di partecipanti (70). È inoltre possibile, già da adesso, effettuare l’iscrizione al secondo corso che si terrà dal 3 al 5 ottobre. Per registrarsi è necessario compilare la domanda di ammissione sul sito dedicato.