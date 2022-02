Con l’edge computing ad alta efficienza i tifosi che si recano al Lower.com Field a tifare i Columbus Crew vivranno esperienze tecnologicamente avanzate.

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, supporta Lower.com Field, la nuova sede dei Columbus Crew, campioni della Major League Soccer nel 2020, che offre ai suoi tifosi esperienze tecnologicamente avanzate, a partire da un sistema di ingresso all’avanguardia, con un accesso veloce e semplice a un massimo di 20.000 tifosi per ogni partita. Tale sistema, insieme alle altre soluzioni dei Columbus Crew, rappresenta un esempio per altri stadi e arene nel mondo.

I cancelli d’ingresso al Lower.com Field offrono due opzioni per i tifosi che entrano allo stadio. La prima permette di utilizzare un codice a barre sul telefono per passare rapidamente attraverso un tornello non sorvegliato, mentre la seconda si avvale di un sistema di riconoscimento facciale dello stadio, che riconosce i tifosi pre-registrati, consentendone l’ingresso velocemente senza ricorrere a ulteriori azioni. Le tecnologie di acquisto e ordine online minimizzano i contatti ed eliminano le lunghe code. La grande quantità di tabelloni e display digitali dello stadio fa sì che i tifosi rimangano coinvolti e informati prima, durante e dopo la partita. Le risorse e l’infrastruttura di edge computing che rendono tutto questo possibile fanno parte di un ecosistema digitale sofisticato, connesso e affidabile che ottimizza e migliora l’esperienza dei tifosi.

“Abbiamo deciso impegnarci a colmare il divario tra i tifosi e la tecnologia, costruendo uno stadio totalmente focalizzato su comfort, comodità e intrattenimento“, afferma Brandon Covert, Vice President of information technology presso Haslam Sports Group (HSG), l’organizzazione che detiene una quota di maggioranza sia della Columbus Crew che della squadra di NFL Cleveland Browns. “Il supporto infrastrutturale di Vertiv ci aiuta a fornire ai nostri partner che hanno le concessioni dei chioschi e della biglietteria la connessione affidabile di cui hanno bisogno, permettendo loro di operare efficacemente. Ad esempio, se il sistema di biglietteria del Lower.com Field si blocca, anche solo per 10 secondi, la situazione può diventare critica per un evento. Il nostro obiettivo consiste nel creare un’esperienza per i tifosi ineccepibile ancora prima dell’ingresso nell’edificio. Quando si portano 20.000 persone in questo stadio, ogni secondo conta“.

Vertiv supporta i sistemi mission-critical con sistemi UPS, unità di distribuzione energetica (PDU) e sistemi di raffreddamento che assicurano la disponibilità di tutte le applicazioni digitali, dall’ingresso senza biglietto agli ordini da remoto e senza contanti ai chioschi. Nella sala di controllo broadcast, i tecnici si affidano agli switch KVM ad alte prestazioni di Vertiv per consentire una gestione dei dati e dei video sicura, senza interruzioni e a bassa latenza su segnapunti e cartelloni digitali. Gli strumenti di gestione IT di Vertiv e il software di monitoraggio da remoto offrono visibilità e controllo semplificati e sicuri su tutti i sistemi dell’infrastruttura, mentre i rack posizionati in tutto lo stadio Lower.com Field e in luoghi esterni vicini garantiscono la sicurezza fisica delle apparecchiature IT. Queste soluzioni lavorano di concerto per proteggere l’uptime e l’operatività integrata e senza interruzioni delle reti IT che supportano l’esperienza interattiva dei tifosi.

I team operativi della Columbus Crew e del Lower.com Field apprezzano anche i sistemi di gestione termica Liebert DSE e Liebert DS, i quali mantengono costi operativi e budget sotto controllo e garantiscono temperature operative affidabili per le apparecchiature del data center.

“Siamo fieri di collaborare con Columbus Crew per offrire ai tifosi cittadini e a quelli in visita a Columbus un’esperienza eccellente dello stadio“, ha affermato Gary Niederpruem, Chief strategy and development officer di Vertiv. “Le nostre realtà condividono delle radici profonde nell’Ohio centrale, un credo nel valore del lavoro di squadra“.

Vertiv è un partner fondatore del Lower.com Field e si è unita alla Columbus Crew in diverse attività per la comunità, che includono la sponsorizzazione per le Special Olympics Ohio e per la squadra Team Ohio agli USA Games 2022 a Orlando; donazioni di scarpette da calcio agli atleti delle Special Olympics; l’ospitare le attività dello STEM Day al Lower.com Field per i Boys & Girls Clubs di Columbus; e la promozione della Kick Childhood Cancer Night.