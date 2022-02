I premi digitali che EOLO Missione Comune mette a disposizione delle realtà vincitrici sono soluzioni tecnologiche ideate per la digitalizzazione del sistema scolastico, sistemi di video sorveglianza, connettività gratis per due anni e altro ancora.

Dopo tre anni si conclude il progetto EOLO Missione Comune, che ha visto 300 comuni sotto i 5.000 abitanti aggiudicarsi 3 milioni di euro in premi tech. Un bilancio di successo per EOLO, che ha raccolto sulla sua piattaforma oltre 2 milioni di voti e più di 23.000 missioni svolte dai cittadini. Numeri che raccontano un’Italia di piccoli Comuni in crescita, con una grande spinta alla digitalizzazione e all’innovazione.

Sul podio delle Regioni con maggior numero di piccole realtà premiate troviamo il Piemonte, con 90 comuni premiati, seguito a pochissima distanza dalla Lombardia, ferma a 85 Comuni. Anche il terzo posto è stato combattuto fino alla fine, con l’Abruzzo che spunta sulla Liguria, con 28 Comuni premiati contro 26. Tradotto a livello economico, significa che EOLO ha donato in questi tre anni circa 900.000€ al Piemonte, 850.000€ alla Lombardia, 280.000€ all’Abruzzo e 260.000€ alla Liguria.

Dal bilancio emergono anche le Province che hanno scalato la classifica negli ultimi 3 anni: ai primi posti spiccano Cuneo, Alessandria, Bergamo e Varese, con circa 20 Comuni premiati, mentre il centro-sud si difende con la Provincia di Chieti e i suoi 15 Comuni premiati.

“Questi numeri dimostrano il nostro impegno concreto verso una digitalizzazione inclusiva di tutto il Paese. Da 16 anni noi di EOLO siamo in prima linea nella lotta al Digital Divide, tema oggi centrale nel dibattito pubblico e a cui il PNRR destina fondi consistenti. – commenta Marzia Farè, Communication Director di EOLO – Perseguiamo, infatti, alcune specifiche finalità di beneficio comune e impatto positivo verso la società e l’ambiente. In quest’ottica, l’azienda si impegna a rispondere ai punti dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU. In particolare al punto 9, che riguarda la creazione di infrastrutture resilienti per un processo di industrializzazione inclusivo e sostenibile, a cui EOLO risponde sviluppando l’offerta di una connessione stabile e diffusa per facilitare l’inclusione sociale e lavorativa; e il punto 11, che riguarda il contributo a rendere sostenibili e inclusive le città, a cui contribuiamo cercando di invertire il processo di urbanizzazione selvaggia grazie all’attenzione verso i piccoli comuni”.

