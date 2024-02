In occasione della Settimana nazionale delle discipline STEM, si terrà Mercoledì 7 febbraio l’evento “Inspiring Tour – Un Viaggio nelle STEM”

Mercoledì 7 febbraio, dalle 9.30 alle 13.00, presso la Sala Biancamano del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano (via Olona, 6 bis), in occasione della Settimana nazionale delle discipline STEM, si terrà l’evento “Inspiring Tour – Un Viaggio nelle STEM”.

Nel corso dell’evento, organizzato da Inspiring Girls Italia (progetto di innovazione sociale promosso in Italia da Valore D con il supporto di Eni e Intesa San Paolo), in collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, verrà presentata la terza edizione di #nonèdamaschio, la campagna di Inspiring Girls contro gli stereotipi di genere a scuola e nel mondo del lavoro, in particolare nelle discipline STEM.

Durante la giornata, alla quale parteciperanno circa 80 studenti delle scuole secondarie di primo grado “Primo Levi” e “Gianni Rodari” di Milano, alcune role model che si sono affermate in ambienti STEM generalmente considerati “maschili”, e spesso preclusi alle donne o in cui le donne faticano ancora oggi a farsi strada, racconteranno la loro storia con l’obiettivo di ispirare ragazze e ragazzi.

Le cinque protagoniste della mattinata STEM

Chiara Montanari , ingegnera e capo-spedizione in Antartide,

, ingegnera e capo-spedizione in Antartide, Patrizia Caraveo , Dirigente di Ricerca all’Istituto Nazionale di Astrofisica,

, Dirigente di Ricerca all’Istituto Nazionale di Astrofisica, Martina Balestra , Structural Geologist presso Eni,

, Structural Geologist presso Eni, Francesca Pippione , Head of Renewables Engineering and Modeling Department presso Eni

, Head of Renewables Engineering and Modeling Department presso Eni e Sabrina Brusadin, Program Manager presso Italcertifer S.p.A.

Al seguito degli intervento, avranno luogo uno speed mentoring in piccoli gruppi di studenti, studentesse e Role Model, e una visita guidata del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, che ad oggi conta 21.000 beni, 36 esposizioni permanenti tematiche, 14 laboratori e 3 opere d’arte digitale interattiva. L’evento sarà moderato dallo scrittore, divulgatore scientifico e autore di programmi televisivi dedicati alla scienza e alla cultura, Davide Coero Borga.