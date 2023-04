NordLayer, ha redatto il Global Remote Work Index, un indice riassuntivo che valuta l’attrattività di 66 Paesi per quanto riguarda il lavoro da remoto.

NordLayer, realtà specializzata nella sicurezza informatica, ha curato il Global Remote Work Index (GRWI), secondo il quale l’Italia è al 25° posto per adozione del lavoro da remoto. Prendendo in considerazione l’area mediterranea, l’Italia viene staccata dalla Spagna (4° posto), è leggermente dietro la Francia (10° posto) ma se la cava molto meglio della Grecia (32° posto).

Dai dati emerge la convinzione che i lavoratori da remoto dovrebbero abbassare le proprie pretese in fatto di sicurezza in Italia, considerando il 44° posto nella classifica generale. Prendendo in considerazione alcuni dei nostri Paesi vicini, l’Italia sarebbe più pericolosa di Spagna e Portogallo (rispettivamente al 26° e 21° posto) ma più sicura di Francia e Grecia (57° e 51° posto).

Comunicare in Italia? Non è facile

Considerando che questo studio prende come riferimento i lavoratori da remoto “standard”, è stata anche valutata la facilità con cui è possibile comunicare in inglese nei vari Paesi. Purtroppo, da questo punto di vista l’Italia è indietro (34° posto). Fra i Paesi più attraenti dal lato turistico, il Portogallo sarebbe quello con la maggiore conoscenza dell’inglese (9° posto), seguito dalla Spagna, che fa segnare risultati simili ai nostri (33°).

Lavoro da remoto: cara Italia, impara dal Portogallo

Portogallo e Italia offrono un’opzione economica per chi desidera esplorare il Sud dell’Europa, piazzandosi rispettivamente al 32° e 43° posto in fatto di costo della vita. L’ottimo risultato del Portogallo va anche visto alla luce della performance eccezionale dal lato delle condizioni economiche e sociali (3° posto). Da questo punto di vista, l’Italia lascia un po’ a desiderare per il lavoro da remoto, piazzandosi al 35° posto per quanto riguarda condizioni economiche e sociali. Dal lato della cybersecurity, invece, l’Italia e il Portogallo sono sostanzialmente alla pari (rispettivamente al 14° e 15° posto). Lo stesso può dirsi anche sulle infrastrutture digitali e fisiche (i risultati non fanno segnare grosse differenze fra Italia, Spagna e Portogallo).

“NordLayer ha condotto questa analisi dettagliata, prendendo in considerazione il crescente desiderio di lavorare da qualsiasi luogo del mondo, diventato ancora più forte a partire dalla pandemia”, ha spiegato Juta Gurinaviciute, Chief Technology Officer di NordLayer. “Nella nostra ricerca dei migliori Paesi in cui lavorare da remoto, abbiamo preso in considerazione tutti i parametri fondamentali che ogni Paese deve rispettare, valutando un’ampia gamma di dati. Il Global Remote Work Index pone l’accento in particolare sulla sicurezza e l’affidabilità dell’ambiente digitale e reale. Viene anche messa molta attenzione alla cyber security del lavoro da remoto. Da questo punto di vista, l’indice è una risorsa utile per i lavoratori da remoto (come dipendente o nomade digitale) e sta considerando di trasferirsi altrove”.

Migliori performance nel lavoro da remoto, per categoria

Cybersecurity:

Slovacchia Lituania Germania Estonia Grecia

Condizioni socio-economiche:

Canada Regno Unito Portogallo USA Germania

Infrastrutture fisiche e digitali:

Corea del Sud Singapore Emirati Arabi Uniti Danimarca Svizzera

Risposta al COVID e gestione dell’emergenza: