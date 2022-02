La città di Francoforte lancia l’app di realtà aumentata “Frankfurt Citytour” per visitare il suo centro storico e fare anche un tuffo nel passato

Francoforte vanta uno dei panorami museali più ricchi e interessanti dell’intera Germania, un viaggio nella metropoli sul Meno non sarebbe tale senza la sua preziosa offerta culturale. Non solo, se i suoi i musei presentano tutto l’anno un interessante programma di mostre che invitano ad una visita, il quartiere di DomRömer, centro storico recentemente ristrutturato situato tra la Cattedrale degli Imperatori (Dom) e il Römer City Hall, permette ai visitatori di fare un salto indietro nel tempo, anche grazie alla nuovissima app di realtà aumentata “Frankfurt Citytour”.

Lo scorso dicembre, la città di Francoforte ha infatti lanciato un’app di realtà aumentata che permette ai visitatori di esplorare la città storica trasportandoli al tempo delle incoronazioni imperiali.

Funzionamento

Mentre visita il centro storico di Francoforte, il turista può usare lo smartphone per inquadrare 4 punti chiave dell’area e sperimentare la fusione tra mondo reale e digitale attraverso la realtà aumentata e le foto a 360 gradi. Infatti, guardando attraverso la fotocamera, gli elementi storici digitalizzati si sovrapporranno al mondo reale, raccontando una storia o una curiosità.

Sarà Johann Wolfgang von Goethe, che proprio a Francoforte è nato e cresciuto, a fare da anfitrione e a introdurre i visitatori all’incoronazione di Giuseppe II nel 1764. A fare da scenario, in un passaggio fluido tra antico e moderno, sono la cattedrale imperiale, l’Hühnermarkt nella nuova città vecchia e il Römerberg con il Römer stesso.

L’app, creata insieme a Urban Time Travel, è già il secondo progetto di realtà aumentata dedicato alla scoperta del quartiere del DomRömer (l’altra è “Frankfurt Old Town AR” un’app creata durante il lockdown che permette una visita virtuale all’intero quartiere di Francoforte).

Francoforte: come arrivare

In aereo. Francoforte è servita da due aeroporti. L’aeroporto centrale, collegato al centro con un treno che porta direttamente in città in13 minuti. Il secondo aeroporto, quello di Hahn, è utilizzato per lo più da compagnie low cost e dista circa due ore dal centro.

In treno. Dall’Italia i collegamenti ferroviari per Francoforte partono principalmente da Milano con circa otto ore di viaggio. Francoforte ha tre stazioni principali, una delle quali porta direttamente all’aeroporto.

In autobus. La soluzione low cost per raggiungere Francoforte è sicuramente l’autobus. Il nuovo terminal bus che si trova nella stazione centrale di Francoforte offre ai viaggiatori diverse possibilità di connessione verso destinazioni vicine e lontane.

In auto. Con circa 6 ore o poco più di viaggio dal Nord Italia, il tragitto più conveniente per arrivare a Francoforte è passare per Monaco di Baviera, Wurzburg e l’autostrada A3 in direzione Frankfurter Kreuz.