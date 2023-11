WWF Italia e HUAWEI presentano i risultati della 2a edizione di “Guardiani della Natura”: Il progetto di monitoraggio bioacustico, con oltre 8mila ore di registrazioni, ha confrontato la ricchezza di biodiversità fra aree agricole gestite con metodo biologico e convenzionale

A Roma, sono stati presentati da WWF Italia e Huawei i risultati della seconda edizione del progetto congiunto “Guardiani della Natura” che ha dato risultati significativi sui vantaggi delle coltivazioni biologiche rispetto a quelli convenzionali. Scopriamoli insieme.

All’interno e nei pressi di otto Oasi WWF in sette regioni italiane, dal Trentino Alto-Adige alla Sicilia, sono stati installati 48 dispositivi “Edge Audiomoth” per il monitoraggio bioacustico, forniti dal partner tecnico Rainforest Connection (RFCx). Nei 16 terreni agricoli, metà dei quali coltivati con modalità biologiche e altrettanti coltivati con la stessa varietà di coltura ma con metodo convenzionale, i dispositivi hanno permesso di raccogliere oltre 500.000 registrazioni audio di 60 secondi ciascuna (oltre 8.000 ore totali), fornendo uno sguardo dettagliato sulla presenza e variazione della biodiversità nelle diverse aree agricole gestite con metodo biologico o convenzionale.

Arbimon, piattaforma basata su Cloud e Intelligenza Artificiale, ha analizzato questa enorme mole di dati sonori e riconosciuto all’interno delle registrazioni 57 delle 63 specie di uccelli target rispetto alle quali era stato allenato l’algoritmo, ottenendo un campione di studio composto da 8.420 singole identificazioni validate di specie.

Biologico: 10% di specie in più delle aree di agricoltura convenzionale

Il risultato finale del progetto mostra come nelle aree coltivate con metodo di agricoltura biologica sia presente in media quasi il 10% di specie in più rispetto alle aree gestite in agricoltura convenzionale, dipendenti dall’uso di pesticidi. Questo è un esempio di come la tecnologia possa contribuire significativamente alla ricerca, mettendo a disposizione degli studiosi una notevole quantità di dati, molto maggiore per durata delle misurazioni rispetto a quanto ricavabile tradizionalmente con tecniche di monitoraggio basate solo sull’intervento umano in campo.

“L’utilizzo di tecnologie digitali innovative che stiamo sperimentando attraverso la collaborazione con Huawei e il supporto tecnico di Rainforest Connection, ci consente di perfezionare e incrementare lo studio della biodiversità negli agroecosistemi e valutare con maggiore efficacia l’impatto delle diverse pratiche agricole, fornendoci molte informazioni sugli effetti negativi dell’agricoltura connessi all’uso dei pesticidi. I risultati del progetto “Guardiani della Natura” confermano l’urgenza dell’approvazione di un Regolamento europeo forte ed efficace per la riduzione dell’uso dei pesticidi, che sarà votato proprio questa settimana dal Parlamento europeo in plenaria” – ha dichiarato Isabella Pratesi, Direttrice conservazione del WWF Italia.

Le agricolture biologiche per promuovere la conservazione della natura

I dati raccolti sulle specie target, principalmente di avifauna in quanto particolarmente indicatrici della biodiversità del paesaggio rurale e con canti facilmente registrabili dai dispositivi, sono stati divisi in due gruppi, in base alla provenienza da siti in agricoltura biologica o convenzionale. Una volta confrontati hanno rilevato un numero di specie nei siti gestiti con pratiche biologiche più elevato non solo in assoluto, nello spazio all’interno della singola area di studio, ma anche nel tempo in qualsiasi istante. Inoltre le specie animali rilevate, oltre a risultare più numerose e varie, si sono mostrate nei siti in biologico anche più attive. Questa persistenza di biodiversità suggerisce che le agricolture biologiche contribuiscono a creare un habitat più stabile, sicuro e accogliente per gli animali che si sentono liberi di esprimere al massimo i loro comportamenti naturali.

I risultati emersi evidenziano pertanto l’impatto positivo dell’agricoltura biologica sulla biodiversità e ne suggeriscono la promozione, non solo in quanto scelta etica rispettosa dell’ambiente ma come vera e propria strategia per garantire la salute del nostro Pianeta nel lungo termine.

“È indispensabile spingere sulla transizione agroecologica per cambiare rapidamente sia il modo di produrre che di consumare cibo, passando dall’attuale modello di agricoltura intensiva all’agroecologia, di cui il biologico e il biodinamico sono gli esempi più diffusi, in grado di mettere a disposizione soluzioni concrete per la tutela della biodiversità e di tutte le di forme di vita che popolano la Terra” – ha dichiarato Maria Grazia Mammuccini, Presidente di Federbio, intervenuta all’evento.

Il progetto: “Guardiani della natura”

La custodia dell’ambiente e la conservazione della sua biodiversità sono una priorità per preservare gli equilibri del Pianeta e il benessere delle future generazioni. L’agricoltura, settore fondamentale della nostra economia, è purtroppo anche la principale minaccia per la biodiversità del nostro Paese, tra i più ricchi in Europa per flora e fauna. Partendo da questo presupposto, Huawei e WWF Italia hanno portato avanti la loro collaborazione, nata nel 2021, concentrandosi in questa seconda edizione di “Guardiani della Natura” sugli ambienti agricoli e le colture biologiche. Nelle otto Oasi WWF di Valle dello Sporeggio (TN), Bosco di Vanzago (MI), Ghirardi (PR), Ripa Bianca di Jesi (AN), Calanchi di Atri (TE), Lago di Penne (PE), Monte Sant’Elia (TA) e Lago Preola e Gorghi Tondi (TP), il potenziale delle tecnologie digitali è stato sfruttato per monitornarne e salvaguardarne la biodiversità, con il fine ultimo di promuovere un cambiamento verso pratiche agricole sostenibili che rispettino i cicli naturali degli agroecosistemi e favoriscano l’espansione di aree naturali, fondamentali per la biodiversità.

“La tecnologia può offrire un grande contributo alla maggiore comprensione e successiva risoluzione di problematiche globali di tipo complesso come la conservazione della natura” – ha dichiarato Eduardo Perone, Vice President Business Development di Huawei Europe. “Da lungo tempo siamo impegnati a mettere a disposizione le nostre tecnologie per supportare progetti di sostenibilità in tutto il mondo attraverso il nostro programma di Corporate Social Responsibility TECH4ALL. Siamo orgogliosi e molto soddisfatti di avere implementato con successo in Italia un sistema di monitoraggio degli ambienti rurali che, attraverso la nostra partnership con il WWF e il supporto delle istituzioni locali, sta contribuendo a tutelarli, oltre che a promuovere la creazione di un sistema agroalimentare più sano e sostenibile e ad ampliare gli orizzonti della ricerca scientifica”.

“Guardiani della Natura” si inserisce nell’ambito di TECH4ALL, il programma globale di Huawei che pone la tecnologia al servizio dell’ambiente e delle persone con numerosi progetti, portati avanti in tutto il mondo insieme a partner locali e internazionali, con l’obiettivo di promuovere la conservazione della natura e l’inclusione digitale.

Nasce nel 2018 dall’iniziativa congiunta di Huawei e dell’organizzazione no-profit californiana Rainforest Connection (RFCx). Da allora il progetto ha contribuito, con soluzioni tecnologiche innovative basate sulla bioacustica, a proteggere foreste, ecosistemi terrestri e marini e le loro specie animali in ben 32 Paesi in tutto il mondo, tra cui Grecia, Irlanda, Regno Unito, Austria, Cile, Costa Rica, Malesia e Filippine.

In Italia il progetto approda e si sviluppa a partire dal 2021 grazie alla collaborazione con il WWF e rientra tra le attività di tutela della biodiversità previste nell’ambito della Campagna WWF Sustainable Future che ha lo scopo di ridare centralità alle persone e al loro importante ruolo nella trasformazione sostanziale dei sistemi economici e culturali, verso un futuro sostenibile per noi e per il Pianeta, con focus su clima, plastica e alimentazione.