Il quotidiano francese Le Monde utilizzerà la piattaforma di Stripe per espandere la sua offerta a livello internazionale.

Le Monde ha scelto Stripe per gestire i suoi abbonamenti digitali nel mondo, permettendo così l’espansione del bacino di utenti verso nuovi mercati internazionali. Il quotidiano francese inizierà a pubblicare articoli in lingua inglese e una newsletter quotidiana internazionale per i suoi lettori digitali.

Secondo l’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano, negli ultimi due anni si è registrato un incremento generale nella fruizione di contenuti online da parte dei consumatori, e la crescente necessità di informazioni verificate e di qualità ha portato un numero maggiore di utenti a sottoscrivere abbonamenti a questa tipologia di servizio.

Nel 2020, in particolare (l’anno maggiormente segnato dalla pandemia), il settore delle news a pagamento ha registrato una crescita del +29% in un anno anche in Italia, con un valore delle vendite pari a 58 milioni di euro.

“Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un enorme aumento dei lettori online, più che raddoppiando la nostra base di abbonati“, ha affermato Louis Dreyfus, Amministratore Delegato di Le Monde. “Abbiamo anche investito molto nella diversificazione dei nostri contenuti e nella crescita del nostro team editoriale. Questo rappresenta quindi il momento perfetto per coinvolgere un pubblico sempre più globale, portando la nostra lunga tradizione giornalistica ai lettori di nuovi mercati“.

Le Monde utilizzerà l’infrastruttura finanziaria di Stripe per gestire i suoi abbonamenti digitali in tutto il mondo attraverso un’unica piattaforma di pagamento. Gli abbonati di ogni provenienza potranno quindi scegliere di pagare con valuta e metodo di pagamento preferiti. Ogni transazione sarà inoltre protetta da Stripe Radar, una soluzione di rilevamento delle frodi completamente integrata nella piattaforma di Stripe.

“Per raggiungere il nostro obiettivo di un milione di abbonati entro il 2025, abbiamo bisogno di un partner per i pagamenti che abbia al tempo stesso ambizione, accessibilità e portata globale“, ha aggiunto Louis Dreyfus. “Insieme a Stripe saremo in grado di espanderci facilmente e rapidamente, semplificando la procedura di abbonamento sia per noi che per i nostri lettori“.

La mission di Le Monde è quella di fare luce sulle notizie di attualità e sostenere il dibattito pubblico.

“L’accesso a notizie affidabili è fondamentale per la democrazia, e mai prima di oggi un giornalismo affidabile e di qualità era stato così essenziale“, ha commentato Eileen O’Mara, Responsabile della crescita e dei ricavi EMEA di Stripe. “Le Monde è una delle società Media più grandi e ambiziose del mondo: siamo orgogliosi di aiutarla a fornire reportage di qualità a milioni di lettori in più a livello globale“.