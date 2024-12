Innovazione e nuove opportunità di sviluppo tra startup italiane e aziende lucane, grazie alla Call4Innovation

In Basilicata sono aperte fino al 23 dicembre le candidature alla seconda edizione dell’iniziativa promossa da Joule – la scuola di Eni per l’impresa, con il supporto di PoliHub – per far decollare nuove idee imprenditoriali nella regione. Startup e team di ricerca nazionali possono presentare i loro progetti da sperimentare sul territorio lucano.

La Basilicata stimola lo sviluppo sostenibile nel territorio

Anche quest’anno dunque, PoliHub è partner di Basilicata Open LAB: l’iniziativa, realizzata da Eni tramite Joule, la sua scuola per l’impresa, con il supporto di Shell Italia E&P e i partner PoliHub e Consorzio ELIS. La Call è finalizzata a stimolare l’innovazione e lo sviluppo sostenibile nel territorio lucano. L’acceleratore d’impresa del Politecnico di Milano ha l’obiettivo di promuovere la cultura imprenditoriale, supportando startup e scaleup attraverso processi di trasferimento tecnologico, accelerazione e incubazione e generando opportunità di networking strategico.

Le candidature

Fino al 23 dicembre le startup di tutta Italia hanno la possibilità di partecipare alla Call4Innovation per validare e testare il proprio progetto sul territorio della Regione Basilicata in collaborazione con le aziende locali. Il perimetro di applicazione dei progetti candidati è definito dai settori ritenuti strategici per la crescita economica, di innovazione e sostenibilità della Basilicata: energia, agricoltura, edilizia e mobilità sostenibile.

Due le tipologie di percorsi previsti:

le attività di co-innovazione tra startup nazionali e le imprese locali

e le attività che invece coinvolgono le sole aziende lucane nella realizzazione di progetti imprenditoriali da implementare nelle loro strutture.

La Call4Innovation si rivolge

da un lato a startup, spin-off o team imprenditoriali di professionisti, ricercatori e studenti provenienti da tutta Italia che abbiano un progetto innovativo da testare e validare con le aziende lucane in un territorio ricco di opportunità di sperimentazione;

dall’altro ad aziende del territorio che siano interessate a sviluppare nuove soluzioni di prodotto, processo e servizio all’interno della propria azienda.

Il gruppo di lavoro composto da Joule, PoliHub selezionerà e supporterà 12 startup nazionali e 15 aziende locali attraverso attività di formazione e mentoring. Al termine del percorso, saranno assegnati 6 grant, ciascuno del valore di 30.000 euro, destinati alle 6 coppie di aziende e startup per iniziative di co innovazione. Inoltre, saranno erogati 3 grant, del valore di 20.000 euro ciascuno, a sostegno dei progetti imprenditoriali proposti dalle aziende lucane.

Successi del passato