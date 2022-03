Grazie a Stripe FTX potenzia il sistema di pagamenti, crea un processo unificato di onboarding e verifica l’identità dei nuovi utenti.

Stripe, società tecnologica globale che costruisce infrastrutture finanziarie per l’economia di Internet, ha annunciato la partnership con la società di criptovalute FTX.

FTX e FTXUS (la filiale statunitense di FTX) hanno scelto Stripe per creare un processo unificato di onboarding e verifica dell’identità per tutti i nuovi utenti della piattaforma, e per potenziare il sistema di pagamenti per chi aggiungerà fondi ad un account già esistente.

FTX è in grado di gestire una piattaforma che consente ai consumatori di acquistare, vendere e scambiare un grande numero di risorse digitali. A gennaio 2022 le operazioni di trading da parte degli investitori hanno raggiunto una media di 14 miliardi di dollari al giorno. Dopo due anni di veloce crescita, la società sta rivolgendo la sua attenzione all’intera comunità di investitori e consumatori globale.

“Vogliamo che FTX diventi un marchio affidabile“, ha affermato Tristan Yver, Head of Strategy di FTX. “Abbiamo collaborato con Stripe per far sì che gli approcci poco intuitivi al mondo Crypto potessero diventare, al contrario, esperienze in grado di superare ogni aspettativa dei consumatori”.

Una migliore esperienza di pagamento per l’acquisto di criptovalute

FTX ha scelto Stripe per consentire un’esperienza di pagamento senza interruzioni a tutti gli utenti che desiderano acquistare criptovalute con carte di debito o tramite transazioni ACH (Automated Clearing House) direttamente dalla propria banca.

Per far questo, FTX ha creato la sua nuova configurazione di pagamenti in pochi giorni grazie a Stripe. La società utilizza anche Stripe Radar per ridurre il rischio di frodi: completamente integrato con il resto dell’infrastruttura Stripe, Radar utilizza modelli e segnali di apprendimento automatico – inclusi i dettagli dei clienti e le informazioni di fatturazione – per distinguere i truffatori dagli utenti legittimi. Ciò consente a FTX di accettare quante più transazioni possibile, generando nuove entrate senza alcuno sforzo aggiuntivo.

“Le ottimizzazioni che grazie a Stripe abbiamo apportato alla nostra configurazione dei pagamenti riescono a soddisfare i sempre più numerosi clienti di FTX. Siamo in grado di moltiplicare le entrate rendendo più facile che mai investire in criptovalute“, ha aggiunto Tristan Yver.

La verifica manuale dell’identità viene ora sostituita da approvazioni automatizzate in tempo reale

FTX ha anche scelto Stripe Identity per creare un unico processo di onboarding e verifica dell’identità per i nuovi investitori in criptovalute. Grazie a un modello di apprendimento automatico basato sulla stessa tecnologia già utilizzata da Stripe per verificare milioni di utenti in tutto il mondo, la socirtà ha ridotto significativamente il numero di procedure rifiutate provenienti da nuovi investitori.

La precedente verifica dell’identità di FTX richiedeva spesso una revisione manuale che poteva protrarsi nel tempo; il nuovo processo, al contrario, consente la stessa verifica in tempo reale.

“Abbiamo recentemente rinnovato il nostro processo di onboarding degli utenti, collaborando con Stripe per portare il loro sistema automatizzato di verifica dell’identità anche su FTX“, ha twittato il Presidente di FTXUS, Brett Harrison. “Stiamo già rilevando una maggiore velocità nei processi di identificazione del cliente, così come tassi più elevati di approvazioni automatizzate e un’esperienza utente molto più fluida“.

Will Gaybrick, Chief Product Officer di Stripe, ha infine dichiarato: “Stripe sta lavorando con molti dei progetti più interessanti all’interno del Web3 e supporta i brand di criptovalute leader nel mondo”.